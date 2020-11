Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0694592-8ec0-422c-93f4-6df4c87393f6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Montenegró szerint becsmérelte az országot a szerb Vladimir Bozovic. A kiutasításra válaszul kellett elhagynia Tarzan Milosevic montenegrói nagykövetnek Szerbiát.","shortLead":"Montenegró szerint becsmérelte az országot a szerb Vladimir Bozovic. A kiutasításra válaszul kellett elhagynia Tarzan...","id":"20201129_montenegro_szerbia_kiutasitottak_egymas_nagykovetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0694592-8ec0-422c-93f4-6df4c87393f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4ae845-561d-4122-81a5-348ce8503fe9","keywords":null,"link":"/vilag/20201129_montenegro_szerbia_kiutasitottak_egymas_nagykovetet","timestamp":"2020. november. 29. 08:25","title":"Montenegró és Szerbia kölcsönösen kiutasította egymás nagykövetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065096a7-d28a-41d2-ac29-414b58198fbf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Növekedni tudott a kiskereskedelmi forgalom november első felében, még úgy is, hogy a lezárások miatt sok bolttípusban zuhant a forgalom.","shortLead":"Növekedni tudott a kiskereskedelmi forgalom november első felében, még úgy is, hogy a lezárások miatt sok bolttípusban...","id":"20201128_kereskedelem_vasarlas_boltok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=065096a7-d28a-41d2-ac29-414b58198fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a36a9bc-7bce-4c23-bca0-49b5c5ba5927","keywords":null,"link":"/kkv/20201128_kereskedelem_vasarlas_boltok","timestamp":"2020. november. 28. 14:32","title":"Hatalmasat nőtt a gyógyszertárak forgalma november elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A számokat sikerült már stabilizálni a korlátozásokkal, de még ez is túl sok az egészségügynek.","shortLead":"A számokat sikerült már stabilizálni a korlátozásokkal, de még ez is túl sok az egészségügynek.","id":"20201127_romania_intenziv_agy_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc59d49f-072f-4df3-9ec9-ff00b32482b1","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_romania_intenziv_agy_koronavirus","timestamp":"2020. november. 27. 17:27","title":"Nyolcvan intenzív terápiás ágy van szabadon egész Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"840f38d6-65a6-499a-a76c-40d49cf6b544","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 6268 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma.","shortLead":"Egy nap alatt 6268 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma.","id":"20201128_152_ember_koronavirusfertozott_hunyt_el_egy_nap_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=840f38d6-65a6-499a-a76c-40d49cf6b544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2706e2e8-001b-4a79-8666-9d09951b040e","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_152_ember_koronavirusfertozott_hunyt_el_egy_nap_alatt","timestamp":"2020. november. 28. 09:04","title":"152 koronavírus-fertőzött hunyt el egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1da47e8-c94b-4eff-93d5-e6cba35dcd61","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem hozott eredményt Angela Merkel és Mateusz Morawiecki tárgyalása az uniós forrásokat jogállami feltételekhez kötő mechanizmus ügyében. A lengyel kormányfő szerint a jelenlegi tervezet nem garantálja a jogbiztonságot.","shortLead":"Nem hozott eredményt Angela Merkel és Mateusz Morawiecki tárgyalása az uniós forrásokat jogállami feltételekhez kötő...","id":"20201127_Morawiecki_Merkel_targyalas_jogallamisag_feltetelrendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1da47e8-c94b-4eff-93d5-e6cba35dcd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbc8981-c891-408c-a50d-2b42aa27783c","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_Morawiecki_Merkel_targyalas_jogallamisag_feltetelrendszer","timestamp":"2020. november. 27. 18:12","title":"Nem mozdultak az álláspontok, Morawiecki Merkelnek is belengette a vétót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar légitársaság üzleti modellével van gondja Knut Arild Hareide-nak.","shortLead":"A magyar légitársaság üzleti modellével van gondja Knut Arild Hareide-nak.","id":"20201127_wizz_air_norvegia_munkavallalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4e26fb-dbbb-42ff-a977-7a1cd371dfea","keywords":null,"link":"/kkv/20201127_wizz_air_norvegia_munkavallalok","timestamp":"2020. november. 27. 19:27","title":"Egy miniszter figyelmeztette a Wizz Airt, hogy problémáik lehetnek Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1713f4e8-3619-49f0-bf93-a991bc605ad8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lesz néhány pontja az országnak, ahol egész nap nem megy fagypont fölé a hőmérséklet, 5 foknál melegebb sehol nem várható.","shortLead":"Lesz néhány pontja az országnak, ahol egész nap nem megy fagypont fölé a hőmérséklet, 5 foknál melegebb sehol nem...","id":"20201128_idojaras_havazas_omsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1713f4e8-3619-49f0-bf93-a991bc605ad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66389641-3731-4e83-98d2-b3cf5b938364","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_idojaras_havazas_omsz","timestamp":"2020. november. 28. 08:22","title":"Borult marad az ég, az ország néhány helyén havazhat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Az ingatlanvagyont kikezdte a koronavírus-járvány, a vagyonokat hozó valóságshow sincs már, ám így is súlyos dollárszázmilliókat kell visszafizetnie a következő években a még épphogy hivatalban lévő amerikai elnöknek. Ráadásul a beruházásait évtizedek óta finanszírozó bank is szabadulna már tőle.","shortLead":"Az ingatlanvagyont kikezdte a koronavírus-járvány, a vagyonokat hozó valóságshow sincs már, ám így is súlyos...","id":"20201129_trump_vagyon_adossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcf1216-2e84-4660-b74c-718c9ac80824","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201129_trump_vagyon_adossag","timestamp":"2020. november. 29. 12:00","title":"Milliárdos vagyonon ül Donald Trump, de így is rezeghet a léc alatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]