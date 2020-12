Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"654a5150-b0d7-46b5-8d48-fd368851f484","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Húszan énekeltek volna a tavaly áprilisban leégetett székesegyházban, de biztonsági okokból csak egy kisebb csapatot engedtek be.","shortLead":"Húszan énekeltek volna a tavaly áprilisban leégetett székesegyházban, de biztonsági okokból csak egy kisebb csapatot...","id":"20201225_vedosisak_tavolsagtartas_parizs_koncert_notre_dame_szekesegyhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=654a5150-b0d7-46b5-8d48-fd368851f484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351aef4f-3175-40d2-898c-0bede103320c","keywords":null,"link":"/kultura/20201225_vedosisak_tavolsagtartas_parizs_koncert_notre_dame_szekesegyhaz","timestamp":"2020. december. 25. 11:39","title":"Védősisak, távolságtartás – kis koncertet adtak a leégett Notre-Dame-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811d8544-1257-4d2a-92d1-a82ebe6ff5c3","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Moszkvában klinikánként átlagosan 14 embert oltanak be a Szputnyik V nevű orosz koronavírus-oltással. Az alacsony szám nem annak a következménye, hogy nincs elég oltóanyag, a valódi ok inkább az, hogy az orosz főváros lakói a jelek szerint nem nagyon hisznek a nem megfelelően letesztelt vakcinában.","shortLead":"Moszkvában klinikánként átlagosan 14 embert oltanak be a Szputnyik V nevű orosz koronavírus-oltással. Az alacsony szám...","id":"20201221_A_moszkvaiak_nem_hisznek_az_orosz_koronavirusvakcinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=811d8544-1257-4d2a-92d1-a82ebe6ff5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f8f1ba-93a1-4e62-9272-6718c13655ad","keywords":null,"link":"/vilag/20201221_A_moszkvaiak_nem_hisznek_az_orosz_koronavirusvakcinaban","timestamp":"2020. december. 26. 18:47","title":"A moszkvaiak nem hisznek az orosz koronavírus-vakcinában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412fec05-c5a9-41a1-9b04-90d968e8e8d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A királynő példát mutat, és szakítva a hagyományokkal csak a 99 éves Fülöp herceg a társasága. Meg egy rövid időre a stáb, akinek elmondta beszédét.","shortLead":"A királynő példát mutat, és szakítva a hagyományokkal csak a 99 éves Fülöp herceg a társasága. Meg egy rövid időre...","id":"20201225_II_Erzsebet_is_ferjevel_ketten_tolti_a_karacsonyt_a_koroavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=412fec05-c5a9-41a1-9b04-90d968e8e8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468cd8b2-c4c2-4079-9a2b-ef5a2754889f","keywords":null,"link":"/elet/20201225_II_Erzsebet_is_ferjevel_ketten_tolti_a_karacsonyt_a_koroavirus_miatt","timestamp":"2020. december. 25. 21:02","title":"II. Erzsébet is férjével ketten tölti a karácsonyt a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7e06fe-fbad-408d-8d83-f6d0d1e45055","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) arra kötelezte a csapatok edzőit, hogy maszkot viseljenek a jövő hónap közepén kezdődő új szezon mérkőzései alatt.\r

\r

","shortLead":"Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) arra kötelezte a csapatok edzőit, hogy maszkot viseljenek a jövő hónap...","id":"20201226_Kotelezo_lesz_a_NHLedzoknek_is_a_maszkviseles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb7e06fe-fbad-408d-8d83-f6d0d1e45055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e09862-afe9-44da-a242-2c1076a22d6d","keywords":null,"link":"/sport/20201226_Kotelezo_lesz_a_NHLedzoknek_is_a_maszkviseles","timestamp":"2020. december. 26. 12:17","title":"Kötelező lesz a NHL-edzőknek is a maszkviselés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0656b98-5627-4c11-956c-c94fab91e0ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig ingatlant és részvényeket kaptak, most már pénzt is. ","shortLead":"Eddig ingatlant és részvényeket kaptak, most már pénzt is. ","id":"20201225_mcc_100milliard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0656b98-5627-4c11-956c-c94fab91e0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56fe908e-dfa1-4b84-a7c0-16d097a04411","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201225_mcc_100milliard","timestamp":"2020. december. 25. 20:11","title":"Százmilliárd forintot kapott az államtól év végére a Mathias Corvinus Collegium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd3532d-a2ea-4957-865a-4ae8eba44f4d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel Kína eredményes választ adott a koronavírus-járványra, az ázsiai ország gazdasága még az évtized vége előtt, 2028-ban lehagyja az amerikai gazdaságot.","shortLead":"Mivel Kína eredményes választ adott a koronavírus-járványra, az ázsiai ország gazdasága még az évtized vége előtt...","id":"20201226_Kina__a_koronavirusjarvany_miatt__mar_2028ban_lehagyja_az_USAt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cd3532d-a2ea-4957-865a-4ae8eba44f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2bdd34-05f9-4024-9669-e31d8b20c180","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201226_Kina__a_koronavirusjarvany_miatt__mar_2028ban_lehagyja_az_USAt","timestamp":"2020. december. 26. 14:48","title":"Kína – a koronavírus-járvány miatt – már 2028-ban lehagyja az USA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7f72e2-2b85-4923-a22b-6fed560eb40a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Toyota idei egyik legérdekesebb találmányai voltak az időseket segítő háztartási robotok. Van olyan, ami a plafonról lelógva végezné a feladatát, egy másik a lakásban követné tulajdonosát","shortLead":"A Toyota idei egyik legérdekesebb találmányai voltak az időseket segítő háztartási robotok. Van olyan, ami a plafonról...","id":"20201226_toyota_robot_toyota_research_institute_robotika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c7f72e2-2b85-4923-a22b-6fed560eb40a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a83e476-d954-4709-8cd5-4e88bc009f14","keywords":null,"link":"/tudomany/20201226_toyota_robot_toyota_research_institute_robotika","timestamp":"2020. december. 26. 08:03","title":"Plafonról lelógó házi robot: mosogat, elpakol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098c889a-9b1e-4ffe-a67a-95d0b3ee439c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Épp az Egyesült Királyságban tették le a Magyarországon is népszerű program alapjait.","shortLead":"Épp az Egyesült Királyságban tették le a Magyarországon is népszerű program alapjait.","id":"20201225_erasmus_brexit_tanulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=098c889a-9b1e-4ffe-a67a-95d0b3ee439c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69bb2556-9786-4e46-b26b-cbf5e1eed592","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201225_erasmus_brexit_tanulas","timestamp":"2020. december. 25. 15:03","title":"Kilép az Erasmusból az Egyesült Királyság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]