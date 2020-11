Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb53f9d7-566c-413a-bc76-19ae9bac762e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos eszközökre, valamint az iPhone-okra és az iPadekre elérhető alkalmazásában is teszteli a Facebook a sötét módot. A megjelenítés a felhasználó szemét és a mobil akkumulátorát is kíméli.","shortLead":"Az androidos eszközökre, valamint az iPhone-okra és az iPadekre elérhető alkalmazásában is teszteli a Facebook a sötét...","id":"20201102_facebook_sotet_mod_alkalmazas_ios_android","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb53f9d7-566c-413a-bc76-19ae9bac762e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20e8296-aa85-4da7-9aa8-c3dc90ce1c91","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_facebook_sotet_mod_alkalmazas_ios_android","timestamp":"2020. november. 02. 15:03","title":"Önnél megjelent? Már tesztelik a sötét módot a Facebook alkalmazásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szülői szervezet érvel az oktatási intézmények nyitva tartása mellett.","shortLead":"Egy szülői szervezet érvel az oktatási intézmények nyitva tartása mellett.","id":"20201101_iskola_nem_gyerekmegorzo_allasfoglalas_az_iskolabezarasok_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca28ebb4-b569-4e1c-ad12-9ca0cdb1f422","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_iskola_nem_gyerekmegorzo_allasfoglalas_az_iskolabezarasok_ellen","timestamp":"2020. november. 01. 16:15","title":"\"Az iskola nem gyerekmegőrző\" - állásfoglalás az iskolabezárások ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7795c602-6e85-45a7-85c1-bc5435f6c266","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"Az amerikai elnökválasztás kampányfinisében, október közepén két filmmel is megajándékozta rajongóit Aaron Sorkin. Egyrészt megtette nekünk azt a szívességet, hogy elhozta 2020-ba Az elnök embereinek az egész bagázsát. Az igazán nagy dobása azonban A chicagói hetek tárgyalása, amely Oscar-gyanús forgatókönyv és alakítás olyan színészektől, mint Sacha Baron Cohen, Mark Rylance vagy Frank Langella – és amely közben megmutatja: sokat nem javult a világ 1968 óta.","shortLead":"Az amerikai elnökválasztás kampányfinisében, október közepén két filmmel is megajándékozta rajongóit Aaron Sorkin...","id":"20201102_aaron_sorkin_az_elnok_emberei_a_chicagoi_hetek_targyalasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7795c602-6e85-45a7-85c1-bc5435f6c266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac966c2f-aa0e-496d-8116-a91d7845027f","keywords":null,"link":"/kultura/20201102_aaron_sorkin_az_elnok_emberei_a_chicagoi_hetek_targyalasa","timestamp":"2020. november. 02. 20:00","title":"Így repülünk egy ötvenéves történettel a mába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely szerint azért van szükség szigorításokra, mert a mostani intézkedések nem elegendőek a járvány terjedésének megállítására.","shortLead":"Gulyás Gergely szerint azért van szükség szigorításokra, mert a mostani intézkedések nem elegendőek a járvány...","id":"20201103_orban_viktor_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d498d338-c529-403e-9119-ccc3618cf2ff","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_orban_viktor_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. november. 03. 11:53","title":"Kora este jelenti be Orbán az új járványügyi intézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd513444-7e22-4768-8fa3-fd2fb47d0093","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Főleg a divatcikkek, kozmetikumok, élelmiszerek és a tisztítószerek esetében tévesztik meg a cégek a vásárlókat azzal, hogy hamisan tüntetik fel zöldnek a termékeiket. ","shortLead":"Főleg a divatcikkek, kozmetikumok, élelmiszerek és a tisztítószerek esetében tévesztik meg a cégek a vásárlókat azzal...","id":"20201103_Egyre_tobb_ceg_trukkozik_a_kornyezetbarat_termekekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd513444-7e22-4768-8fa3-fd2fb47d0093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3296653-9093-4a30-a24b-eef7cb8690e6","keywords":null,"link":"/zhvg/20201103_Egyre_tobb_ceg_trukkozik_a_kornyezetbarat_termekekkel","timestamp":"2020. november. 03. 11:05","title":"Sok cég csak bekamuzza, hogy környezetbarát a terméke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd60ffcc-ba11-433e-914e-8dd2adbbdfa1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Lelőtték vasárnap Texasban Eddie Hassell színészt, akit A gyerekek jól vannak című Oscar-jelölt filmből és A mélység fantomja című tévésorozatból is ismerhettek a nézők.","shortLead":"Lelőtték vasárnap Texasban Eddie Hassell színészt, akit A gyerekek jól vannak című Oscar-jelölt filmből és A mélység...","id":"20201102_Lelottek_A_gyerekek_jol_vannak_szineszet_Eddie_Hassellt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd60ffcc-ba11-433e-914e-8dd2adbbdfa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26ee2ee-6710-422e-85f0-267b8c75b82f","keywords":null,"link":"/kultura/20201102_Lelottek_A_gyerekek_jol_vannak_szineszet_Eddie_Hassellt","timestamp":"2020. november. 02. 09:41","title":"Lelőtték A gyerekek jól vannak színészét, Eddie Hassellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efacc367-312f-48cf-81c5-6d64b0f2cddd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pénteki földrengés áldozatainak száma hétfőre már a 81-et is elérte.","shortLead":"A pénteki földrengés áldozatainak száma hétfőre már a 81-et is elérte.","id":"20201102_foldrenges_izmir_elve_talaltak_ra_egy_kislanyra_a_romok_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efacc367-312f-48cf-81c5-6d64b0f2cddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49663d62-26d7-4a42-9ffb-d21029900885","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_foldrenges_izmir_elve_talaltak_ra_egy_kislanyra_a_romok_kozott","timestamp":"2020. november. 02. 09:43","title":"Élve mentettek ki a romok alól egy hároméves kislányt, 65 órával a törökországi földrengés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3338d5-2f1b-431f-b273-d676ee237c06","c_author":"M. Kiss Csaba","category":"360","description":"Ahogy ígérte, 4–6 évente visszatér a képernyőre: tegnap indult új sorozata, az Életünk története az RTL Klubon. Friderikusz Sándor M. Kiss Csabának beszél arról, hogy itt akart-e tartani 62 évesen, mit gondol a NER-médiába beálló kollégákról, akik közben \"kibeszélik és szidják a gazdáikat\", tervez-e még tényfeltáró riportokat és milyen új nyilvános megjelenésre készül jövő februárban.","shortLead":"Ahogy ígérte, 4–6 évente visszatér a képernyőre: tegnap indult új sorozata, az Életünk története az RTL Klubon...","id":"20201102_Ugyan_mit_nem_tud_meg_ennek_a_rendszernek_a_lenyegerol_egy_ertelmes_ember__exkluziv_interju_Friderikusz_Sandorral","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed3338d5-2f1b-431f-b273-d676ee237c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e0f09a-ddf6-4682-8e28-4f598fdcd32e","keywords":null,"link":"/360/20201102_Ugyan_mit_nem_tud_meg_ennek_a_rendszernek_a_lenyegerol_egy_ertelmes_ember__exkluziv_interju_Friderikusz_Sandorral","timestamp":"2020. november. 02. 11:10","title":"„Ugyan mit nem tud még ennek a rendszernek a lényegéről egy értelmes ember?“ – exkluzív interjú Friderikusz Sándorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]