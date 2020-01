Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pszichiátriai osztályon kezelték. A családja válaszokat vár.","shortLead":"A pszichiátriai osztályon kezelték. A családja válaszokat vár.","id":"20200106_peterfy_korhaz_pszichiatria_mosdo_tragikus_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f90c314-b169-4e46-8a34-23efa5731ed4","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_peterfy_korhaz_pszichiatria_mosdo_tragikus_baleset","timestamp":"2020. január. 06. 21:59","title":"Elesett és meghalt egy fiatal férfi a Péterfy kórház mosdójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562e19e1-9cbf-449f-924c-1a79cda63f0f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A korábbi Nissan-vezér Carlos Ghosn felesége, Carole ellen hamis tanúzás miatt adtak ki elfogatóparancsot. ","shortLead":"A korábbi Nissan-vezér Carlos Ghosn felesége, Carole ellen hamis tanúzás miatt adtak ki elfogatóparancsot. ","id":"20200107_Carlos_Ghosn_felesege_ellen_adtak_ki_elfogatoparancsot_Japanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=562e19e1-9cbf-449f-924c-1a79cda63f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6279582-def9-441a-b1bb-5ef2f1bbbb59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_Carlos_Ghosn_felesege_ellen_adtak_ki_elfogatoparancsot_Japanban","timestamp":"2020. január. 07. 14:52","title":"Carlos Ghosn felesége ellen adtak ki elfogatóparancsot Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"564e37c5-a914-4edc-9e49-e70ac108027d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista párt többek között azt szeretné megtudni, igaz-e az, hogy a miskolci kórházban egy roma származású nőnek tudtán kívül köttették el petevezetékét, hogy ne szülhessen.","shortLead":"A szocialista párt többek között azt szeretné megtudni, igaz-e az, hogy a miskolci kórházban egy roma származású nőnek...","id":"20200105_Spermalopas_titkos_mutetek_NAVnyomozas__Az_MSZP_tovabbra_is_valaszokra_var_a_miskolci_korhazzal_kapcsolatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=564e37c5-a914-4edc-9e49-e70ac108027d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693d54f7-4b66-4323-9c6f-a6f083ade2cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Spermalopas_titkos_mutetek_NAVnyomozas__Az_MSZP_tovabbra_is_valaszokra_var_a_miskolci_korhazzal_kapcsolatban","timestamp":"2020. január. 05. 17:28","title":"Titkos műtétek és NAV-nyomozás - Az MSZP válaszokra vár a miskolci kórház ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53843345-3dc7-4213-8464-de61b834f68f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nőt vasárnap súlyos állapotban szállították az innsbrucki kórházba, miután egy részeg autós tizenhét német fiatalt gázolt el Dél-Tirolban.","shortLead":"A nőt vasárnap súlyos állapotban szállították az innsbrucki kórházba, miután egy részeg autós tizenhét német fiatalt...","id":"20200107_Elhunyt_a_deltiroli_gazolasos_baleset_hetedik_aldozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53843345-3dc7-4213-8464-de61b834f68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b8ee39-117c-4a8e-8cc2-817a14b1c4da","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_Elhunyt_a_deltiroli_gazolasos_baleset_hetedik_aldozata","timestamp":"2020. január. 07. 12:37","title":"Elhunyt a dél-tiroli gázolásos baleset hetedik áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"366f8204-dca8-4a93-abae-f668cc11e35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sam McGlone a ruhájára szerelt kamerán át engedett betekintést az Ausztráliát sújtó tűzvészbe, amikor megpillantott egy kengurubébit. Azonnal felkapta.","shortLead":"Sam McGlone a ruhájára szerelt kamerán át engedett betekintést az Ausztráliát sújtó tűzvészbe, amikor megpillantott...","id":"20200106_ausztralia_kengurubebi_tuzolto_bozottuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=366f8204-dca8-4a93-abae-f668cc11e35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f53f26e0-88a3-4f26-a1ff-f5022d97d9a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_ausztralia_kengurubebi_tuzolto_bozottuz","timestamp":"2020. január. 06. 18:15","title":"Egy ausztrál tűzoltó videóra vette, ahogy kiment egy kengurubébit a lángok közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b253966e-ecfa-4882-ac61-de84f1bd9431","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leszámítva néhány ötletes szelfikamera-rejtő megoldást, a legtöbb telefongyártó készülékénél továbbra is el kell viselnünk a szenzorszigetet (notchot) vagy a kameralyukat. Ebben az évben ezen a területen is nagy változás lehet.","shortLead":"Leszámítva néhány ötletes szelfikamera-rejtő megoldást, a legtöbb telefongyártó készülékénél továbbra is el kell...","id":"20200107_kijelzo_alatti_kamera_elrejtese_mozaik_dizajn_kameralyuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b253966e-ecfa-4882-ac61-de84f1bd9431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4375d6d0-0174-4fa6-bb66-a1803c10ebcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_kijelzo_alatti_kamera_elrejtese_mozaik_dizajn_kameralyuk","timestamp":"2020. január. 07. 09:03","title":"2020: a lyukkorszak után jön a mozaikkorszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc43b6e-a13f-4128-b4af-f54ab39d4f7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baranyi Krisztina más önkormányzatoknak mutatna példát.","shortLead":"Baranyi Krisztina más önkormányzatoknak mutatna példát.","id":"20200107_csaladon_beluli_eroszak_ferencvaros_baranyi_krizislakas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abc43b6e-a13f-4128-b4af-f54ab39d4f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f0fdf0-0fde-4448-870a-a5afd6206d12","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_csaladon_beluli_eroszak_ferencvaros_baranyi_krizislakas","timestamp":"2020. január. 07. 13:06","title":"Krízislakásokkal segíti a IX. kerület a családon belüli erőszak áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Valószínűleg olyan lesz a kormány 2020-as gazdaságvédelmi akcióterve, mint a 2019-es volt: lesznek benne már bejelentett lépések, az adórendszer kisebb reszelgetése, célzott támogatások, esetleg egy kis célzott áfacsökkentés. Rég szükség lenne egy átfogó reformra, de a kormány eddig se mert belevágni, és most ráadásul 500 milliárdos megszorításra készül.","shortLead":"Valószínűleg olyan lesz a kormány 2020-as gazdaságvédelmi akcióterve, mint a 2019-es volt: lesznek benne már...","id":"20200106_Gazdasagvedelmi_akcioterv_a_migransozasba_oltott_rezsicsokkentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61a4e7d-0a9b-4934-88e7-236e06f57d60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200106_Gazdasagvedelmi_akcioterv_a_migransozasba_oltott_rezsicsokkentes","timestamp":"2020. január. 06. 12:25","title":"Gazdaságvédelmi akcióterv: a migránsozásba oltott rezsicsökkentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]