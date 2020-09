Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00b79695-3944-4314-97d8-7e00ddda16fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az újraválasztásáért induló polgármester, Ion Aliman a leadott érvényes szavazatok több mint felét kapta meg másfél héttel azután, hogy elhunyt. A választást meg kell ismételni.","shortLead":"Az újraválasztásáért induló polgármester, Ion Aliman a leadott érvényes szavazatok több mint felét kapta meg másfél...","id":"20200928_halott_polgarmester_valasztast_nyert_romania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00b79695-3944-4314-97d8-7e00ddda16fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5bd600-0f5d-46b6-b783-9eb1b5c4baf0","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_halott_polgarmester_valasztast_nyert_romania","timestamp":"2020. szeptember. 28. 15:58","title":"Halott jelölt nyert választást egy román községben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB Ingatlan Kft. Lakner László 18 művére csapott le.","shortLead":"Az MNB Ingatlan Kft. Lakner László 18 művére csapott le.","id":"20200928_Festmeny_Lakner_jegybank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7caaeb2-1630-4ef4-b590-287231d3054f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200928_Festmeny_Lakner_jegybank","timestamp":"2020. szeptember. 28. 16:09","title":"Közel félmillió euróért vásárol neoavantgárd festményeket a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626a4889-cc1c-4ccb-8f5d-647c8e1dbbe0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyébként sivatagi régiókban jellemző jelenség most a norfolki Walcott nedves és szeles tengerparti városkájára csapott le.","shortLead":"Az egyébként sivatagi régiókban jellemző jelenség most a norfolki Walcott nedves és szeles tengerparti városkájára...","id":"20200929_Akkora_homokvihar_volt_Norfolkban_hogy_betemette_egy_faluban_az_autokat_utakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=626a4889-cc1c-4ccb-8f5d-647c8e1dbbe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84632e2c-1cc9-4862-b8fa-54ad3cc71418","keywords":null,"link":"/cegauto/20200929_Akkora_homokvihar_volt_Norfolkban_hogy_betemette_egy_faluban_az_autokat_utakat","timestamp":"2020. szeptember. 29. 09:43","title":"Akkora homokvihar volt Norfolkban, hogy betemette az autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d01434a9-cb20-4159-9a53-8c1ae577e51a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ki vétkes, ki vétkesebb, és melyik vétkes ítélkezhet a többi vétkesről? – az 1950-es évek elfojtott kérdésére keresi a válaszokat A köpönyegforgató című minisorozat.","shortLead":"Ki vétkes, ki vétkesebb, és melyik vétkes ítélkezhet a többi vétkesről? – az 1950-es évek elfojtott kérdésére keresi...","id":"202039_tevefilm__katonadolgok_a_koponyegforgato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d01434a9-cb20-4159-9a53-8c1ae577e51a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0917950-5f8e-4d95-b378-36b7f8f98d6f","keywords":null,"link":"/360/202039_tevefilm__katonadolgok_a_koponyegforgato","timestamp":"2020. szeptember. 29. 14:00","title":"Háború hősök nélkül - Német minisorozat egy \"titkos regényből\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c4aa8c-4ce1-42c9-a7b9-99f625f6c43b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A korábban az Airbnb keretében kiadott, ám a járványhelyzet miatt immár hónapok óta üresen álló ingatlanok biztosítását mielőbb újra kell egyeztetni a biztosítóval, különben előfordulhat, hogy a biztosító nem fedezi a felmerülő károkat.","shortLead":"A korábban az Airbnb keretében kiadott, ám a járványhelyzet miatt immár hónapok óta üresen álló ingatlanok biztosítását...","id":"20200929_Turistak_nelkul_uj_biztositas_kellhet_a_volt_airbnbs_lakasokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68c4aa8c-4ce1-42c9-a7b9-99f625f6c43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9e2c98-2cb4-481b-97d0-f994b012bcb9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200929_Turistak_nelkul_uj_biztositas_kellhet_a_volt_airbnbs_lakasokra","timestamp":"2020. szeptember. 29. 11:53","title":"Újabb kockázattal kell szembenézniük a volt airbnb-s lakástulajoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa256e7-0e50-4acd-9aae-c3d6eef7c18c","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Méretéhez képest jóval nagyobb stratégiai jelentőséggel bír a kapcsolatait Izraellel normalizáló Bahrein. A síita többségű, Perzsa-öbölben lévő sziget feletti iráni–szaúdi rivalizálás sem új keletű.","shortLead":"Méretéhez képest jóval nagyobb stratégiai jelentőséggel bír a kapcsolatait Izraellel normalizáló Bahrein. A síita...","id":"202039__bahrein__strategiai_sziget__arabizraeli_nato__kicsi_de_fontos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3aa256e7-0e50-4acd-9aae-c3d6eef7c18c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb8f6c4-6571-4378-b57e-8a4496609ff4","keywords":null,"link":"/360/202039__bahrein__strategiai_sziget__arabizraeli_nato__kicsi_de_fontos","timestamp":"2020. szeptember. 29. 15:00","title":"Izrael mellé állt Bahrein is, ahol Orbán Ráhel és férje magánlátogatáson volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e77d8a92-fb26-4d00-9b65-f5d24169c15d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Panaszkodtak a lakók, hogy zavarja őket a zaj.","shortLead":"Panaszkodtak a lakók, hogy zavarja őket a zaj.","id":"20200928_Szabalysertesnek_lett_ha_egy_taxiban_tul_hangos_a_zene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e77d8a92-fb26-4d00-9b65-f5d24169c15d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec29ab1f-8ec8-4670-8326-a60173587532","keywords":null,"link":"/cegauto/20200928_Szabalysertesnek_lett_ha_egy_taxiban_tul_hangos_a_zene","timestamp":"2020. szeptember. 28. 09:41","title":"Szabálysértés lett Erzsébetvárosban, ha egy taxiban túl hangos a zene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37368f19-3fd7-4b0a-b3d7-0501dbeb0deb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több cég és szervezet is beállt az Epic Games mögé, hogy elérjék az Apple-nél, változtasson az alkalmazásbolttal kapcsolatos szabályozásán.","shortLead":"Több cég és szervezet is beállt az Epic Games mögé, hogy elérjék az Apple-nél, változtasson az alkalmazásbolttal...","id":"20200928_apple_epic_games_coalition_for_app_fairness_protonmail_spotify_deezer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37368f19-3fd7-4b0a-b3d7-0501dbeb0deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1861cdfa-4e76-4c2e-8223-65db65abc939","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_apple_epic_games_coalition_for_app_fairness_protonmail_spotify_deezer","timestamp":"2020. szeptember. 28. 19:03","title":"Mozgalmat indított az Epic Games, hogy kikényszerítse a változást az Apple-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]