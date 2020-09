Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy vakcinagyártóval is leszerződött Kanada, de azt majd a klinikai tesztek eredménye fogja eldönteni, melyik lesz a befutó.","shortLead":"Négy vakcinagyártóval is leszerződött Kanada, de azt majd a klinikai tesztek eredménye fogja eldönteni, melyik lesz...","id":"20200911_koronavirus_vakcina_oltas_kanada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9107f7e-1869-4cb0-a50c-27e5c7e065a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_koronavirus_vakcina_oltas_kanada","timestamp":"2020. szeptember. 11. 05:26","title":"Kanadában már a jövő év elején elérhető lehet az első koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d134ba-0b6d-4f4a-823d-923968d8251a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemsokára bemutathatja az LG az úgynevezett Project Explorer kezdeményezés első darabját, különleges „szárnyas” telefonját, ami valóban egyedülállónak mondható a jelenlegi eszközpalettán. ","shortLead":"Nemsokára bemutathatja az LG az úgynevezett Project Explorer kezdeményezés első darabját, különleges „szárnyas”...","id":"20200910_lg_t_alaku_telefonja_lg_wing_bemutato_szeptember_14","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79d134ba-0b6d-4f4a-823d-923968d8251a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c255aff0-9eee-4030-a6aa-f02ebda1f801","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_lg_t_alaku_telefonja_lg_wing_bemutato_szeptember_14","timestamp":"2020. szeptember. 10. 10:03","title":"Megerősítette az LG: napokon belül megérkezik különleges, szárnyas telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többszöri halasztás után átadták a Televíziós Újságírók Díjait. A gálán a Színház- és Filmművészeti Egyetem blokádja volt az egyik visszatérő téma, Nagy Ervin például SZFE-pólóban, elcsukló hangon beszélt erről, miután megkapta a legjobb színésznek járó díjat.\r

\r

","shortLead":"Többszöri halasztás után átadták a Televíziós Újságírók Díjait. A gálán a Színház- és Filmművészeti Egyetem blokádja...","id":"20200911_A_Mi_kis_falunk_lett_az_ev_sorozata_tobb_dijazott_is_az_SZFEugyrol_beszelt_a_galan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9590e46-e752-43bb-bc09-75b054ef4aa3","keywords":null,"link":"/kultura/20200911_A_Mi_kis_falunk_lett_az_ev_sorozata_tobb_dijazott_is_az_SZFEugyrol_beszelt_a_galan","timestamp":"2020. szeptember. 11. 08:05","title":"A mi kis falunk lett az év sorozata, több díjazott is az SZFE-ügyről beszélt a gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44b819ad-cd37-4e73-8db7-fe9e67693e4e","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Bejelentette válását Mészáros Lőrinc; a várható osztozkodás nyomán több százmilliárd forintnyi vagyon cserélhet gazdát, és átalakulhat, egyszersmind még átláthatatlanabbá válhat a Nemzeti Együttműködés Rendszerének gazdasági hátországa.","shortLead":"Bejelentette válását Mészáros Lőrinc; a várható osztozkodás nyomán több százmilliárd forintnyi vagyon cserélhet gazdát...","id":"202037__meszarosek_kulon_utakon__osztozkodas__kozpenzelagazas__fel_is_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44b819ad-cd37-4e73-8db7-fe9e67693e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbf3cfd-ba72-4c5e-9a8f-4a297f717b12","keywords":null,"link":"/360/202037__meszarosek_kulon_utakon__osztozkodas__kozpenzelagazas__fel_is_ut","timestamp":"2020. szeptember. 10. 13:00","title":"Mészáros vs. Mészáros: mekkora a válás tétje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miután az elsőre meghirdetett támogatási keret negyedóra alatt kimerült, a kormány folytatja a programot.","shortLead":"Miután az elsőre meghirdetett támogatási keret negyedóra alatt kimerült, a kormány folytatja a programot.","id":"20200910_elektromos_auto_palkovics_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a77bd481-e419-4aee-a878-9542f3a13b13","keywords":null,"link":"/zhvg/20200910_elektromos_auto_palkovics_tamogatas","timestamp":"2020. szeptember. 10. 13:30","title":"Még több támogatást ígért Palkovics az elektromos autókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f79a9e9-d9a7-4992-9e18-99a96b5a6c84","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bob Woodward legendás újságíró 18 interjút készített az elnökkel a járvány kitörése óta, könyvéből tanulságos dolgok derülnek ki.","shortLead":"Bob Woodward legendás újságíró 18 interjút készített az elnökkel a járvány kitörése óta, könyvéből tanulságos dolgok...","id":"20200910_Trump_mar_februarban_tudta_mennyire_sulyos_a_koronavirus_megis_elviccelte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f79a9e9-d9a7-4992-9e18-99a96b5a6c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb08ebf-fcc0-4a77-a03b-6922a5efa985","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200910_Trump_mar_februarban_tudta_mennyire_sulyos_a_koronavirus_megis_elviccelte","timestamp":"2020. szeptember. 10. 12:10","title":"Trump már februárban tudta, mennyire súlyos a koronavírus, mégis elviccelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70c8d1b-a59f-4e2d-82c6-e99e3871dd42","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kínához fűződő kapcsolatok is téma volt.","shortLead":"A Kínához fűződő kapcsolatok is téma volt.","id":"20200909_unios_vezetok_videokonferencia_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a70c8d1b-a59f-4e2d-82c6-e99e3871dd42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dff6370-9a5d-47aa-84aa-3fa9beafb104","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_unios_vezetok_videokonferencia_orban_viktor","timestamp":"2020. szeptember. 09. 20:38","title":"Uniós vezetőkkel videókonferenciázott Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező szerint az, amit Vidnyánszky Attila tesz, nyilvánvaló és szemérmetlen visszaélés a konkrét, fizikai hatalommal.","shortLead":"A rendező szerint az, amit Vidnyánszky Attila tesz, nyilvánvaló és szemérmetlen visszaélés a konkrét, fizikai...","id":"20200910_Schilling_Arpad_Attila_sajnos_nem_okos_de_lenduletes_ember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e34659-19b1-47cd-906e-11b87bf5227b","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Schilling_Arpad_Attila_sajnos_nem_okos_de_lenduletes_ember","timestamp":"2020. szeptember. 10. 15:12","title":"Schilling Árpád: Attila, sajnos, nem okos, de lendületes ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]