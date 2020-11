Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bc22cc5-c22c-459c-8467-21579f894ebf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hazai kávékiskereskedelem közel negyedét már a kapszulás kiszerelés adja.","shortLead":"A hazai kávékiskereskedelem közel negyedét már a kapszulás kiszerelés adja.","id":"20201119_A_magyarok_nagyon_raporogtek_a_kapszulas_kavera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bc22cc5-c22c-459c-8467-21579f894ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b349f8c6-0855-4369-9a30-add75cb0bbbf","keywords":null,"link":"/kkv/20201119_A_magyarok_nagyon_raporogtek_a_kapszulas_kavera","timestamp":"2020. november. 19. 12:21","title":"Rápörögtek a kapszulás kávéra a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba431b8-0c53-465e-9a83-59616eaf5eed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A távol-keleti autót első sorban taxinak szánják. ","shortLead":"A távol-keleti autót első sorban taxinak szánják. ","id":"20201118_Megjott_a_Volkswagen_ID3_kinai_klonja_a_D1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ba431b8-0c53-465e-9a83-59616eaf5eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d836d3b-8818-4b31-b876-f677227c32a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_Megjott_a_Volkswagen_ID3_kinai_klonja_a_D1","timestamp":"2020. november. 18. 16:07","title":"Megjött a Volkswagen ID.3-ra feltűnően hasonlító kínai klón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elhunytak száma 1,36 millió felett van már. A járvány leginkább az USA-t sújtja.\r

","shortLead":"Az elhunytak száma 1,36 millió felett van már. A járvány leginkább az USA-t sújtja.\r

","id":"20201120_koronavirus_adatok_vilagszerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613d9215-c59d-43a8-bf61-cfab19054340","keywords":null,"link":"/vilag/20201120_koronavirus_adatok_vilagszerte","timestamp":"2020. november. 20. 07:50","title":"Közel az 57 millióhoz a koronavírusos fertőzöttek száma világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96eb1301-89bc-4004-bbb4-0ae8d6fe9275","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Történelmi szagokat gyűjt egy nemzetközi kutatócsoport. Az illattárba a 16. századtól a 20. század elejéig gyűjtik az aromákat.","shortLead":"Történelmi szagokat gyűjt egy nemzetközi kutatócsoport. Az illattárba a 16. századtól a 20. század elejéig gyűjtik...","id":"20201118_Illat_szag_enciklopedia_kutatocsoport_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96eb1301-89bc-4004-bbb4-0ae8d6fe9275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b121df2-c363-479e-9d85-05d760e60b83","keywords":null,"link":"/elet/20201118_Illat_szag_enciklopedia_kutatocsoport_kutatas","timestamp":"2020. november. 18. 13:30","title":"Milyen szaga volt a régi Európának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss amerikai kutatás arra volt kíváncsi, az immunrendszer felelős sejtjei milyen arányban voltak jelen a gyógyultak szervezetében. A The New York Times által megkérdezett virológusok szerint valójában az immunsejtek az érdekesek, nem csak az eddig vizsgált antitestek.","shortLead":"Egy friss amerikai kutatás arra volt kíváncsi, az immunrendszer felelős sejtjei milyen arányban voltak jelen...","id":"20201118_koronavirus_fertozes_immunitas_vizsgalata_immunvalasz_antitest_immunsejt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819a6af2-9465-4b34-86d7-3690c6da27fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_koronavirus_fertozes_immunitas_vizsgalata_immunvalasz_antitest_immunsejt","timestamp":"2020. november. 18. 12:15","title":"Évekkel a koronavírus-fertőzés után is lenyomhatja az újabb betegséget az immunrendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553e8ca8-2b68-425c-8f53-054a1402b3e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéhez kerülhet az esztergomi vár. A javaslatot kiegészítésként nyújtották be ahhoz a törvényjavaslathoz, amellyel a szabadkígyósi kastélyt a mezőhegyesi Ménesbirtokhoz csatolnák. ","shortLead":"Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéhez kerülhet az esztergomi vár. A javaslatot kiegészítésként nyújtották be ahhoz...","id":"20201120_esztergom_vagyonatadas_torvenyjavaslat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=553e8ca8-2b68-425c-8f53-054a1402b3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f6bea7-1e4b-4271-970b-29c31b83b7fc","keywords":null,"link":"/kkv/20201120_esztergom_vagyonatadas_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. november. 20. 10:40","title":"Újabb ingyenes vagyonátadás: az egykori esztergomi királyi székhelyet az egyház viheti az államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e31643-b01a-461c-b5c5-c2a4780fa948","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"“Odáig jutottunk, hogy teljesen összemosódik a fejekben a véleménykülönbség, a konstruktív kritika, az értelmes, termékeny vita és a köpködés, a zaklatás, a másik ember szándékos sértegetése és megalázása” – írja a pszichológus az ártó kommentelésről Ki vagy te, az elvárások szorításában? című, nemrég megjelent könyvében. ","shortLead":"“Odáig jutottunk, hogy teljesen összemosódik a fejekben a véleménykülönbség, a konstruktív kritika, az értelmes...","id":"20201118_Almasi_Kitti_Elvarjak_hogy_alljuk_az_uteseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5e31643-b01a-461c-b5c5-c2a4780fa948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3172cc8-6620-467c-8bfb-805f15d97ca4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201118_Almasi_Kitti_Elvarjak_hogy_alljuk_az_uteseket","timestamp":"2020. november. 18. 12:30","title":"Almási Kitti: Elvárják, hogy álljuk az ütéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fd7c78-5074-4ae6-809c-4e4b9d41ebde","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Mit tehet egy női futballcsapat, ha hiába edz, hiába igyekszik, mégsem játszhat igazi meccset? Erről mesél Naziha Arebi Szabad a pálya című, líbiai női válogatottról szóló filmje, amely minden látszat ellenére nem egy kiszámítható, gólörömökben gazdag sportfilm: ezek a játékosok ugyanis nemcsak a pályán akarnak labdába rúgni, a társadalmi szintű változásért is küzdenek.","shortLead":"Mit tehet egy női futballcsapat, ha hiába edz, hiába igyekszik, mégsem játszhat igazi meccset? Erről mesél Naziha Arebi...","id":"20201119_Szabad_a_palya_Verzio_Dokumentumfilm_Fesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58fd7c78-5074-4ae6-809c-4e4b9d41ebde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732d75a0-16a9-4ebe-aab9-0d9f0a4ebaaa","keywords":null,"link":"/elet/20201119_Szabad_a_palya_Verzio_Dokumentumfilm_Fesztival","timestamp":"2020. november. 19. 20:00","title":"Megszületni, felnőni, megházasodni. Ennyi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]