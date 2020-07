Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c1229ba-3f3d-47ee-9356-2f6b3739ef1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötödik alkalommal is elrajtol augusztus 29-én a Budapest Urban Games (BUG).\r

\r

","shortLead":"Ötödik alkalommal is elrajtol augusztus 29-én a Budapest Urban Games (BUG).\r

\r

","id":"20200708_Dunaatuszas_Gellerthegyfutas_barki_nevezhet_az_utcalimpiara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c1229ba-3f3d-47ee-9356-2f6b3739ef1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eabaf952-0eea-45ec-ab79-eb40c9197cac","keywords":null,"link":"/elet/20200708_Dunaatuszas_Gellerthegyfutas_barki_nevezhet_az_utcalimpiara","timestamp":"2020. július. 08. 15:18","title":"Duna-átúszás, Gellért-hegy-futás: bárki nevezhet az utcalimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A brazil elnök is elkapta, pedig tagadta a járvány súlyosságát. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A brazil elnök is elkapta, pedig tagadta a járvány súlyosságát. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200708_Radar360_Iskolai_ertekezleten_taborban_terjed_a_virus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fdbb002-db55-4c90-bcb1-2fac12506891","keywords":null,"link":"/360/20200708_Radar360_Iskolai_ertekezleten_taborban_terjed_a_virus","timestamp":"2020. július. 08. 07:46","title":"Radar360: Iskolai értekezleten, táborban terjed a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f61615-3bcd-43f4-9dd5-c7ad31579e5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A sportoló egyedül indult szigonyos halászatra és sziklaugrásra.","shortLead":"A sportoló egyedül indult szigonyos halászatra és sziklaugrásra.","id":"20200708_Vizbe_fulladt_az_ausztralok_ketszeres_vilagbajnok_hodeszkasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5f61615-3bcd-43f4-9dd5-c7ad31579e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cacdde9-8766-47d3-a175-649916c9ea50","keywords":null,"link":"/sport/20200708_Vizbe_fulladt_az_ausztralok_ketszeres_vilagbajnok_hodeszkasa","timestamp":"2020. július. 08. 10:32","title":"Vízbe fulladt az ausztrálok kétszeres világbajnok hódeszkása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a3460ad-1b96-4614-978d-2967df50efa4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos sérüléseket okozott egy nagy testű kutya egy idős nőnek. Az állat gazdája ellen eljárást indítottak.","shortLead":"Súlyos sérüléseket okozott egy nagy testű kutya egy idős nőnek. Az állat gazdája ellen eljárást indítottak.","id":"20200708_Nagytestu_kutya_tamadt_egy_idos_nore_Hernadkercsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a3460ad-1b96-4614-978d-2967df50efa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff0baf0-fa73-4dd6-8f24-d1b3a24fd349","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_Nagytestu_kutya_tamadt_egy_idos_nore_Hernadkercsen","timestamp":"2020. július. 08. 15:12","title":"Kutyatámadás történt Hernádkércsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az államok által támogatott dezinformáció olyasmi, amiről nem beszélnek a nyugati demokráciákban - írja közös cikkében Sohini Chatterjee, a Columbia Egyetem tanára, valamint Krekó Péter, a Political Capital igazgatója.","shortLead":"Az államok által támogatott dezinformáció olyasmi, amiről nem beszélnek a nyugati demokráciákban - írja közös cikkében...","id":"20200708_Euronews_Orban_letrehozta_az_EU_legkozpontositottabb_sajtobirodalmat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5147b8df-fb9b-4ad6-9b4c-66bf75694f1c","keywords":null,"link":"/360/20200708_Euronews_Orban_letrehozta_az_EU_legkozpontositottabb_sajtobirodalmat","timestamp":"2020. július. 08. 07:36","title":"Euronews: Magyarország a félretájékoztatást pénzelő államok élcsoportjában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) minden tizedik órában új elhárítási dossziét nyit meg az ázsiai országgal kapcsolatban.\r

","shortLead":"Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) minden tizedik órában új elhárítási dossziét nyit meg az ázsiai országgal...","id":"20200707_FBI_Kina_egeszsegugyi_adat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aea41c9-2088-4961-88bd-58888845c95d","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_FBI_Kina_egeszsegugyi_adat","timestamp":"2020. július. 07. 21:02","title":"FBI: Kína több amerikai állampolgár egészségügyi adataihoz is hozzáfért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd94fef-5b5e-4ece-a835-ad84020f091e","c_author":"Fleck Zoltán","category":"360","description":"Összehasonlítható-e egy pedofil képeket gyűjtögető cselekménye egy közlekedési szabálysértőével? Pénzbüntetésnél lehet-e azt mondani, hogy X összeget ér egy elkövetés? És miért annyit? Hogy lehet a málna ilyen drága, ha a répa csak ennyi? Sokan piaci szemlélettel ítélkeznek az ítéletekről, de a büntetőjog összetettebb dolog. Ezt világítja meg ebben az írásban Fleck Zoltán jogszociológus, az ELTE tanára.","shortLead":"Összehasonlítható-e egy pedofil képeket gyűjtögető cselekménye egy közlekedési szabálysértőével? Pénzbüntetésnél...","id":"20200709_pedofil_Kaleta_Gabor_buntetese_hatter_Fleck_Zoltan_ELTE","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcd94fef-5b5e-4ece-a835-ad84020f091e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e853ce7e-3aa2-4c06-baec-68a3c651430e","keywords":null,"link":"/360/20200709_pedofil_Kaleta_Gabor_buntetese_hatter_Fleck_Zoltan_ELTE","timestamp":"2020. július. 09. 12:00","title":"Mihez képest mennyi a pedofil Kaleta Gábor büntetése? – Jogtudományi háttér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a0d75e-d765-40dd-adbd-98138b14a80f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadó magát is megsebesítette, de állapota nem válságos.\r

","shortLead":"A támadó magát is megsebesítette, de állapota nem válságos.\r

","id":"20200707_Lovoldozes_amerikai_tengereszgyalogsag_Kalifornia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7a0d75e-d765-40dd-adbd-98138b14a80f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f243771a-96f4-4028-b52c-7c8be2742d50","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_Lovoldozes_amerikai_tengereszgyalogsag_Kalifornia","timestamp":"2020. július. 07. 21:47","title":"Lövöldözés volt az amerikai tengerészgyalogság kaliforniai támaszpontján ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]