Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"685af27f-d26a-4ae6-933f-23542906243a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"25 százalékot nőtt a kenyér ára két év alatt.","shortLead":"25 százalékot nőtt a kenyér ára két év alatt.","id":"20201019_kenyer_pekaru_arak_rtl","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=685af27f-d26a-4ae6-933f-23542906243a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb574ef7-4f2e-4340-a805-276b6d1a2047","keywords":null,"link":"/zhvg/20201019_kenyer_pekaru_arak_rtl","timestamp":"2020. október. 19. 19:58","title":"A liszt drágulása és a rossz idő elintézte a kenyér árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2f573ae-5869-4a2a-a051-3ef5ea6b7032","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetnek két súlyos sérültje van.","shortLead":"A balesetnek két súlyos sérültje van.","id":"20201021_52_es_fout_kamion_auto_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2f573ae-5869-4a2a-a051-3ef5ea6b7032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff93f75e-2886-4493-a3da-ee4de4c68d29","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_52_es_fout_kamion_auto_baleset","timestamp":"2020. október. 21. 12:36","title":"Karambol az 52-esen, egy kamion a fákig csúszott az ütközés után – helyszíni fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d88e5f-34a4-48c7-a54d-a27f3077ad09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Ádám választási csalásra hivatkozva nyújtott be fellebbezést.","shortLead":"Tóth Ádám választási csalásra hivatkozva nyújtott be fellebbezést.","id":"20201020_borsodi_idokozi_orszaggyulesi_valasztas_eredmeny_koncz_zsofia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80d88e5f-34a4-48c7-a54d-a27f3077ad09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6553b3cb-d2b8-476d-ac86-43df03ac5e41","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_borsodi_idokozi_orszaggyulesi_valasztas_eredmeny_koncz_zsofia","timestamp":"2020. október. 20. 11:35","title":"Megtámadták a borsodi időközi országgyűlési választás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e395a9-256e-4c22-a41d-0de4c4dc9530","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A vendégsereg egyetlen tagja sem viselt maszkot, és a testhőjüket sem ellenőrizték.","shortLead":"A vendégsereg egyetlen tagja sem viselt maszkot, és a testhőjüket sem ellenőrizték.","id":"20201021_koronavirus_eskuvo_mexiko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63e395a9-256e-4c22-a41d-0de4c4dc9530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb442bdb-0bc5-4ada-afc3-47d90f7ec491","keywords":null,"link":"/elet/20201021_koronavirus_eskuvo_mexiko","timestamp":"2020. október. 21. 07:51","title":"100 ember lett koronavírusos egy esküvő után Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5ec512-f3c6-4485-9adc-ba83cf89f7fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az útszakasz felületét a nap fénye feltölti, így az világít a sötétben. ","shortLead":"Az útszakasz felületét a nap fénye feltölti, így az világít a sötétben. ","id":"20201021_vilagito_kerekparut_keszult_esztergomnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec5ec512-f3c6-4485-9adc-ba83cf89f7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f592246-b8ab-4810-b859-475293d3949a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_vilagito_kerekparut_keszult_esztergomnal","timestamp":"2020. október. 21. 09:35","title":"Magától világító futurisztikus kerékpárút készült Esztergomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b23e61-96ab-4502-a197-9dea8ec14a87","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mostantól már a Capture és a Megane is elérhető zöld rendszámos változatban, illetve a Clio is új hibrid hajtáslánccal gazdagodott.","shortLead":"Mostantól már a Capture és a Megane is elérhető zöld rendszámos változatban, illetve a Clio is új hibrid hajtáslánccal...","id":"20201021_harom_uj_hibrid_renault_erkezett_magyarorszagra_kiprobaltuk_oket_clio_capture_megane","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8b23e61-96ab-4502-a197-9dea8ec14a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2956b82-f29f-423c-9ae4-5d2a2f413b81","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_harom_uj_hibrid_renault_erkezett_magyarorszagra_kiprobaltuk_oket_clio_capture_megane","timestamp":"2020. október. 21. 06:41","title":"Három új hibrid Renault érkezett Magyarországra, kipróbáltuk őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öntvénygyártáshoz és megmunkáláshoz szereztek be gépeket eltúlzott áron egy olyan ügy vádlottjai, amelyben az OLAF is vizsgálódott, a magyar ügyészség pedig most adta be a vádiratot.","shortLead":"Öntvénygyártáshoz és megmunkáláshoz szereztek be gépeket eltúlzott áron egy olyan ügy vádlottjai, amelyben az OLAF is...","id":"20201021_eu_penz_csalas_vad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d978d4dd-275e-48fa-8e2c-779b523aa486","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_eu_penz_csalas_vad","timestamp":"2020. október. 21. 11:10","title":"EU-pénzek elcsalása miatt emelt vádat az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d886121-335d-46fa-aa5e-80a8000fbf53","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2015. október 21-én, egész pontosan 16:29-kor érkeztek meg a Vissza a jövőbe II. szereplői.



","shortLead":"2015. október 21-én, egész pontosan 16:29-kor érkeztek meg a Vissza a jövőbe II. szereplői.



","id":"20201021_Pont_ot_evvel_ezelott_erkezett_meg_Marty_es_a_Doki_a_jovobe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d886121-335d-46fa-aa5e-80a8000fbf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb328d1-64fd-4056-a14d-e4f49b9d67d2","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Pont_ot_evvel_ezelott_erkezett_meg_Marty_es_a_Doki_a_jovobe","timestamp":"2020. október. 21. 11:22","title":"Pont öt évvel ezelőtt érkezett meg Marty és a Doki a jövőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]