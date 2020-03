Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9da9376b-394b-482f-87e4-ef7257fe3ef1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kínai szálló szombaton omlott össze, a tragédiában eddig 18-an haltak meg.","shortLead":"A kínai szálló szombaton omlott össze, a tragédiában eddig 18-an haltak meg.","id":"20200310_Ket_nap_utan_mentettek_ki_egy_anyat_es_a_fiat_az_osszeomlott_karantenhotel_romjai_alol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9da9376b-394b-482f-87e4-ef7257fe3ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8b1447-bc67-4ca5-8846-c821a6827331","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Ket_nap_utan_mentettek_ki_egy_anyat_es_a_fiat_az_osszeomlott_karantenhotel_romjai_alol","timestamp":"2020. március. 10. 11:12","title":"Két nap után mentettek ki egy anyát és a fiát az összeomlott karanténhotel romjai alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány újságíró már kézbe vehette a Huawei heteken belül érkező új csúcstelefonját, de úgy, hogy eközben semmit nem láthattak a P40-ből. Néhány fontos részlet viszont így is kiderült róla.\r

","shortLead":"Néhány újságíró már kézbe vehette a Huawei heteken belül érkező új csúcstelefonját, de úgy, hogy eközben semmit nem...","id":"20200310_huawei_p40_huawei_p40_pro_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594712e2-0da9-4a00-aea4-40a0201b9e01","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_huawei_p40_huawei_p40_pro_okostelefon","timestamp":"2020. március. 10. 16:03","title":"Szürreális bemutatón tapogathatták a Huawei új telefonját az újságírók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"374da02a-9f74-4d41-84a1-cc81d30e2a39","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hivatalos statisztikák szerint tavaly több mint 3800 nőt öltek meg Mexikóban.","shortLead":"A hivatalos statisztikák szerint tavaly több mint 3800 nőt öltek meg Mexikóban.","id":"20200310_mexiko_sztrajk_nok_elleni_eroszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=374da02a-9f74-4d41-84a1-cc81d30e2a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e814450-038a-41f6-a230-41a11f153dba","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_mexiko_sztrajk_nok_elleni_eroszak","timestamp":"2020. március. 10. 09:06","title":"36,4 millió mexikói nő sztrájkol a nők elleni gyilkosságok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca8c26b-9562-4cae-88c6-98d366173d97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A családi autóknál használt kombi kifejezés a VW Arteon esetében nem teljesen pontos, mert ennél az autónál elsődleges szempont volt a megjelenés is.","shortLead":"A családi autóknál használt kombi kifejezés a VW Arteon esetében nem teljesen pontos, mert ennél az autónál elsődleges...","id":"20200309_volkswagen_arteon_kombi_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ca8c26b-9562-4cae-88c6-98d366173d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9eab50a-1aa1-4b73-88c5-e9143fe71d7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200309_volkswagen_arteon_kombi_fotok","timestamp":"2020. március. 09. 11:23","title":"Még nem mutatták be, de már az utcákat járja a végleges Volkswagen Arteon kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d68ac7-8196-4c07-a1f6-a15481f996b8","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A három évtizede elhunyt Szlávics László és fia, ifj. Szlávics László közös tárlatán csaknem 250 alkotás folytat hang nélküli párbeszédet egymással és a látogatókkal a Szolnoki Galériában.","shortLead":"A három évtizede elhunyt Szlávics László és fia, ifj. Szlávics László közös tárlatán csaknem 250 alkotás folytat hang...","id":"202010__szlavicstol_szlavicsig__apa_es_fia__anyagvaltasok__mesteri_parbeszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0d68ac7-8196-4c07-a1f6-a15481f996b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d979e0be-c319-4a1e-bed6-fa86f3d0efd6","keywords":null,"link":"/360/202010__szlavicstol_szlavicsig__apa_es_fia__anyagvaltasok__mesteri_parbeszed","timestamp":"2020. március. 10. 15:00","title":"Múltidő és elmúlás: apa és fia életműve találkozik egyetlen kiállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"785ec7b0-9b05-47e5-973d-dc98b2bb28d9","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A vásárlói igények nyomán rohamosan terjed az online élelmiszer-kiskereskedelem, pedig egy webshop több munkaerőt és eszközt igényel, mint egy fizikai üzlet.","shortLead":"A vásárlói igények nyomán rohamosan terjed az online élelmiszer-kiskereskedelem, pedig egy webshop több munkaerőt és...","id":"202010__online_kiskereskedelem__hazhoz_szallitas__munkaerohiany__tesznek_akozert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=785ec7b0-9b05-47e5-973d-dc98b2bb28d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78897d1-a10d-491b-a337-1502b0b189cd","keywords":null,"link":"/360/202010__online_kiskereskedelem__hazhoz_szallitas__munkaerohiany__tesznek_akozert","timestamp":"2020. március. 09. 07:00","title":"Már tejet és kenyeret is egyre inkább a neten vásárolunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha törlik a járatát a koronavírus miatt, az Airbnb visszatéríti a pénzét. ","shortLead":"Ha törlik a járatát a koronavírus miatt, az Airbnb visszatéríti a pénzét. ","id":"20200310_airbnb_koronavirus_jarattorles_szallashely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649f5537-d7cd-4b35-99da-1116554cb1d9","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_airbnb_koronavirus_jarattorles_szallashely","timestamp":"2020. március. 10. 18:23","title":"Díjmentesen lemondhatóak a koronavírus miatt az Airbnb-foglalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cambridge Analytica okozta adatvédelemi jogsértések miatt Ausztrália brutális összegre perli a legnagyobb közösségi oldalt.","shortLead":"A Cambridge Analytica okozta adatvédelemi jogsértések miatt Ausztrália brutális összegre perli a legnagyobb közösségi...","id":"20200310_ausztralia_cambridge_analytica_botrany_buntetes_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdddb7ff-1f9a-490a-9db4-6e892a829cc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_ausztralia_cambridge_analytica_botrany_buntetes_birsag","timestamp":"2020. március. 10. 14:03","title":"529 milliárd dolláros (!) büntetést akasztott a Facebook nyakába Ausztrália","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]