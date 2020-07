Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Romlik a járványhelyzet Horvátországban és Szlovéniában, visszatérhetnek Magyarországra a kiutasított iráni diákok. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Romlik a járványhelyzet Horvátországban és Szlovéniában, visszatérhetnek Magyarországra a kiutasított iráni diákok...","id":"20200716_Radar360_Obama_es_Gates_is_aldozata_a_hackertamadasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed12dfc-5ad2-48f2-a3c0-00fc02a10dbd","keywords":null,"link":"/360/20200716_Radar360_Obama_es_Gates_is_aldozata_a_hackertamadasnak","timestamp":"2020. július. 16. 07:56","title":"Radar360: Obama és Gates is áldozata a hackertámadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed09466c-215e-4f85-b3be-811a4d76acd5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az egyik utolsó azték uralkodó palotáját találták meg egy épület alatt.","shortLead":"Az egyik utolsó azték uralkodó palotáját találták meg egy épület alatt.","id":"20200714_aztek_palota_Mexikovaros_foter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed09466c-215e-4f85-b3be-811a4d76acd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2f2dea-a055-4265-ac23-1c1be1368a3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_aztek_palota_Mexikovaros_foter","timestamp":"2020. július. 14. 15:37","title":"Azték palota maradványaira bukkantak Mexikóváros főterén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"London mégis kipenderíti a kínaiakat az 5G hálózatából.","shortLead":"London mégis kipenderíti a kínaiakat az 5G hálózatából.","id":"20200714_Magyarorszaggal_ellentetben_a_britek_megsem_kernek_a_kinai_5Gbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a596b18d-20b4-4fbc-a644-1c5d2011e5e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Magyarorszaggal_ellentetben_a_britek_megsem_kernek_a_kinai_5Gbol","timestamp":"2020. július. 14. 11:42","title":"Magyarországgal ellentétben a britek mégsem kérnek a kínai 5G-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fe0317-f7eb-49bf-b719-bfac0b981184","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy 400 ezer kilométeres magasságból engedi le a Hajabusza-2 űrszonda azt a kapszulát, amely a Ryugu nevű aszteroidából vett mintákat tartalmazza.","shortLead":"Mintegy 400 ezer kilométeres magasságból engedi le a Hajabusza-2 űrszonda azt a kapszulát, amely a Ryugu nevű...","id":"20200714_ryugu_aszteroida_hajabusza_2_urszonda_minta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5fe0317-f7eb-49bf-b719-bfac0b981184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbc2190-c4af-49b9-9421-9b717577ab1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_ryugu_aszteroida_hajabusza_2_urszonda_minta","timestamp":"2020. július. 14. 17:03","title":"Nagyon fontos mintákat küld a Földre a japán űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6e20c58-27ba-42ef-9585-dcc529192eb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sok helyen a tengeri hulladék legnagyobb százalékát hungarocell teszi ki, amit a halászat és az akvakultúrás gazdálkodás során is használnak.","shortLead":"Sok helyen a tengeri hulladék legnagyobb százalékát hungarocell teszi ki, amit a halászat és az akvakultúrás...","id":"20200716_Mar_hungarocellhulladekba_feszkelnek_a_vadlibak_Kanadaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6e20c58-27ba-42ef-9585-dcc529192eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf3b7f2-1c5c-4695-98f5-41798d8d56f2","keywords":null,"link":"/zhvg/20200716_Mar_hungarocellhulladekba_feszkelnek_a_vadlibak_Kanadaban","timestamp":"2020. július. 16. 07:35","title":"Már hungarocell-hulladékba fészkelnek a vadlibák Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a11ebb1-fde9-4272-9e02-9ac81bdd8257","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már itthon is rendelhető a gyönyörű vonalvezetésű és hatalmas hűtőrácsú új kupé.","shortLead":"Már itthon is rendelhető a gyönyörű vonalvezetésű és hatalmas hűtőrácsú új kupé.","id":"20200715_magyarorszagon_a_vadonatuj_4es_bmw","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a11ebb1-fde9-4272-9e02-9ac81bdd8257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d1cb0d-560d-4b70-b58d-61a6ac826a2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200715_magyarorszagon_a_vadonatuj_4es_bmw","timestamp":"2020. július. 15. 13:21","title":"Megérkezett Magyarországra a vadonatúj 4-es BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b54bace2-30f0-4ab0-9de8-1d5b0fe84b85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harmadával kevesebb felszámoló lesz a listán, és újak is kerülhetnek be, keddig nyújthatnak be pályázatot a cégek. Legutóbb hét évvel ezelőtt frissítették a felszámolói jegyzéket, akkor is a korábbinál jóval kevesebben jutottak be, többen megtámadták a döntést, mert szerintük túl nagy teret kaptak a szubjektív szempontok, ezzel egyszerűen újraosztották a piacot. Sokak szerint most is ez történik.","shortLead":"Harmadával kevesebb felszámoló lesz a listán, és újak is kerülhetnek be, keddig nyújthatnak be pályázatot a cégek...","id":"20200714_Megint_rostaljak_a_felszamolokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b54bace2-30f0-4ab0-9de8-1d5b0fe84b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d96f72a0-9a18-44e5-afa5-5f8a2e47f65c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Megint_rostaljak_a_felszamolokat","timestamp":"2020. július. 14. 12:20","title":"Megint rostálják a felszámolókat, újraoszthatják a jövedelmező piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aafd3744-816c-4651-af99-4ab34fa00eb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyarok többsége vásárolt divatterméket online a karantén alatt egy kutatás szerint.","shortLead":"A magyarok többsége vásárolt divatterméket online a karantén alatt egy kutatás szerint.","id":"20200714_Koronavirus_jarvany_pizsama_papucs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aafd3744-816c-4651-af99-4ab34fa00eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b83d24fe-3cc5-465f-bb30-37784978fe8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Koronavirus_jarvany_pizsama_papucs","timestamp":"2020. július. 14. 16:13","title":"Nyolcvan százalékkal több pizsamát adtak el a kijárási korlátozások alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]