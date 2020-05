Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c8bb110-8674-4aeb-976a-416df9f3e086","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje meg, mi járt a fejében az elmúlt hetekben, hogy éli meg a karantént, milyen változásokat lát magán és másokon, miként remél és fél, s úgy általában, mi a viszonya e különleges időben a világhoz. A sorozat verseit jegyző szerzők: Garaczi László, Kiss Judit Ágnes, Nádasdy Ádám, Pajor Tamás, Parti-Nagy Lajos, Peer Krisztián, Závada Péter.","shortLead":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje...","id":"20200506_Karantenversek_III__Peer_Krisztian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c8bb110-8674-4aeb-976a-416df9f3e086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e84cd28-9e99-4e84-b0bc-6891611622e2","keywords":null,"link":"/360/20200506_Karantenversek_III__Peer_Krisztian","timestamp":"2020. május. 07. 16:45","title":"Karanténversek III. – Peer Krisztián: Aki a lehetőséget is látja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f8bf96-ed6f-499b-898b-63a19d10c0d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus okozta betegség tüneteiről számoltak be a játékokról hazatérő sportolók, köztük egy magyar triatlonos, Tóth Tamás.","shortLead":"A koronavírus okozta betegség tüneteiről számoltak be a játékokról hazatérő sportolók, köztük egy magyar triatlonos...","id":"20200507_katonai_vilagjatekok_vuhan_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01f8bf96-ed6f-499b-898b-63a19d10c0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af315fa2-7449-4993-b11c-b16253f21a69","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_katonai_vilagjatekok_vuhan_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 18:30","title":"Már októberben elkaphatták a koronavírust a vuhani katonai világjátékok résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"374875be-75ea-455e-8a1a-6a2314977db8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Reboot! címmel kifejezetten a válság utáni újrakezdésről szól majd a nyár helyett idén őszre szervezett Brain Bar konferencia.","shortLead":"Reboot! címmel kifejezetten a válság utáni újrakezdésről szól majd a nyár helyett idén őszre szervezett Brain Bar...","id":"20200507_brain_bar_2020_reboot_eloadok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=374875be-75ea-455e-8a1a-6a2314977db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c12d393-5551-45d2-8e93-34dc3b327204","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_brain_bar_2020_reboot_eloadok","timestamp":"2020. május. 07. 11:33","title":"Milyen lesz a világ a koronavírus után? Új időpontban és új programmal jön a Brain Bar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c350be-3f05-428c-84b5-431114c02a8d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még akkora brit recesszió, mint amekkorával a Bank of England friss előrejelzése számol.","shortLead":"Soha nem volt még akkora brit recesszió, mint amekkorával a Bank of England friss előrejelzése számol.","id":"20200507_Bank_of_England_brit_gazdasag_recesszio_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4c350be-3f05-428c-84b5-431114c02a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da8a29b3-0db6-41d8-a708-9b7580fbbb22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_Bank_of_England_brit_gazdasag_recesszio_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 10:43","title":"Bank of England: 14 százalékkal zuhanhat idén a brit gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán több fejlesztő is arra panaszkodott, hogy összeomlik az alkalmazásuk. Kiderült, hogy a Facebooknál csúszott be egy aprócska hiba.","shortLead":"Szerdán több fejlesztő is arra panaszkodott, hogy összeomlik az alkalmazásuk. Kiderült, hogy a Facebooknál csúszott be...","id":"20200507_facebook_frissites_tinder_spotify_tiktok_hiba_bug","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925507d5-ac72-4387-867e-32f4b791aa47","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_facebook_frissites_tinder_spotify_tiktok_hiba_bug","timestamp":"2020. május. 07. 16:03","title":"Frissített egyet a Facebook, leállt a Tinder, a Spotify és a TikTok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Társuk, egy 25 éves nő esetében bűnügyi felügyeletet rendeltek el.","shortLead":"Társuk, egy 25 éves nő esetében bűnügyi felügyeletet rendeltek el.","id":"20200507_letartoztatas_a_28as_villamos_keses_tamadas_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e888e0e-231d-4519-bbab-c403bd765729","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_letartoztatas_a_28as_villamos_keses_tamadas_gyilkossag","timestamp":"2020. május. 07. 14:32","title":"Egyelőre börtönben maradnak a 28-as villamoson történt gyilkosság gyanúsítottjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b41cfe-ade0-4d50-a649-1f8270cf3bd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új irányzat született a karanténvideók műfajában, és csak tisztelegni tudunk az előadó előtt.","shortLead":"Új irányzat született a karanténvideók műfajában, és csak tisztelegni tudunk az előadó előtt.","id":"20200509_Budapesti_Tescoban_oregsavban_feszko_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54b41cfe-ade0-4d50-a649-1f8270cf3bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbdd7160-4540-4507-904a-3c9c5ddaf5c6","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Budapesti_Tescoban_oregsavban_feszko_van","timestamp":"2020. május. 09. 08:10","title":"„Budapesti Tescóban öregsávban feszkó van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"887af3ec-4cfa-437f-a380-0f4d4cb57b26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány szerint eleinte csak nagyon óvatosan lehet enyhíteni az új koronavírus okozta járvány megfékezését célzó korlátozásokat.\r

","shortLead":"A brit kormány szerint eleinte csak nagyon óvatosan lehet enyhíteni az új koronavírus okozta járvány megfékezését célzó...","id":"20200508_31_ezernel_is_tobb_halott_NagyBritanniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=887af3ec-4cfa-437f-a380-0f4d4cb57b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b906c531-2e37-4b30-8ce8-2f7fa7e52c59","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_31_ezernel_is_tobb_halott_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. május. 08. 20:16","title":"31 ezernél is több halott Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]