[{"available":true,"c_guid":"1d8de61a-e02f-4bfb-880c-25447f55f512","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nappal a hivatalos bemutató előtt felkerült a Twitterre két fotó, melyeken a Galaxy S20 Ultra és az S20-család gyengébb, olcsóbb kiadása, a Galaxy S20+ látható. A képek alapján úgy tűnik, az eddig kiszivárgott pletykák zöme igaz.","shortLead":"Néhány nappal a hivatalos bemutató előtt felkerült a Twitterre két fotó, melyeken a Galaxy S20 Ultra és az S20-család...","id":"20200206_samsung_galaxy_s20_ultra_galaxy_s20_plus_kiszivargott_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d8de61a-e02f-4bfb-880c-25447f55f512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498f47c3-beab-4ee1-9dcf-dc1cbba72212","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_samsung_galaxy_s20_ultra_galaxy_s20_plus_kiszivargott_foto","timestamp":"2020. február. 06. 17:03","title":"Valódi fotó jött a Samsung Galaxy S20 Ultráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Látványosan lehúzta a most kiadott decemberi visszaesés az éves mutatót, így 2019 egészében egy kicsit lassult az ipari termelés növekedése.","shortLead":"Látványosan lehúzta a most kiadott decemberi visszaesés az éves mutatót, így 2019 egészében egy kicsit lassult az ipari...","id":"20200206_Haromeves_melypontra_esett_a_magyar_ipar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3737879f-5a3e-4f67-bae3-b1f09790160f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_Haromeves_melypontra_esett_a_magyar_ipar","timestamp":"2020. február. 06. 09:39","title":"Hároméves mélypontra esett a magyar ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba404c0-a4b5-4c75-a7a1-cda8d6c9ddf9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"CO2-kvóta ide vagy oda, az Audi továbbra sem hanyagolja el kompakt modelljének legsportosabb változatát. ","shortLead":"CO2-kvóta ide vagy oda, az Audi továbbra sem hanyagolja el kompakt modelljének legsportosabb változatát. ","id":"20200206_kemfotokon_az_uj_meregzsak_450_loerovel_tamad_a_friss_audi_rs3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ba404c0-a4b5-4c75-a7a1-cda8d6c9ddf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c314b95d-0094-4c73-80d3-d64284455484","keywords":null,"link":"/cegauto/20200206_kemfotokon_az_uj_meregzsak_450_loerovel_tamad_a_friss_audi_rs3","timestamp":"2020. február. 06. 11:21","title":"Kémfotókon az új méregzsák: 450 lóerővel támad a friss Audi RS3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Március végéig lehet beváltani az rezsiutalványokat.","shortLead":"Március végéig lehet beváltani az rezsiutalványokat.","id":"20200206_Ketmilliard_forintnyi_rezsiutalvany_meg_a_nyugdijasoknal_hever","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37bcc6e3-1a91-4fcb-abf5-dd7e03da0180","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_Ketmilliard_forintnyi_rezsiutalvany_meg_a_nyugdijasoknal_hever","timestamp":"2020. február. 06. 15:21","title":"Kétmilliárd forintnyi rezsiutalvány még a nyugdíjasoknál hever","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754e5617-0433-41bb-adb5-fb7c8de629a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szélnek eresztik a betegeket, még hajléktalanszállóra is szállítottak át közülük néhányat. Egy ősszel nyilvánosságra került munkaanyagban már szerepelt a veszprémi kórház dobai pszichiátriai osztályának bezárása, de a szaktárca akkor tagadta ezt. A terület védett, így eladni nem lehet, de a rekonstrukció túl sok pénzt emésztene fel.","shortLead":"Szélnek eresztik a betegeket, még hajléktalanszállóra is szállítottak át közülük néhányat. Egy ősszel nyilvánosságra...","id":"20200206_dobai_kastely_pszichiatria_csolnoky_ferenc_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=754e5617-0433-41bb-adb5-fb7c8de629a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89554c03-e06b-4687-87c3-75baacaa9391","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_dobai_kastely_pszichiatria_csolnoky_ferenc_korhaz","timestamp":"2020. február. 06. 14:00","title":"Titkolja a kormány, mégis kiüríthetik a dobai kastélyban működő pszichiátriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc04c99-21f5-4600-9f17-da3f08c7991e","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Demeter Szilárd nem talált ki semmi újat, csak egy még le nem osztott, meg nem szállt területet a magyar kultúrában. Cikkükben bemutatjuk, hogy eddig hol és mit nyert és miben szenvedett vereséget. ","shortLead":"Demeter Szilárd nem talált ki semmi újat, csak egy még le nem osztott, meg nem szállt területet a magyar kultúrában...","id":"20200206_Demeter_Szilard_tundoklese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dc04c99-21f5-4600-9f17-da3f08c7991e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f269cd9-5652-4e0a-b81e-52b9ce1ab7f9","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_Demeter_Szilard_tundoklese","timestamp":"2020. február. 06. 06:30","title":"Demeter Szilárd korántsem mindenható, egyelőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7387a1d3-dfdf-4f85-be28-73ab84bbb6f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan fest a praktikus Leon sportosan kupésra hangolt tetszetős, új változata.","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan fest a praktikus Leon sportosan kupésra hangolt tetszetős, új változata.","id":"20200205_gyonyoru_kupet_rajzolt_honfitarsunk_az_uj_seat_leonbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7387a1d3-dfdf-4f85-be28-73ab84bbb6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01ef211-cf42-4098-9099-77f56bc06efd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_gyonyoru_kupet_rajzolt_honfitarsunk_az_uj_seat_leonbol","timestamp":"2020. február. 05. 11:21","title":"Gyönyörű kupét rajzolt honfitársunk az új Seat Leonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0a5f4f-1c04-476e-b946-592775c809f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amatőr csillagász nemrég különös jelenségre lett figyelmes: az egyik orosz műhold szinte teljesen rátapadt egy amerikai szatellitre.","shortLead":"Egy amatőr csillagász nemrég különös jelenségre lett figyelmes: az egyik orosz műhold szinte teljesen rátapadt...","id":"20200206_orosz_amerikai_muhold_kozmosz_2542_usa_245_nro_kemmuhold_kemkedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec0a5f4f-1c04-476e-b946-592775c809f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b458528-d5ad-4319-bf75-654ea38d7c1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_orosz_amerikai_muhold_kozmosz_2542_usa_245_nro_kemmuhold_kemkedes","timestamp":"2020. február. 06. 12:03","title":"Furcsán viselkedik egy orosz műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]