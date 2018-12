A Tesla Model S P100D egy teljes értékű elektromos szedán, mellyel akár 3 másodperc alatt is fel lehet gyorsulni állóhelyzetből 100 km/h-ra. A Tesla egyelőre még fejlesztés alatt álló, de hamarosan a kereskedelmi forgalomban is megjelenő második generációs Roadster modellje pedig ugyanezt a feladatot akár 2 másodperc alatt is képes abszolválni.

És körülbelül ilyen reakciókat vált ki az utasülésen helyet foglalókból:

A gyorsulásélményt ezúttal persze a Tesla különleges fényalagútja is fokozza, és vélhetően a nyitott tető miatt is picit még inkább mellbevágó a tempó. A Roadster a hivatalos gyári adatok szerint 1,9 másodperc alatt gyorsul fel állóhelyzetből 96 km/h-s sebességre, a 0-160 km/h sprintet pedig mintegy 4,2 másodperc alatt lehet letudni vele.

A 400 km/h végsebességűnek ígért villanyautó 8,8 másodperc alatt abszolválja a negyedmérföldes gyorsulást, amire jelenleg egyetlen sorozatgyártású autó sem képes. Igaz egyelőre még a Tesla Roadster sincs sorozatgyártásban.

