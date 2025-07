„Vihar a biliben” - Lázár János reagált az Iparművészeti Múzeum dolgozóinak akciójára

„Műtárgy ≠ használati tárgy” és „Mi nem a bérünkért dolgozunk, hanem annak ellenére” feliratú pólókban fogadták az Iparművészeti Múzeum dolgozói Lázár Jánost, aki a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) állítása szerint azért kereste fel az intézményt, hogy személyesen választhassa ki azokat a műtárgyakat, amelyekkel az általa felügyelt Várkapitányság a Karmelita reprezentatív helyiségeinek berendezését kívánja kiegészíteni.

Lázár János a fentiekre egy Facebook-posztban reagált. Mint írta, az Építési és Közlekedési Minisztérium alig négy hónapja, február 25-e óta felügyeli a Várkapitányságot, és tárcájának és intézményeinek munkatársai javaslatot kértek és kaptak az Iparművészeti Múzeumtól a folyamatban lévő beruházások befejezéséhez és az általunk működtetett épületek történeti magyar bútorokkal való berendezéséhez.

„Szerencsére 1867 óta a középületekben, minisztériumokban és a Miniszterelnökségen is folyamatosan találhatóak múzeumoktól kölcsönzött műtárgyak, ami nem szégyen, hanem erény az örökségvédelem számára. Emellett a jövőben is kitartunk!” – jegyezte meg.

Hozzátette, mielőtt bármilyen döntést hozott volna, személyesen nézte meg az Iparművészeti Múzeum átmeneti raktárában a kiállításra vagy elhelyezésre javasolt, de rossz állapotú, restaurálandó, mintegy 10 bútort, később pedig megjegyezte, a kiállított tárgyak helyével kapcsolatban nem ő határozott, mert az a szakértők feladata. Majd azzal folytatta, hogy állítólag a dolgozók egy kis csoportja tüntetéssel várta, de szerinte a valóság nem ez volt.

„Az ott tartózkodó kollégákat arra kértem, hogy a hűvösebb épületben beszélgessünk, hiszen itt is, most is: «bárhol, bárkivel, bármiről». Bár a múzeum fenntartója nem én vagyok, a beszélgetés mégis meggyőzött arról, hogy a restaurátorok, muzeológusok és az ott dolgozók többet érdemelnek, hiszen fantasztikus munkát végeznek. Sőt! Azt is megígértem nekik, hogy az örökségvédelemért kifejtett munkájukért, tárcám költségvetéséből valamilyen extra juttatást biztosítok számukra” – írta, majd a KKDSZ vezetőjét kritizálta, aki szerinte megpróbál gúnyolódni és uszítani.