[{"available":true,"c_guid":"e008222c-a152-4fce-b399-5aa4b1b466ba","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Behúzták a féket a textil- és ruházati cégek, és a magyar ruházati üzemek is bajban vannak, hiszen döntően bérmunkára termelnek. Az se feltétlenül jár jobban, aki maszkgyártással pótolná a kiesett bevételt.","shortLead":"Behúzták a féket a textil- és ruházati cégek, és a magyar ruházati üzemek is bajban vannak, hiszen döntően bérmunkára...","id":"20200507_Nem_megoldas_a_maszkgyartas_a_hazai_textil_es_ruhazati_cegek_es_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e008222c-a152-4fce-b399-5aa4b1b466ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d328d53-0255-4bb4-8f0e-b6df625a3d3e","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_Nem_megoldas_a_maszkgyartas_a_hazai_textil_es_ruhazati_cegek_es_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 20:00","title":"A maszkgyártás sem megoldás: megszűntek a hazai ruhagyártók bevételei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce407f36-85d5-4402-bbf2-8ad32b35b27b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hetvenhárom, COVID-19-ben szenvedő beteg kapott az aeroszol formájában belélegzendő gyógyszerből egy kísérlet során az Egyesült Arab Emírségekben. Valamennyien felgyógyultak, reményt adva egy sikeres terápia kiterjesztésére.","shortLead":"Hetvenhárom, COVID-19-ben szenvedő beteg kapott az aeroszol formájában belélegzendő gyógyszerből egy kísérlet során...","id":"20200506_koronavirus_kezelese_ossejt_aeroszolos_terapia_kiserlet_egyesult_arab_emirsegekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce407f36-85d5-4402-bbf2-8ad32b35b27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c245e2-d642-45d9-940b-66e1d4b65375","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_koronavirus_kezelese_ossejt_aeroszolos_terapia_kiserlet_egyesult_arab_emirsegekben","timestamp":"2020. május. 06. 09:03","title":"Ígéretes őssejtkezeléssel kezdik gyógyítani a koronavírusosokat az Egyesült Arab Emírségekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f8bf96-ed6f-499b-898b-63a19d10c0d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus okozta betegség tüneteiről számoltak be a játékokról hazatérő sportolók, köztük egy magyar triatlonos, Tóth Tamás.","shortLead":"A koronavírus okozta betegség tüneteiről számoltak be a játékokról hazatérő sportolók, köztük egy magyar triatlonos...","id":"20200507_katonai_vilagjatekok_vuhan_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01f8bf96-ed6f-499b-898b-63a19d10c0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af315fa2-7449-4993-b11c-b16253f21a69","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_katonai_vilagjatekok_vuhan_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 18:30","title":"Már októberben elkaphatták a koronavírust a vuhani katonai világjátékok résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb48bef-c074-4a8e-a4f2-46c90313fdfa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonok kamerái egyre jobbak, no meg egyre több lencséből állnak. Ezek gyakran kidudorodnak a telefonból, ami sérülékenyebbé is teszi őket, és látványra sem mindig az igazi. Mi volna, ha laposak lennének ezek a lencsék?","shortLead":"Az okostelefonok kamerái egyre jobbak, no meg egyre több lencséből állnak. Ezek gyakran kidudorodnak a telefonból, ami...","id":"20200507_lapos_lencse_okostelefonok_kameraja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acb48bef-c074-4a8e-a4f2-46c90313fdfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959670de-27f5-49a2-82fc-dd913d191f40","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_lapos_lencse_okostelefonok_kameraja","timestamp":"2020. május. 07. 13:13","title":"Lapos lencsével tennék könnyebbé és vékonyabbá a telefonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9439cd5-0ff9-40f4-921f-aef5b92830c0","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Akár 90 napig is elhúzhatják a minisztériumok, állami cégek a közérdekű adatigénylésekre való válaszadást, ha az igénylés teljesítése szerintük a vészhelyzettel összefüggő közfeladataik ellátását veszélyeztetik. Bár elsőre úgy tűnhet, ez a kitétel nagyban leszűkíti azoknak a körét, akik 90 napig várathatják a kérdezőt, valójában egy gumiszabályról van szó: bárki bemondhatja, hogy emiatt hosszabbít, vélhetően senki sem fogja ellenőrizni a magyarázat valóságtartalmát.","shortLead":"Akár 90 napig is elhúzhatják a minisztériumok, állami cégek a közérdekű adatigénylésekre való válaszadást, ha...","id":"20200506_kozerdeku_adatigenyles_orban_kormany_TI","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9439cd5-0ff9-40f4-921f-aef5b92830c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697652ae-7ac1-4e6a-9800-a94a114c16d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_kozerdeku_adatigenyles_orban_kormany_TI","timestamp":"2020. május. 06. 17:00","title":"Titkolózó kormány: eddig is szűk volt az üveg nyaka, de most a dugót is beleverték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1f7c61-9758-4459-a5c0-0503931755c5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormány az elmúlt napokban több településnél is beruházási célterületnek nyilvánított termőföldeket; ennek az a jelentősége, hogy így lehet a legegyszerűbben kivonni a művelés alól birtokokat. ","shortLead":"A kormány az elmúlt napokban több településnél is beruházási célterületnek nyilvánított termőföldeket; ennek...","id":"202018_lotte_aluminium_termofoldon_akkugyarak_beszallitoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e1f7c61-9758-4459-a5c0-0503931755c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb446ce9-285c-4ec9-9172-34a665703ddf","keywords":null,"link":"/360/202018_lotte_aluminium_termofoldon_akkugyarak_beszallitoja","timestamp":"2020. május. 06. 12:30","title":"Magyar termőföldön gyárt majd fóliát akkugyáraknak egy dél-koreai cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ee3197-7694-47d0-b3e0-43acf2edd23d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány alkalmat teremt arra, hogy az emberiség átgondolja, mit kellene máshogy csinálnia a jövőben. Világhírű művészek szerint radikális átalakításra van szükség minden szinten.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány alkalmat teremt arra, hogy az emberiség átgondolja, mit kellene máshogy csinálnia a jövőben...","id":"20200506_Madonna_Robert_de_Niro_es_Tarr_Bela_egyszerre_keri_ne_terjunk_vissza_normalitasba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83ee3197-7694-47d0-b3e0-43acf2edd23d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8beeb7-195f-490f-b705-9970fdbb9d9a","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Madonna_Robert_de_Niro_es_Tarr_Bela_egyszerre_keri_ne_terjunk_vissza_normalitasba","timestamp":"2020. május. 06. 15:30","title":"Madonna és Tarr Béla egyszerre kéri: ne térjünk vissza normalitásba a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ef513e-3c05-4d98-bbf5-9806d7e0e0d9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"8 év után jelentkezik új szerzeménnyel az egy ideje ismét Írországban élő dalszerző-gitáros-énekes. A Best Damn Thing igazi, tőrőlmetszett keserédes popdal. ","shortLead":"8 év után jelentkezik új szerzeménnyel az egy ideje ismét Írországban élő dalszerző-gitáros-énekes. A Best Damn Thing...","id":"20200506_Premier_Tobb_orszagban_keszult_Jamie_Winchester_uj_szama_Best_Damn_Thing","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19ef513e-3c05-4d98-bbf5-9806d7e0e0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e3ac98-3359-4d7c-bd64-fb3eb27786eb","keywords":null,"link":"/kultura/20200506_Premier_Tobb_orszagban_keszult_Jamie_Winchester_uj_szama_Best_Damn_Thing","timestamp":"2020. május. 06. 18:01","title":"Premier: Több országban készült Jamie Winchester új száma és klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]