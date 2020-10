Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Videó: óriási lánggal égett egy kisteherautó az M0-ás felhajtónál
A balesetet szenvedett jármű teljesen kiégett.

Ilyen is van: egyetlen ittas sofőr sem akadt a rendőrök hálójába
A közúti közlekedési szabályok betartását ellenőrizték a rendőrök Balkányban és Szakolyban.

Indiában eddig már több mint százezer ember meghalt a koronavírus miatt
Indiában meghaladta a százezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma szombaton: ezzel az ázsiai ország továbbra is harmadik helyen áll a halálozási sorban az Egyesült Államok és Brazília mögött - írja az MTI.

Rengeteg magyar utazott a nyáron a Balatonra
A MÁV kiadta az adatokat: 1,7 millióan vonatoztak az idei nyári szezonban a Balatonhoz.

Állatkínzás miatt emeltek vádat egy volt állatorvos ellen Nógrádban
Rengeteg állatot tartott nagyon rossz körülmények közt. Átlagosan az üzletek harmada most is zárva van, de akadnak, akik egy pillanatra sem csuktak be, illetve időközben újra kinyitottak. Körbenéztünk Ferihegyen, hogyan fest a reptér a járvány második hullámának idején.","shortLead":"Elképesztő mértékben visszaesett a forgalom a koronavírus magyarországi megjelenése óta. A túlélésért küzdenek a boltosok Ferihegyen
Elképesztő mértékben visszaesett a forgalom a koronavírus magyarországi megjelenése óta. Átlagosan az üzletek harmada most is zárva van, de akadnak, akik egy pillanatra sem csuktak be, illetve időközben újra kinyitottak. Körbenéztünk Ferihegyen, hogyan fest a reptér a járvány második hullámának idején.

Ibrahimovic pont olyan szerény autóval lepte meg magát, mint amilyen ő maga
Mindenki kedvenc Zlatanjának szombaton volt a születésnapja és méltó módon ünnepelte. Újfajta olcsó laptoppal jött ki a Microsoft, könnyű, a kijelzője érintésérzékeny
Középszintű hardvert álmodott meg új Surface gépének Microsoft, amit ezért olcsóbban is vásárolhatnak meg a felhasználók. A redmondi óriás a professzionális kategória híveire is gondolt: nekik az ARM-alapú hibridjét ajánlja.