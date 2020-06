Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c26ead6b-5f14-4a57-aae6-e278bc60e1e4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elsősorban a meglévő utazási korlátozások miatt nem tudják megtartani a futamokat.","shortLead":"Elsősorban a meglévő utazási korlátozások miatt nem tudják megtartani a futamokat.","id":"20200612_forma1_verseny_nagydj_futam_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c26ead6b-5f14-4a57-aae6-e278bc60e1e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332e8ae0-e675-454b-a3ba-c1996220aa35","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_forma1_verseny_nagydj_futam_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 12. 10:58","title":"Három F1-es futamot töröltek az idei naptárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee27e4d1-1927-4491-b12c-2ce1daad1350","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három hét múlva mutatja be a OnePlus két új, megfizethetőnek ígért okostelevízióját. Néhány információ viszont már napvilágot látott a készülékekről.","shortLead":"Három hét múlva mutatja be a OnePlus két új, megfizethetőnek ígért okostelevízióját. Néhány információ viszont már...","id":"20200612_oneplus_teve_tv_merete_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee27e4d1-1927-4491-b12c-2ce1daad1350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39393347-04d9-4a72-bb7e-a7d549e04f8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_oneplus_teve_tv_merete_ara","timestamp":"2020. június. 12. 10:03","title":"Olcsó tévéket dob piacra a OnePlus, lesz 81 és 110 centis is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc96456-9379-4978-9647-4e93971c4b81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 70 millió forint feletti árú autóról beszélünk. ","shortLead":"Egy 70 millió forint feletti árú autóról beszélünk. ","id":"20200612_Bemutatta_az_autopalyan_332_kmhs_csucssebesseget_a_legujabb_Porsche_Turbo_S","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bc96456-9379-4978-9647-4e93971c4b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110b14c9-289a-49e1-a911-6a7f5a5b6f6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_Bemutatta_az_autopalyan_332_kmhs_csucssebesseget_a_legujabb_Porsche_Turbo_S","timestamp":"2020. június. 13. 09:48","title":"Bemutatta autópályán 332 km/h-s csúcssebességét a legújabb Porsche Turbo S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67881a98-7824-42d2-a25e-a3b2d626b52d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kemenesi Gábor szerint is jó esély van arra, hogy ősszel vagy télen megérkezzen a koronavírus második hulláma.","shortLead":"Kemenesi Gábor szerint is jó esély van arra, hogy ősszel vagy télen megérkezzen a koronavírus második hulláma.","id":"20200612_kemenesi_gabor_virologus_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67881a98-7824-42d2-a25e-a3b2d626b52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668b55c5-2c49-4459-ac27-737a2604789b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_kemenesi_gabor_virologus_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 12. 15:46","title":"Kemenesi Gábor virológus: „Ha az ember nem lát elég hullát, tényleg azt hiszi, elmúlt a veszély”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ebfef8-2c7d-4816-bec4-24efd7f052e8","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Levezethető-e egy ország filmiparából az, hogy milyen az ottani demokrácia állapota? Milyen egy amerikai film, és miért nem halad sehová egy magyar filmhős? Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Levezethető-e egy ország filmiparából az, hogy milyen az ottani demokrácia állapota? Milyen egy amerikai film, és miért...","id":"20200613_Csizmadia_Ervin_a_Fulkeben_Santa_maradt_a_magyar_demokracia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10ebfef8-2c7d-4816-bec4-24efd7f052e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"297b7dca-1d80-4216-91bf-aaa973a784d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_Csizmadia_Ervin_a_Fulkeben_Santa_maradt_a_magyar_demokracia","timestamp":"2020. június. 13. 14:00","title":"Csizmadia Ervin a Fülkében: Sánta maradt a magyar demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666c5ca7-2ce6-48c2-b23f-8fbba9348043","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint két hónap alatt behozzák a lemaradást. ","shortLead":"A miniszter szerint két hónap alatt behozzák a lemaradást. ","id":"20200612_Kasler_Hetfotol_helyreall_az_egeszsegugyi_ellatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=666c5ca7-2ce6-48c2-b23f-8fbba9348043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc07ee0-8717-480d-bd82-8ee640db2d61","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Kasler_Hetfotol_helyreall_az_egeszsegugyi_ellatas","timestamp":"2020. június. 12. 12:33","title":"Kásler: Hétfőtől helyreáll az egészségügyi ellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d0d4cbc-f655-441c-8212-4f68c532f455","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"360","description":"Sokan tartanak attól, hogy a koronavírus európai epicentrumaként a hírekbe került Olaszországba utazzon idén. Azoknak, akik mégis vállalkoznak az útra, épp ez jelenti az előnyt. Ahol korábban nem lehetett meglenni a többi turistától, ott most nyugalom vár. De mik az árak, és melyek a szabályok? Mediterrán körképünk olasz állomása következik.","shortLead":"Sokan tartanak attól, hogy a koronavírus európai epicentrumaként a hírekbe került Olaszországba utazzon idén. Azoknak...","id":"20200612_Olaszorszag_uzeni_most_csak_a_tied_lehet_Michelangelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d0d4cbc-f655-441c-8212-4f68c532f455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c71189-f088-4cb3-bc8d-dcc4b043d83e","keywords":null,"link":"/360/20200612_Olaszorszag_uzeni_most_csak_a_tied_lehet_Michelangelo","timestamp":"2020. június. 12. 11:00","title":"Olaszország üzeni: most csak a tiéd lehet Michelangelo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a5b2bd-52b4-439f-8688-3be623b70028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég munkatársa bírálta Mark Zuckerberget a vitatott Trump-posztok miatt. De nem ezért menesztették.","shortLead":"A cég munkatársa bírálta Mark Zuckerberget a vitatott Trump-posztok miatt. De nem ezért menesztették.","id":"20200613_Facebook_kirugtak_a_Trump_posztjai_miatt_tiltakozot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1a5b2bd-52b4-439f-8688-3be623b70028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebd5454-d87c-4801-905c-cc7e33c933c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_Facebook_kirugtak_a_Trump_posztjai_miatt_tiltakozot","timestamp":"2020. június. 13. 15:56","title":"Kirúgták a Facebooktól a Trump posztjai miatt tiltakozó dolgozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]