[{"available":true,"c_guid":"ba3052d8-e08f-45a4-80ff-1bb66d8da585","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"München volt az első olyan német város, amelyik a nyílt forráskódú szoftverek felé fordult a Microsoft programjaitól, és úgy tűnik, Hamburg lehet a következő renitens.","shortLead":"München volt az első olyan német város, amelyik a nyílt forráskódú szoftverek felé fordult a Microsoft programjaitól...","id":"20200606_munchen_hamburg_nyilt_forraskodu_szoftverek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba3052d8-e08f-45a4-80ff-1bb66d8da585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b54d00-9096-4be5-9260-15ee18d36516","keywords":null,"link":"/tudomany/20200606_munchen_hamburg_nyilt_forraskodu_szoftverek","timestamp":"2020. június. 06. 16:03","title":"München után Hamburg is kidobhatja a Windowst és az Office-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5764257-de00-433c-b67a-b0c4106197c4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nemcsak új gyanúsítottja van a 13 éve eltűnt kislány ügyének, de úgy tűnik, a német rendőrség nyomon volt annak idején, csak a felsőbb hatóságok nem vették komolyan őket.","shortLead":"Nemcsak új gyanúsítottja van a 13 éve eltűnt kislány ügyének, de úgy tűnik, a német rendőrség nyomon volt annak idején...","id":"20200606_A_rendorseg_ismerte_azt_a_ferfit_akinek_koze_lehet_Madeleine_McCann_eltuneshez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5764257-de00-433c-b67a-b0c4106197c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"293b7ae8-617f-4f78-80d6-f20a5b477969","keywords":null,"link":"/vilag/20200606_A_rendorseg_ismerte_azt_a_ferfit_akinek_koze_lehet_Madeleine_McCann_eltuneshez","timestamp":"2020. június. 06. 16:36","title":"A rendőrség ismerte azt a férfit, akinek köze lehet Madeleine McCann eltűnéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel ezelőttihez képest 20 milliárd forinttal kevesebb adót fizettek a vállalkozások az államkasszába.","shortLead":"Az egy évvel ezelőttihez képest 20 milliárd forinttal kevesebb adót fizettek a vállalkozások az államkasszába.","id":"20200607_Harom_cegbol_ketto_szeptemberre_halasztotta_a_tarsasagiadobevallast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9328fb84-c924-48e0-9bcf-a57bfe702ce4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Harom_cegbol_ketto_szeptemberre_halasztotta_a_tarsasagiadobevallast","timestamp":"2020. június. 07. 09:28","title":"Három cégből kettő szeptemberre halasztotta a társaságiadó-bevallást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d675b3-dacc-45d3-a3ba-bbe6ddce2e26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovéniában vége a járványnak, már az olaszoktól sem félnek.","shortLead":"Szlovéniában vége a járványnak, már az olaszoktól sem félnek.","id":"20200606_Szlovenia_junius_kozepen_megnyitja_Olaszorszaggal_kozos_hatarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03d675b3-dacc-45d3-a3ba-bbe6ddce2e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6b4dee-0782-429c-ace9-631fd8a316d7","keywords":null,"link":"/vilag/20200606_Szlovenia_junius_kozepen_megnyitja_Olaszorszaggal_kozos_hatarat","timestamp":"2020. június. 06. 16:50","title":"Szlovénia június közepén megnyitja Olaszországgal közös határát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb18523-5799-4df4-9912-5a1a12e3a59a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából egy évvel ezelőtt mutatott be a Samsung egy innovatív ötletet, egy olyan televíziót, amelyiket nemcsak vízszintes, hanem függőleges helyzetben is lehetett nézni. Dél-Korea után már az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is megvásárolható, és hamarosan újabb piacokra is megérkezik.","shortLead":"Nagyjából egy évvel ezelőtt mutatott be a Samsung egy innovatív ötletet, egy olyan televíziót, amelyiket nemcsak...","id":"20200607_samsung_fuggoleges_televizio_4k_qled","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bb18523-5799-4df4-9912-5a1a12e3a59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b079f8-f743-40bb-b0bb-22d995c5dc7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_samsung_fuggoleges_televizio_4k_qled","timestamp":"2020. június. 07. 14:03","title":"A Samsungnak van egy tévéje, amely függőlegesen is nézhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95423c6a-7c6d-4a49-8599-6a8dc69b4931","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A járvány miatti védekezéssel és a kevés EU-pénzzel magyarázza a Pénzügyminisztérium, hogy egy hónap alatt majdnem másfélszeresére nőtt az államháztartási hiány.","shortLead":"A járvány miatti védekezéssel és a kevés EU-pénzzel magyarázza a Pénzügyminisztérium, hogy egy hónap alatt majdnem...","id":"20200608_allamhaztartas_hiany_koltsegvetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95423c6a-7c6d-4a49-8599-6a8dc69b4931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454c2a84-442b-4fc7-bd5d-ea651c67848f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200608_allamhaztartas_hiany_koltsegvetes","timestamp":"2020. június. 08. 12:09","title":"Ezermilliárd forintnál is nagyobb már most az államháztartás 2020-as hiánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5496944-9f6a-44c0-858d-84a0da9d036b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hátrányos helyzetű diákok egyharmada nem tudott bekapcsolódni a digitális oktatásba azokon a helyeken, ahol vannak tanodák. Ahol nincsenek, ennél is rosszabb lehet a helyzet. A távoktatás sikerességéhez nem csak az eszközök hiányoznak, de a diákoknak sem tere, sem módszertana nincs az önálló tanulásra, szüleik pedig nem tudnak nekik hatékonyan segíteni - derül ki egy friss kutatásból.","shortLead":"A hátrányos helyzetű diákok egyharmada nem tudott bekapcsolódni a digitális oktatásba azokon a helyeken, ahol vannak...","id":"20200608_digitalis_tavoktatas_a_hatranyos_helyzetu_diakoknal_felmeres_tanodak_iskolak_szulok_civilek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5496944-9f6a-44c0-858d-84a0da9d036b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4e99ed-610b-4828-b79b-3f10192ec3ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_digitalis_tavoktatas_a_hatranyos_helyzetu_diakoknal_felmeres_tanodak_iskolak_szulok_civilek","timestamp":"2020. június. 08. 11:46","title":"Alig néhány iskola segítette eszközökkel a hátrányos helyzetű diákok távoktatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47373f4-4a7b-426a-a585-82efa14a6f1a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyógyszerész- és az orvosi kamara is tiltakozott, miután kiderült, hogy sok egészségügyi dolgozónak nem jár az Orbán Viktor által beígért 500 ezer forint plusz juttatás.","shortLead":"A gyógyszerész- és az orvosi kamara is tiltakozott, miután kiderült, hogy sok egészségügyi dolgozónak nem jár az Orbán...","id":"20200606_Sok_egeszsegugyis_lehuzasra_kerult_a_jarvany_miatt_brutto_500_ezret_kapok_listajarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c47373f4-4a7b-426a-a585-82efa14a6f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5784179-5b6e-4048-b4ab-4a1c9396c3d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Sok_egeszsegugyis_lehuzasra_kerult_a_jarvany_miatt_brutto_500_ezret_kapok_listajarol","timestamp":"2020. június. 06. 15:43","title":"Sok egészségügyis „lehúzásra került” a járvány miatt bruttó 500 ezret kapók listájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]