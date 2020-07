Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84aa3a3c-5a97-4635-b158-71f463f1b30b","c_author":"Balavány György","category":"360","description":"A bírói gyakorlat egyre inkább a kussoltatás irányába tolódik – hatóságilag megszabják, melyik nagyarcról milyen véleményt lehet megfogalmazni. \r

","shortLead":"A bírói gyakorlat egyre inkább a kussoltatás irányába tolódik – hatóságilag megszabják, melyik nagyarcról milyen...","id":"20200724_Vadaszat_szavakra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84aa3a3c-5a97-4635-b158-71f463f1b30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd49007f-296d-489c-9f30-fe692881748a","keywords":null,"link":"/360/20200724_Vadaszat_szavakra","timestamp":"2020. július. 24. 16:00","title":"Balavány: Vadászat szavakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő új albuma pénteken érkezik.","shortLead":"Az énekesnő új albuma pénteken érkezik.","id":"20200723_Taylor_Swift_Folklore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a233de10-cb9a-4972-ae17-afaa1da190c5","keywords":null,"link":"/elet/20200723_Taylor_Swift_Folklore","timestamp":"2020. július. 23. 17:22","title":"Meglepetéslemezt ad ki Taylor Swift ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő néhány hónap alatt 14 milliónyi számítástechnikai eszközt lopott.","shortLead":"A nő néhány hónap alatt 14 milliónyi számítástechnikai eszközt lopott.","id":"20200723_Harom_evre_sulyositottak_a_sikkaszto_parlamenti_raktaros_bortonbunteteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe28550-69a9-476a-a9c0-35b287f017b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_Harom_evre_sulyositottak_a_sikkaszto_parlamenti_raktaros_bortonbunteteset","timestamp":"2020. július. 23. 10:38","title":"Három évre súlyosították a sikkasztó parlamenti raktáros börtönbüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68ae907-a3a6-4c5c-8a1d-3815f50bd133","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A kormányzó szociáldemokraták szerepeltek a legjobban az észak-makedóniai választáson, és az ellenzéki nacionalistákkal versenyeznek az albán pártok kegyeiért.","shortLead":"A kormányzó szociáldemokraták szerepeltek a legjobban az észak-makedóniai választáson, és az ellenzéki nacionalistákkal...","id":"202030__eszakmakedonia__patthelyzet__fideszmedia__valasztas_volt_dontes_nincs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e68ae907-a3a6-4c5c-8a1d-3815f50bd133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e185c24-4918-432a-b8d0-496768e51e4a","keywords":null,"link":"/360/202030__eszakmakedonia__patthelyzet__fideszmedia__valasztas_volt_dontes_nincs","timestamp":"2020. július. 23. 16:30","title":"Az albán pártoknak udvarol az észak-makedón bal- és jobboldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef8db11-edd2-4af4-bc45-ff45d5f01b8b","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Megfelelő és szigorú feltételekkel Magyarországon is létre lehet hozni egy pedofil bűnelkövetők adatait tartalmazó nyilvános listát, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság szerint. Péterfalvi Attila elnök a hvg.hu-nak adott konzultációs válaszában hozzátette: a szexuális visszaélők ellenőrzésére a jelenlegi bűnügyi nyilvántartás is alkalmas. Európában több országban is létezik ilyen lista, de az adatokhoz többnyire csak a hatóságok férhetnek hozzá. A kivétel Lengyelország, de a Kaleta Gáborhoz hasonló elkövetők adatai ott sem nyilvánosak.","shortLead":"Megfelelő és szigorú feltételekkel Magyarországon is létre lehet hozni egy pedofil bűnelkövetők adatait tartalmazó...","id":"20200723_kaleta_magyarorszag_nyilvanos_pedofil_lista_NAIH","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ef8db11-edd2-4af4-bc45-ff45d5f01b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b7e7522-c92a-484a-a0c9-592b338b3086","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_kaleta_magyarorszag_nyilvanos_pedofil_lista_NAIH","timestamp":"2020. július. 23. 14:00","title":"Lehetne nyilvános magyar pedofillista, de nem biztos, hogy a Kaletához hasonlók rákerülnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Más dolgokat is kifogásolt az Európai Parlament a kedd hajnalban elfogadott megállapodásban.","shortLead":"Más dolgokat is kifogásolt az Európai Parlament a kedd hajnalban elfogadott megállapodásban.","id":"20200723_Megvetozna_az_EP_az_EUkoltsegvetest_a_jogallamisag_elkenese_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67203b7-4a00-4e5c-93a1-9f2cabcde0e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200723_Megvetozna_az_EP_az_EUkoltsegvetest_a_jogallamisag_elkenese_miatt","timestamp":"2020. július. 23. 18:03","title":"Megvétózná az EP az EU-költségvetést a jogállamiság elkenése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32bd43a3-2842-449d-9243-99b85db3a80b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyesületi elnök szerint januárra nem lesz a magyar szabadpiacon eladó méz.","shortLead":"Az egyesületi elnök szerint januárra nem lesz a magyar szabadpiacon eladó méz.","id":"20200723_meztermes_mez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32bd43a3-2842-449d-9243-99b85db3a80b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638da109-e28b-4a27-9352-a34952999f93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200723_meztermes_mez","timestamp":"2020. július. 23. 12:40","title":"Az elmúlt ötven év legrosszabb méztermése várható idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c804caf1-6898-45f6-9686-1a2c34839add","c_author":"Bozóki András","category":"360","description":"Mivel a sport is a kultúra része és a foci is művészet, a járványveszély alatt együtt kellene szerepeltetni a futballistákat más művészeti ágak képviselőivel - javasolja a kormánynak a volt kulturális miniszter a HVG-nek írt véleménycikkében. Bozóki András szerint így nemcsak a zenészek juthatnának fellépési lehetőséghez, hanem kiszolgálhatnák a kormány propagandacéljait is.","shortLead":"Mivel a sport is a kultúra része és a foci is művészet, a járványveszély alatt együtt kellene szerepeltetni...","id":"20200723_Bozoki_Andras_Induljon_Maga_Zoltan_Program_a_stadionokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c804caf1-6898-45f6-9686-1a2c34839add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7c9f27-ba5f-4bb3-aaa8-18e450a67040","keywords":null,"link":"/360/20200723_Bozoki_Andras_Induljon_Maga_Zoltan_Program_a_stadionokban","timestamp":"2020. július. 24. 09:15","title":"Bozóki András: Induljon Mága Zoltán Program a stadionokban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]