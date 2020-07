Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"989a8484-9e91-4b40-9e94-eaa4072668b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kubatov, Farkas, Rogán, Simonka – néhány ember azok közül, akik legalább két éve nem hajlandók felszólalni.","shortLead":"Kubatov, Farkas, Rogán, Simonka – néhány ember azok közül, akik legalább két éve nem hajlandók felszólalni.","id":"20200707_rogan_antal_simonka_gyorgy_farkas_florian_kubatov_gabor_fidesz_kepviselok_orszaggyules_felszolalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=989a8484-9e91-4b40-9e94-eaa4072668b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1bdb13-949e-4b7e-89e7-a12ef3ea8bdb","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_rogan_antal_simonka_gyorgy_farkas_florian_kubatov_gabor_fidesz_kepviselok_orszaggyules_felszolalas","timestamp":"2020. július. 07. 07:52","title":"Csak fideszesekből áll a parlamenti némalista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a626c4fa-efa4-4108-9036-d3565b4a2ec3","c_author":"DW","category":"vilag","description":"Feleannyi lakosa van egy német városnak, mint ahány amerikai katona ott állomásozik. Még. Donald Trump ugyanis már felvetette, hogy kiürítik a német bázisokat, akkor pedig ugrik a városban a munka, bevétel, üzlet. És ki tudja, mi lesz Elvis zongorájával, amelyen egy sztriptízbárban játszott.\r

","shortLead":"Feleannyi lakosa van egy német városnak, mint ahány amerikai katona ott állomásozik. Még. Donald Trump ugyanis már...","id":"20200706_Yankee_dont_go_home__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a626c4fa-efa4-4108-9036-d3565b4a2ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943d57d4-923d-49fd-96db-88249f6d4cac","keywords":null,"link":"/vilag/20200706_Yankee_dont_go_home__video","timestamp":"2020. július. 06. 12:12","title":"Yankee don't go home! – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc744ea7-6433-4399-b11f-5c81baf74848","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Új pályázatot hirdetett a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.","shortLead":"Új pályázatot hirdetett a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.","id":"20200707_idegenvezeto_idegenvezetes_palyazat_kisfaludy_2030","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc744ea7-6433-4399-b11f-5c81baf74848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d48500e2-2eab-478b-8e50-3ff1267ffdd8","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_idegenvezeto_idegenvezetes_palyazat_kisfaludy_2030","timestamp":"2020. július. 07. 11:20","title":"Egymillió forintot kaphatnak a vidéki idegenvezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ff4b79-9559-46a9-ac4b-60c21a888380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még át sem adták a kerékpárutat Putnoknál, máris szétment egy szakaszon.","shortLead":"Még át sem adták a kerékpárutat Putnoknál, máris szétment egy szakaszon.","id":"20200707_bicikliut_putnok_dubicsany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21ff4b79-9559-46a9-ac4b-60c21a888380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3a9eea-701d-4291-a229-483df4598694","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_bicikliut_putnok_dubicsany","timestamp":"2020. július. 07. 09:06","title":"Elvitte az árvíz a frissen megépített 666 milliós bicikliutat Putnoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51680b8e-5c01-4aab-b139-79afc4e5e2e8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 19 éves támadó ismét gólt rúgott a hétvégén.","shortLead":"A 19 éves támadó ismét gólt rúgott a hétvégén.","id":"20200705_Szoboszlai_Dominikot_valasztottak_az_osztrak_elvonal_legjobbjanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51680b8e-5c01-4aab-b139-79afc4e5e2e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18fa5d36-87c1-498a-9511-a1ec02366b40","keywords":null,"link":"/sport/20200705_Szoboszlai_Dominikot_valasztottak_az_osztrak_elvonal_legjobbjanak","timestamp":"2020. július. 05. 21:54","title":"Szoboszlai Dominikot választották az osztrák élvonal legjobbjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b9815c-f2fe-4365-b6e5-1ab23b81b3fe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Elnézést kért az Európai Bizottság, szóvivőjük szerint magánemberként szerepelt elnökük a HDZV kampányfilmjében.","shortLead":"Elnézést kért az Európai Bizottság, szóvivőjük szerint magánemberként szerepelt elnökük a HDZV kampányfilmjében.","id":"20200706_von_der_leyen_hovat_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3b9815c-f2fe-4365-b6e5-1ab23b81b3fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05621a3e-9f54-4fee-a764-56ad720559bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200706_von_der_leyen_hovat_kampany","timestamp":"2020. július. 06. 15:05","title":"Von der Leyen is beszállt a horvát kampányba, megsértve az EB magatartási kódexét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csapatban és egyénileg is várja a nevezéseket a kínai Huawei az általa szervezett alkalmazásfejlesztő versenyen.","shortLead":"Csapatban és egyénileg is várja a nevezéseket a kínai Huawei az általa szervezett alkalmazásfejlesztő versenyen.","id":"20200706_huawei_appsup_appfejlesztes_alkalmazas_verseny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a523b7a8-0f3f-4e47-bb47-3ba1456a69ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_huawei_appsup_appfejlesztes_alkalmazas_verseny","timestamp":"2020. július. 06. 19:03","title":"Van egy jó ötlete? A Huawei nemzetközi appfejlesztő versenyt hirdetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ombudsmannak nem szóltak az állítólagos kórházi hazaküldésekről, 19 ezer pedofil képért felfüggesztett jár, majd ha piros hó esik – ja, nem, rózsaszín van. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az ombudsmannak nem szóltak az állítólagos kórházi hazaküldésekről, 19 ezer pedofil képért felfüggesztett jár, majd ha...","id":"20200707_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e966ab7-436c-418e-a132-63ccc2136336","keywords":null,"link":"/360/20200707_Radar360","timestamp":"2020. július. 07. 08:00","title":"Radar360: Ébredezik az ingatlanpiac a járványkómából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]