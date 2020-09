Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2a5180d-ea22-41ca-ad41-6bd22e2f1ba2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sophos kiberbiztonsági vállalat figyelmeztetése szerint az internetes csalók is megtanulták, hogy kifizetődő dolog hirdetni. A cég olyan csalásokra bukkant, melyek elkövetői webes hirdetésekben hamis figyelmeztető rendszerüzeneteket dobnak fel számítógépeken és telefonokon egyetlen céllal: hogy annyira megrémítsék az embert, hogy az fizessenek egy megoldásért – egy olyan problémára, amely nem is sújtja.","shortLead":"A Sophos kiberbiztonsági vállalat figyelmeztetése szerint az internetes csalók is megtanulták, hogy kifizetődő dolog...","id":"20200928_sophos_megteveszto_figyelmeztetesek_bongeszo_bezarasa_kamu_privacy_tracker_bovitmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2a5180d-ea22-41ca-ad41-6bd22e2f1ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ab1958-a517-45ca-9df3-fcb8be5a6536","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_sophos_megteveszto_figyelmeztetesek_bongeszo_bezarasa_kamu_privacy_tracker_bovitmeny","timestamp":"2020. szeptember. 28. 20:03","title":"Ha ilyen figyelmeztetés ugrik fel a gépén, zárja be a böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa35af9-e151-4d2b-87dd-2f7cf0112055","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft 2021 második felében teszi elérhetővé az új Office irodai programcsomagot, melynek áráról egyelőre nem tájékoztatott cég.","shortLead":"A Microsoft 2021 második felében teszi elérhetővé az új Office irodai programcsomagot, melynek áráról egyelőre nem...","id":"20200928_microsoft_office_2021_windows_mac_word_excel_powerpoint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfa35af9-e151-4d2b-87dd-2f7cf0112055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdb41a6-d188-469d-a685-e471a25a9185","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_microsoft_office_2021_windows_mac_word_excel_powerpoint","timestamp":"2020. szeptember. 28. 08:33","title":"Használ Wordöt vagy Excelt? Akkor jó hír, hogy jön az Office 2021","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5964bf64-a517-4dd1-ad1e-f141a83015ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A koronavírus új fertőzési mechanizmusát fedezték fel a szegedi Pharmacoidea kutatói, ami szerintük lehetőséget biztosíthat a kórokozók sejtbe jutásának gátlására.","shortLead":"A koronavírus új fertőzési mechanizmusát fedezték fel a szegedi Pharmacoidea kutatói, ami szerintük lehetőséget...","id":"20200928_koronavirus_fertozesi_mechanizmusa_pharmacoidea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5964bf64-a517-4dd1-ad1e-f141a83015ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91461676-64fa-4d18-b690-387c793699d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_koronavirus_fertozesi_mechanizmusa_pharmacoidea","timestamp":"2020. szeptember. 28. 07:03","title":"Szegedi kutatók felfedezték a koronavírus új fertőzési mechanizmusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34aa4b8b-2da7-460f-9f35-dfebf68eb9e3","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Budapest vezetése és a kormány között a fővárosi választópolgárok kegyeiért küzd, aminek olykor épp az utóbbiak isszák meg a levét a fejlesztések elmaradása miatt. A taktikai gesztusok és kemény ütésváltások jellemezte küzdelem még nem dőlt el.","shortLead":"Budapest vezetése és a kormány között a fővárosi választópolgárok kegyeiért küzd, aminek olykor épp az utóbbiak isszák...","id":"202039__fovaros_kontra_kormany__karacsonyek_elso_eve__se_veled_se_nelkuled__zsakban_futas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34aa4b8b-2da7-460f-9f35-dfebf68eb9e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678eaf95-ab06-41db-bb4e-3a2b1b5ac95a","keywords":null,"link":"/360/202039__fovaros_kontra_kormany__karacsonyek_elso_eve__se_veled_se_nelkuled__zsakban_futas","timestamp":"2020. szeptember. 29. 07:00","title":"Egy éve meccsel Orbán és Karácsony, egyelőre döntetlenre állnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c601c7-2021-4511-b712-05fc10e40908","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A zöld listán szereplő országokból korlátozás nélkül be lehet utazni.","shortLead":"A zöld listán szereplő országokból korlátozás nélkül be lehet utazni.","id":"20200927_Szlovenia_enyhit_a_beutazasi_szabalyokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0c601c7-2021-4511-b712-05fc10e40908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b6aa43-390b-49d1-a832-bde62704ebab","keywords":null,"link":"/vilag/20200927_Szlovenia_enyhit_a_beutazasi_szabalyokon","timestamp":"2020. szeptember. 27. 15:32","title":"Szlovénia enyhít a beutazási szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ismét tüntettek az SZFE-ért, fideszes győzelem Mohácson, 20 év után újra magyar polgármester Marosvásárhelyen. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Ismét tüntettek az SZFE-ért, fideszes győzelem Mohácson, 20 év után újra magyar polgármester Marosvásárhelyen...","id":"20200928_Radar360_Orban_100_ezer_embernek_igert_beremelest_Trump_megsem_olyan_jo_vallalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4a7bda-5e1b-4dc7-b1d7-f33f0e7666db","keywords":null,"link":"/360/20200928_Radar360_Orban_100_ezer_embernek_igert_beremelest_Trump_megsem_olyan_jo_vallalkozo","timestamp":"2020. szeptember. 28. 08:00","title":"Radar360: Orbán 100 ezer embernek ígért béremelést, Trump mégsem olyan jó vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a72786-46bf-462c-bf45-f1fff0547edd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Globálisan a Gfk felmérése szerint már az emberek kétharmada azokat a termékeket preferálja, amik környezetbarát csomagolásúak.","shortLead":"Globálisan a Gfk felmérése szerint már az emberek kétharmada azokat a termékeket preferálja, amik környezetbarát...","id":"20200928_Gfk_kornyezettudatos_vasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3a72786-46bf-462c-bf45-f1fff0547edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427d6c28-9241-4d97-9b36-a07dfdda18fd","keywords":null,"link":"/zhvg/20200928_Gfk_kornyezettudatos_vasarlas","timestamp":"2020. szeptember. 28. 15:05","title":"Gfk: Terjed a környezettudatos vásárlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322fe1f1-a24b-4be6-b8d6-63f44f19c7f2","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"„Nem foglalkoztunk eleget azzal, mivé lesz az ország, ha Orbánék akadálymentesen martalóckodhatnak” – ezt tekinti a fő hibának a Medgyessy-kormány gazdasági és közlekedési tárcájának vezetője október elején megjelenő, Egy miniszter inasévei című könyvében.","shortLead":"„Nem foglalkoztunk eleget azzal, mivé lesz az ország, ha Orbánék akadálymentesen martalóckodhatnak” – ezt tekinti a fő...","id":"202039__csillag_istvan__medgyessy_megbuktatasarol_tejcsokirol__kardozos_csatak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=322fe1f1-a24b-4be6-b8d6-63f44f19c7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4989f85-2f24-444e-aebe-c9df325e9a1c","keywords":null,"link":"/360/202039__csillag_istvan__medgyessy_megbuktatasarol_tejcsokirol__kardozos_csatak","timestamp":"2020. szeptember. 27. 16:00","title":"Csillag István: A Medgyessy-kormány a Fidesz programjainak a zsákjában futott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]