Paul Walker nem csak a filmeken szerette a kocsikat, egészen páratlan autógyűjteménnyel rendelkezett. A garázsában a klasszikus és a legfrissebb sportkocsik egyaránt nagy számban kaptak helyet. Volt Ferrari Testarossája, három Porsche 911 GT3 RS-e, két Porsche 930 Turbója, több Mustangja és elsőgenerációs generációs Ford GT-je, és legalább öt BMW M3-asa, más-más generációból.

Akadtak még ezeknél is érdekesebb ritkaságai, például a most áruba bocsátott BMW M1, amely egyébként is egy szuperritka változata az alig 400 utcai példányban gyártott középmotoros sportkocsinak.

Paul Walkerhez és barátjához, Roger Rodahoz – akivel a halálos balesetekor is egy autóban ültek, és Rodas vezetett –, akkor került a kocsi, amikor létrehozták az AE Performance nevű gyűjteményt.

A BMW M1-est a németek a kezdetektől fogva autósportra akarták használni. Üvegszálas karosszériája tervezését Giorgetto Giugaróra bízták, és Olaszországban gyártották, az összeszerelését pedig a stuttgarti Baur cég végezte. Az autó eredetileg fehér színben készült, azután kapta meg a jellegzetes BMW Motorsport színeket.

Az aerodinamikai elemekkel a Procar versenysorozatban használt versenymodellek mintájára szerelték fel Walkerék példányát. A kocsin a klasszikus 16 colos BBS felnik vannak, a kabinteret pedig a fekete bőr borítja. Az M1 puritánsága ellenére légkondicionálóval, motoros ülésekkel és komoly hifi-rendszerrel is fel van szerelve, a jellegzetes Blaupunkt magnókazettás fejegység található benne.

A sebességmérő végállás 280 km/h-nál van, a motor 9000-es fordulatig hajtható. A kilométerszámláló 6800 kilométert mutat. A Paul Rosche által tervezett, 3453 köbcentis, M88-as kódú motor a közúti változatban hivatalosan 277 lóerős, amelyet gyakran a kipufogórendszer átalakításával és néhány egyéb módosítással könnyedén 350-re növeltek.

A ritkaság likiáltási ára 350 ezer dollár, azaz 102 millió forint, de az aukció február elsején ér véget.

