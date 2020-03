Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d17c2eb-52a2-42aa-a542-4e73fce74857","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyilvánosságra hozta a kormányzati tájékoztató oldal a koronavírus áldozatainak az alapbetegségeit.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta a kormányzati tájékoztató oldal a koronavírus áldozatainak az alapbetegségeit.","id":"20200331_A_koronavirus_magyarorszagi_aldozatai_kozul_15nek_volt_valamilyen_betegsege__itt_vannak_az_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d17c2eb-52a2-42aa-a542-4e73fce74857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46bbb63e-c5f9-4653-b8a9-f1c9518f0c54","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_A_koronavirus_magyarorszagi_aldozatai_kozul_15nek_volt_valamilyen_betegsege__itt_vannak_az_adatok","timestamp":"2020. március. 31. 11:37","title":"A koronavírus magyarországi áldozatai közül 15-nek volt valamilyen betegsége – itt vannak az adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8004c9d8-1c5d-41fd-a11f-bc98a06726c6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarország kész csatlakozni az Európai Bizottság RescEU programjához - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vasárnap.","shortLead":"Magyarország kész csatlakozni az Európai Bizottság RescEU programjához - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi...","id":"20200329_Magyarorszag_is_kaphatna_a_katasztrofak_esetere_letrehozzott_keszletekbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8004c9d8-1c5d-41fd-a11f-bc98a06726c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ada18a-3c60-4e14-ad8a-52b8edaca53c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_Magyarorszag_is_kaphatna_a_katasztrofak_esetere_letrehozzott_keszletekbol","timestamp":"2020. március. 29. 20:54","title":"Magyarország szívesen vállalná, hogy itt halmozzák fel az uniós egészségügyi készletek egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554743db-1ca4-4c93-a7f4-b61fdededf02","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Beatrice elnyűhetetlen frontembere szerint a politikusoknak természetes, hogy ne fogjanak össze. 