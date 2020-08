Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5f490d3-6a52-4c78-b544-b3b662ada1b0","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Páratlanul gazdag életművét hét évtized alatt Franciaországban hozta létre Reigl Judit, a múlt pénteken 97 éves korában elhunyt egyik legismertebb magyar származású képzőművész, akinek az utóbbi időben már rekordáron keltek el az alkotásai a hazai és a külföldi aukciókon is.","shortLead":"Páratlanul gazdag életművét hét évtized alatt Franciaországban hozta létre Reigl Judit, a múlt pénteken 97 éves korában...","id":"202033__reigl_judit__szabad_akarat__lirai_absztrakcio__puszta_kezzel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5f490d3-6a52-4c78-b544-b3b662ada1b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f86dde3-139d-4a26-b919-019330573cda","keywords":null,"link":"/360/202033__reigl_judit__szabad_akarat__lirai_absztrakcio__puszta_kezzel","timestamp":"2020. augusztus. 13. 19:00","title":"A szabadságvágy hajtotta egész életében a \"legdrágább\" magyar festőművészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce69e0e-f365-474d-b732-e27f8738a1cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt, aki már belekezdeni sem tudott az online záróvizsgába, másnak menet közben szakadt meg a folyamat.","shortLead":"Volt, aki már belekezdeni sem tudott az online záróvizsgába, másnak menet közben szakadt meg a folyamat.","id":"20200812_allami_informatikai_kepzes_vizsga_hibak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ce69e0e-f365-474d-b732-e27f8738a1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90a39f9-1a3b-43c7-9db7-84de692cd6ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_allami_informatikai_kepzes_vizsga_hibak","timestamp":"2020. augusztus. 12. 21:16","title":"Technikai hibák sora nehezítette az állami informatikai képzés záróvizsgáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7f5832-a789-4beb-a0dc-4dc99c7cf928","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fradi négy játékosának pozitív lett a tesztje, a BVSC-Zugló ezután döntött a tesztelés mellett. ","shortLead":"A Fradi négy játékosának pozitív lett a tesztje, a BVSC-Zugló ezután döntött a tesztelés mellett. ","id":"20200813_koronavirus_vizilabda_bvsc_fradi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba7f5832-a789-4beb-a0dc-4dc99c7cf928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea3e028-e09e-419a-b01b-f9a6af889aed","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_koronavirus_vizilabda_bvsc_fradi","timestamp":"2020. augusztus. 13. 17:48","title":"Nem fertőzték meg ellenfeleiket a koronavírusos pólósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jövőben már csak 20th Century Studios néven működik a közel kilencvenéves vállalat.\r

","shortLead":"A jövőben már csak 20th Century Studios néven működik a közel kilencvenéves vállalat.\r

","id":"20200812_Megvette_majd_atnevezte_a_Disney_a_20th_Century_Foxot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e26047-6f62-49e4-b6b0-cc034c48fb4f","keywords":null,"link":"/elet/20200812_Megvette_majd_atnevezte_a_Disney_a_20th_Century_Foxot","timestamp":"2020. augusztus. 13. 17:13","title":"Megvette, majd átnevezte a Disney a 20th Century Foxot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038e4b8e-81fb-4b81-95f6-48483664e4bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A piac szinte meg se rezdült a hírre, hogy a magyar gazdaság százalékpontokkal mélyebb recesszióban volt a második negyedévben, mint bárki gondolta. A központi költségvetés hiányát és annak finanszírozását érinti a vártnál nagyobb visszaesés, és talán már a jegybank is kénytelen lesz elengedni örök optimizmusát.","shortLead":"A piac szinte meg se rezdült a hírre, hogy a magyar gazdaság százalékpontokkal mélyebb recesszióban volt a második...","id":"20200814_gdp_masodik_negyedev_szakertok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=038e4b8e-81fb-4b81-95f6-48483664e4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d067d6-6850-4b4e-965e-25e58306ad6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_gdp_masodik_negyedev_szakertok","timestamp":"2020. augusztus. 14. 13:10","title":"Boríthatja az eddigi terveket a váratlanul rossz GDP-adat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vidnyánszky üzent az SZFE diákjainak és tanárainak. Van ahol leszakadhat az ég. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Vidnyánszky üzent az SZFE diákjainak és tanárainak. Van ahol leszakadhat az ég. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200813_Radar360_Milliardos_raketabeszerzes_aggaszto_orosz_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d404c8b1-ca87-43a6-93e0-80fae851bb45","keywords":null,"link":"/360/20200813_Radar360_Milliardos_raketabeszerzes_aggaszto_orosz_vakcina","timestamp":"2020. augusztus. 13. 07:55","title":"Radar360: Milliárdos rakétabeszerzés, aggasztó orosz vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bea8752-1a28-48fa-8197-f0f8304e7a4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökség pályázati pénzeket osztott, több borászat kapott milliós támogatásokat.","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökség pályázati pénzeket osztott, több borászat kapott milliós támogatásokat.","id":"20200812_A_27_leggazdagabb_magyar_milliardos_boraszata_is_kapott_allami_tamogatast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bea8752-1a28-48fa-8197-f0f8304e7a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c71c03b-b973-45f6-9ce6-bcd9dcbaf334","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_A_27_leggazdagabb_magyar_milliardos_boraszata_is_kapott_allami_tamogatast","timestamp":"2020. augusztus. 12. 15:20","title":"A 27. leggazdagabb magyar milliárdos borászata is kapott állami támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc749921-b007-47e7-8ff3-b37c232750c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már mintegy félmillióan töltötték le az Országos Mentőszolgálat és a Vodafone Magyarország Alapítvány által fejlesztett ÉletMentő applikációt, amely most még gyorsabb és hatékonyabb lett: chatbot funkciót is kapott, amely megkönnyíti a felhasználók dolgát és kérdezz-felelek formában segíti az elsősegélynyújtást is.","shortLead":"Már mintegy félmillióan töltötték le az Országos Mentőszolgálat és a Vodafone Magyarország Alapítvány által fejlesztett...","id":"20200812_vodafone_omsz_eletmento_app_chatbot_5g","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc749921-b007-47e7-8ff3-b37c232750c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce8df8b-7db0-4c62-8d69-e54f95dca845","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_vodafone_omsz_eletmento_app_chatbot_5g","timestamp":"2020. augusztus. 12. 19:03","title":"500 ezren már letöltötték a Mentők alkalmazását – új funkció jött az ÉletMentőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]