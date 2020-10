Ez Budapest egyik legnagyobb baja: három ingázóból kettő autóval jön a fővárosba

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google videokonferenciázós szolgáltatása lehetővé teszi, hogy a tanárok ideiglenesen csoportokra bontsák az osztályt, így téve egyszerűbbé a csoportbontásos feladatok elvégzését.","shortLead":"A Google videokonferenciázós szolgáltatása lehetővé teszi, hogy a tanárok ideiglenesen csoportokra bontsák az osztályt...","id":"20201016_google_meet_konferenciahivas_videotelefonalas_szobak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338a591c-cc39-4f1e-8e61-7c7be8711f4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_google_meet_konferenciahivas_videotelefonalas_szobak","timestamp":"2020. október. 16. 10:03","title":"Remek funkciót tett a Google a Meetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Kiosztotta azokat a feladatokat a tagállamoknak az Európai Bizottság, amelyeket el kell végezni, mielőtt elkészül a koronavírus-oltás. A testület ajánlást is közreadott, amelyben felsorolja, hogy kik kaphatják meg először a vakcinát.","shortLead":"Kiosztotta azokat a feladatokat a tagállamoknak az Európai Bizottság, amelyeket el kell végezni, mielőtt elkészül...","id":"20201015_Bar_oltas_meg_nincs_oltasistrategia_mar_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"849a0c30-01ba-4617-b886-ab7c69933ff7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_Bar_oltas_meg_nincs_oltasistrategia_mar_van","timestamp":"2020. október. 15. 12:35","title":"Bár oltás még nincs, oltási stratégia már van az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e07412-8f8e-4d7d-be83-96280d144f8f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az emberek általában két okból segítenek másoknak: szeretnének valamit visszaadni a közösségnek, vagy várnak cserébe valamit. Voltaképp mindkét indok jó – vezetőként mégis érdemes minél gyakran az előbbi indíttatásból segíteni.","shortLead":"Az emberek általában két okból segítenek másoknak: szeretnének valamit visszaadni a közösségnek, vagy várnak cserébe...","id":"20201016_Segitsunk_hogy_valoban_vezethessunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99e07412-8f8e-4d7d-be83-96280d144f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acded47b-d782-4456-a1ac-3e417f1ae3be","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201016_Segitsunk_hogy_valoban_vezethessunk","timestamp":"2020. október. 16. 19:15","title":"Segítsünk, hogy valóban vezethessünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5710c8-b50d-4486-a409-415eb2f9ece9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség áramlopás miatt tartott házkutatást a VII. kerület önkormányzat irodájában, Borka-Szász Tamás pedig hirtelen lemondott és kilépett a Demokratikus Koalícióból.","shortLead":"A rendőrség áramlopás miatt tartott házkutatást a VII. kerület önkormányzat irodájában, Borka-Szász Tamás pedig...","id":"20201016_borka_szasz_andras_niedermuller_peter_aramlopas_bitcoin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d5710c8-b50d-4486-a409-415eb2f9ece9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6c162f-412b-48e0-900d-80ea82ac93c0","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_borka_szasz_andras_niedermuller_peter_aramlopas_bitcoin","timestamp":"2020. október. 16. 16:41","title":"Niedermüller a kilépett képviselőről: Mi az öreg ördögnek kell ilyen baromságot csinálni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két alkalommal is emelni fogják 2021-ben a dohánytermékek jövedéki adóját, a legolcsóbb is drágább lesz, mint a mostani márkásabb cigaretták. ","shortLead":"Két alkalommal is emelni fogják 2021-ben a dohánytermékek jövedéki adóját, a legolcsóbb is drágább lesz, mint a mostani...","id":"20201015_dragulo_cigaretta_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d756d68-9afe-4c4b-afb9-ea93e2387048","keywords":null,"link":"/kkv/20201015_dragulo_cigaretta_2021","timestamp":"2020. október. 15. 15:40","title":"1600 forint alatti cigaretta nem is lesz az adóemelés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3783ed-334f-431a-a20b-5979f6b83c80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máshol lesz szükség a politikusra, ezért Sára Botond indulhat helyette Józsefvárosban.","shortLead":"Máshol lesz szükség a politikusra, ezért Sára Botond indulhat helyette Józsefvárosban.","id":"20201016_fidesz_kocsis_mate_sara_botond_2022","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee3783ed-334f-431a-a20b-5979f6b83c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b184cc-d7aa-414c-b4dd-7e640f0a1ac3","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_fidesz_kocsis_mate_sara_botond_2022","timestamp":"2020. október. 16. 05:45","title":"A Fidesz nem indítja egyéniben Kocsis Mátét 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d691665e-5996-4493-8422-c6657f77bc70","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 100 legjobb gimnázium című kiadvány sokféle kategória szerint rangsorolja a legjobb gimnáziumokat. Most az összesített toplista első 10 helyezettjét (pontosabban egy holtverseny miatt 11-et) láthatják, és az egyre népszerűbb alapítványi iskolák top 10-es rangsorát is közöljük itt a hvg360-on. Sorvezető a 2021-es középiskolai felvételik előtt. ","shortLead":"A 100 legjobb gimnázium című kiadvány sokféle kategória szerint rangsorolja a legjobb gimnáziumokat. Most...","id":"20201016_Kozepiskola_2021_A_100_legjobb_gimnazium_HVG","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d691665e-5996-4493-8422-c6657f77bc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110933ec-4541-4a4d-81ee-a8ee91d85c80","keywords":null,"link":"/360/20201016_Kozepiskola_2021_A_100_legjobb_gimnazium_HVG","timestamp":"2020. október. 16. 06:30","title":"Két top 10 a top 100-ból – megjelent a HVG idei gimnáziumi rangsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82483468-cc35-4143-895e-97c914adb1a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilván a magyar népmeséket magyar művészek által feldolgozó rajzfilmek alapból is „hungarikumok”, de most már hivatalosan is azok. Erről az Agrárminisztérium adott ki közleményt.\r

\r

","shortLead":"Nyilván a magyar népmeséket magyar művészek által feldolgozó rajzfilmek alapból is „hungarikumok”, de most már...","id":"20201015_Hivatalosan_is_hungarikum_lett_a_Magyar_nepmesek_rajzfilmsorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82483468-cc35-4143-895e-97c914adb1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8e93ba-4ab0-4e2a-a2b1-d27f730826b4","keywords":null,"link":"/elet/20201015_Hivatalosan_is_hungarikum_lett_a_Magyar_nepmesek_rajzfilmsorozat","timestamp":"2020. október. 15. 15:12","title":"Hivatalosan is hungarikum lett a Magyar népmesék rajzfilmsorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]