[{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vitathatatlanul jó lépés volt a Microsofttól, amikor Chromium alapokra helyezte át böngészőjét. A platformokon átívelővé tett böngésző annyira sikeres lett, hogy immár a második legnagyobb részesedés az övé. Egy álláshirdetésben pedig konkrét számot is közölt ezzel kapcsolatban a Microsoft.","shortLead":"Vitathatatlanul jó lépés volt a Microsofttól, amikor Chromium alapokra helyezte át böngészőjét. A platformokon...","id":"20210110_microsoft_edge_600_millio_felhasznalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7bae347-bc84-43f2-b134-54f1a682ceee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210110_microsoft_edge_600_millio_felhasznalo","timestamp":"2021. január. 10. 08:03","title":"Már 600 millió ember használja a Microsoft Edge böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160e6dec-f5de-4246-bfbe-ac9a9c0277ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több új televíziómodell mellett egyfajta környezetvédelmi bejelentést is tett a Samsung: összehangolná zöld törekvéseit a tévégyártással.","shortLead":"Több új televíziómodell mellett egyfajta környezetvédelmi bejelentést is tett a Samsung: összehangolná zöld törekvéseit...","id":"20210111_solarcell_samsung_napelemes_taviranyito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=160e6dec-f5de-4246-bfbe-ac9a9c0277ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f59f4f5-86a9-4ed6-9fdb-6ba47f67c9b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_solarcell_samsung_napelemes_taviranyito","timestamp":"2021. január. 11. 12:03","title":"Napelemes távirányítót ad új tévéi mellé a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0244cb7-c29d-44e5-9b91-399f58d04d28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Következik néhány kép, melyeken a Buhanka újragondolt, mai elvárásoknak jobban megfelelő verziója látható. ","shortLead":"Következik néhány kép, melyeken a Buhanka újragondolt, mai elvárásoknak jobban megfelelő verziója látható. ","id":"20210111_ime_a_hosszu_evtizedek_ota_gyartott_uaz_2021es_modern_valtozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0244cb7-c29d-44e5-9b91-399f58d04d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3de005-c9a3-434b-8b5b-803bbf8c173b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_ime_a_hosszu_evtizedek_ota_gyartott_uaz_2021es_modern_valtozata","timestamp":"2021. január. 11. 06:41","title":"Íme a hosszú évtizedek óta gyártott UAZ 2021-es modern változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1850ea98-1f10-4d4e-a118-87830ee5d1ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2020-ban 22 ezer szülő kezdeményezte, hogy gyereke még egy évet az óvodában maradhasson, idén még kevesebben lehetnek.","shortLead":"2020-ban 22 ezer szülő kezdeményezte, hogy gyereke még egy évet az óvodában maradhasson, idén még kevesebben lehetnek.","id":"20210111_szuloi_hang_iskolaerettseg_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1850ea98-1f10-4d4e-a118-87830ee5d1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e6be7e-64d4-4395-9235-edbe45b9e980","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_szuloi_hang_iskolaerettseg_felmeres","timestamp":"2021. január. 11. 13:32","title":"Tízezernyi kisgyerek kerülhet idő előtt iskolába a hiányos kormányzati tájékoztatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4baa7778-e644-4959-aced-11ea376908f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bóka János a 2009-es európai parlamenti választásokon még az SZDSZ színeiben indult.","shortLead":"Bóka János a 2009-es európai parlamenti választásokon még az SZDSZ színeiben indult.","id":"20210111_elfelejtett_SZDSZ_Boka_Janos_allamtitkar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4baa7778-e644-4959-aced-11ea376908f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7900e0a0-0422-4c93-a08c-526ab219b904","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_elfelejtett_SZDSZ_Boka_Janos_allamtitkar","timestamp":"2021. január. 11. 10:50","title":"Orbán új államtitkára kihagyta az önéletrajzából SZDSZ-es múltját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cea496d-6019-4896-bc34-14626913e83a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány miatt nagyon visszafogott, zártkörű tavalyi ceremónia után idén Londonban ünnepli születésnapját a brit uralkodó. Vasárnapi brit sajtóértesülések szerint II. Erzsébet királynőnek, aki áprilisban 95 éves lesz, eltökélt szándéka, hogy a júniusban esedékes \"hivatalos\" születésnapi parádét ismét a hagyományos pompával rendezzék meg, nem utolsósorban azért, mert az uralkodó ezzel is ki akarja fejezni elismerését a hadsereg által a járvány leküzdésére tett erőfeszítésekért.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt nagyon visszafogott, zártkörű tavalyi ceremónia után idén Londonban ünnepli születésnapját...","id":"20210110_II_Erzsebet_kiralyno_szuletesnapi_unnepseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cea496d-6019-4896-bc34-14626913e83a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e613af25-5e69-4d92-b771-40169bfcce3c","keywords":null,"link":"/elet/20210110_II_Erzsebet_kiralyno_szuletesnapi_unnepseg","timestamp":"2021. január. 10. 20:33","title":"II. Erzsébet királynő korlátozásoktól mentes születésnapi ünnepséget szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973","c_author":"Sz. Bíró Zoltán","category":"360","description":"Több fronton is kihívásokkal szembesült az utóbbi egy évben Moszkva az érdekszférájának tekintett volt szovjet tagköztársaságokban, és a jelek azt mutatják, már nem tud vagy akar mindenütt olyan határozottsággal fellépni, mint korábban tette.","shortLead":"Több fronton is kihívásokkal szembesült az utóbbi egy évben Moszkva az érdekszférájának tekintett volt szovjet...","id":"202101__oroszorszag_holdudvara__valsagrol_valsagra__fogyo_ero__potyogo_teglak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d14131-cf13-4a4c-826c-519d25e3181f","keywords":null,"link":"/360/202101__oroszorszag_holdudvara__valsagrol_valsagra__fogyo_ero__potyogo_teglak","timestamp":"2021. január. 10. 11:00","title":"Felfordulás Oroszország holdudvarában, ahol Putyin már nem tud rendet tartani ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c03b52-f4ee-4e58-9225-25c30ec2000e","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Sokáig bulizós dalokat énekelt a művésznevét a jamaicai Bob Marley tiszteletére felvevő ugandai Bobi Wine. 2007-től politizál. Amikor bejelentette indulását a választáson, koncertjeit betiltották, és Museveni elnök mindent megtesz, hogy megfélemlítse.","shortLead":"Sokáig bulizós dalokat énekelt a művésznevét a jamaicai Bob Marley tiszteletére felvevő ugandai Bobi Wine. 2007-től...","id":"202101_bobi_wine_enekesbol_ugandai_gettoelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58c03b52-f4ee-4e58-9225-25c30ec2000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3276bf-d685-4c31-a6b3-597fdc8d8bbf","keywords":null,"link":"/360/202101_bobi_wine_enekesbol_ugandai_gettoelnok","timestamp":"2021. január. 11. 16:30","title":"A reggae afrikai királya halált megvető bátorsággal áll ki az ugandai diktátor ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]