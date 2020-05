Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e28d85d6-09e8-4a43-bf93-6f1afd9883ef","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Az új időpontban is Andrzej Duda győzelme várható, aki folyamatosan kampányolva járja az országot, és ígérgetett a kormány támogatásával, miközben a többi jelöltnek a járvány miatt nincs lehetősége találkozni a választókkal.","shortLead":"Az új időpontban is Andrzej Duda győzelme várható, aki folyamatosan kampányolva járja az országot, és ígérgetett...","id":"20200507_Elhalasztottak_a_lengyel_elnokvalasztast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e28d85d6-09e8-4a43-bf93-6f1afd9883ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf719e6-15ec-45f0-a8bb-2c0f56c596c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_Elhalasztottak_a_lengyel_elnokvalasztast","timestamp":"2020. május. 07. 10:52","title":"Elhalasztották a lengyel elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ad1362-f4d4-4bb5-8867-ec661c4256c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruházláncnak a koronavírus-járvány miatt lényegében az összes üzletét be kellett zárnia.","shortLead":"Az áruházláncnak a koronavírus-járvány miatt lényegében az összes üzletét be kellett zárnia.","id":"20200507_Csodbe_ment_a_Neiman_Marcus_luxusaruhazlanc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5ad1362-f4d4-4bb5-8867-ec661c4256c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92494419-99fd-4407-9324-195fdc31a13e","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_Csodbe_ment_a_Neiman_Marcus_luxusaruhazlanc","timestamp":"2020. május. 07. 19:08","title":"Csődöt jelentett egy amerikai luxusáruházlánc a koronajárvány nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b0bd1b-68c2-4918-b1f0-c4a0e3d89c43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az, hogy szerdán ezt állapította meg a román alkotmánybíróság, felhábotrította Ludovic Orban miniszterelnököt, szerinte a törvényszegőket védik.","shortLead":"Az, hogy szerdán ezt állapította meg a román alkotmánybíróság, felhábotrította Ludovic Orban miniszterelnököt, szerinte...","id":"20200506_romania_34es_rendelet_kijarasi_tilalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6b0bd1b-68c2-4918-b1f0-c4a0e3d89c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1838b85-6752-4f90-a049-d1dc6b980608","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_romania_34es_rendelet_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. május. 06. 20:05","title":"Alkotmányellenesen bírságolták vagyonokra a kijárási tilalom megsértőit Romániában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec140d08-4a84-425d-a163-8e9672de27f2","c_author":"HVG","category":"360","description":"A klubok különösen szeretnék és az UEFA is azt szorgalmazza, hogy legkésőbb a nyáron induljon újra a koronavírus-járvány miatt – Fehéroroszország kivételével – egész Európában felfüggesztett fociszezon, ám egyelőre nem tudni, mikor történhet ez meg. Magyarországon a férfi NB I és a Magyar Kupa folytatódhat, a nőknél a BL-indulásért még lesz meccs, de más nem.\r

","shortLead":"A klubok különösen szeretnék és az UEFA is azt szorgalmazza, hogy legkésőbb a nyáron induljon újra...","id":"20200506_Mar_sok_helyen_fociznanak_Europaban_de_meg_nem_engedik_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec140d08-4a84-425d-a163-8e9672de27f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b29ed0c-f384-4871-8c27-c42d90d780f8","keywords":null,"link":"/360/20200506_Mar_sok_helyen_fociznanak_Europaban_de_meg_nem_engedik_oket","timestamp":"2020. május. 06. 15:45","title":"Az NB I folytatódik, de Európa legtöbb országában még nem rúgnak labdába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073a7a22-31d8-4b6c-870f-831eae5a0c8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítették a fejlesztők a Google Lens alkalmazást, így már nemcsak lefordítani tudja, de ki is ejti nekünk az idegen szavakat.","shortLead":"Frissítették a fejlesztők a Google Lens alkalmazást, így már nemcsak lefordítani tudja, de ki is ejti nekünk az idegen...","id":"20200507_google_lens_kiejtes_szoveg_masolasa_funkcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=073a7a22-31d8-4b6c-870f-831eae5a0c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626fe0b1-8521-4972-a4e2-526813ebf2dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_google_lens_kiejtes_szoveg_masolasa_funkcio","timestamp":"2020. május. 07. 18:03","title":"Másol, felolvas, megmagyaráz: hasznos új funkciókat kapott a Google Lens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Wagner Group nevű orosz \"biztonsági magáncég\" 800-1200 katonája támogatja Halífa Haftar tábornokot az ENSZ egy bizottsága szerint.","shortLead":"A Wagner Group nevű orosz \"biztonsági magáncég\" 800-1200 katonája támogatja Halífa Haftar tábornokot az ENSZ...","id":"20200507_Orosz_zsoldosok_libia_ensz_haftar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d499575e-b0ad-4e44-af19-53b814a5a25d","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_Orosz_zsoldosok_libia_ensz_haftar","timestamp":"2020. május. 07. 05:54","title":"Orosz zsoldosok segítik a líbiai kormány székhelyét támadó hadurat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ac3f636-101f-4694-a284-cdb6afc0e16f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Microsoft egymilliárd dollárt fektet be lengyelországi digitális fejlesztésekbe, többek között felhőszolgáltatásokat nyújt új adatfeldolgozó központ keretében. A kedden kötött szerződés aláírói szerint a Lengyelország történetében az eddigi legnagyobb technológiai beruházás terve az innovációs és digitális transzformáció felgyorsítását célozza.","shortLead":"A Microsoft egymilliárd dollárt fektet be lengyelországi digitális fejlesztésekbe, többek között felhőszolgáltatásokat...","id":"20200507_microsoft_lengyelorszag_egymilliard_dollar_digitalis_fejlesztesek_adatfeldolgozo_kozpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ac3f636-101f-4694-a284-cdb6afc0e16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fd5d1f-8dd3-4dfb-b3ae-f25fb4ee0dbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_microsoft_lengyelorszag_egymilliard_dollar_digitalis_fejlesztesek_adatfeldolgozo_kozpont","timestamp":"2020. május. 07. 21:03","title":"\"Lengyelország Európa digitális szívévé válhat\" – egymilliárd dollárt fektet be a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb62d30-5968-47e2-ba0e-29919e25e892","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Meg egy MotoGP-pályát, amelyen már három év múlva versenyt rendezének.","shortLead":"Meg egy MotoGP-pályát, amelyen már három év múlva versenyt rendezének.","id":"20200506_forma1_motogp_versenyzo_autosport_palkovics_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eb62d30-5968-47e2-ba0e-29919e25e892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c9384ca-6cac-497d-8ab7-4e61ea58bc93","keywords":null,"link":"/sport/20200506_forma1_motogp_versenyzo_autosport_palkovics_laszlo","timestamp":"2020. május. 06. 15:41","title":"Magyar F1-es pilótát, MotoGP-versenyzőt akar az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]