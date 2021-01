Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"580416a1-d559-45ed-a97c-55ffaaa53292","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szigorú védőintézkedések mellett zajlik a voksolás az országban.","shortLead":"Szigorú védőintézkedések mellett zajlik a voksolás az országban.","id":"20210124_portugalia_elnokvalasztas_covid_marcelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=580416a1-d559-45ed-a97c-55ffaaa53292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbca8813-1afd-4471-a332-92c5029c0ef1","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_portugalia_elnokvalasztas_covid_marcelo","timestamp":"2021. január. 24. 12:40","title":"Feloldották a kijárási tilalmat Portugáliában az elnökválasztás kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a44e18-06c8-44ff-84ba-5a050f8bdd42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rigó méretű bagoly Észak-Európába való, nálunk ritka vendég. ","shortLead":"A rigó méretű bagoly Észak-Európába való, nálunk ritka vendég. ","id":"20210124_Torpekuvikot_lattak_a_Matraban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87a44e18-06c8-44ff-84ba-5a050f8bdd42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03dcc4db-35d3-4bf1-a254-6ef7c55bfa20","keywords":null,"link":"/elet/20210124_Torpekuvikot_lattak_a_Matraban","timestamp":"2021. január. 24. 10:40","title":"Törpekuvikot láttak a Mátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3301b11-6a97-4814-8109-08cfb0093612","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Orgazdaság miatt emelnek vádat ellene.","shortLead":"Orgazdaság miatt emelnek vádat ellene.","id":"20210124_Nyolc_es_fel_millionyi_regeszeti_lelettel_bukott_le_egy_csempesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3301b11-6a97-4814-8109-08cfb0093612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1bf967-a539-4f47-86a4-1596579fe2b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210124_Nyolc_es_fel_millionyi_regeszeti_lelettel_bukott_le_egy_csempesz","timestamp":"2021. január. 24. 10:57","title":"Nyolc és fél milliónyi régészeti lelettel bukott le egy csempész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388b6b1d-04fa-440a-a100-7a3aaeecacdf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meglepően jól szerepelt a populista szélsőjobb jelöltje is.","shortLead":"Meglepően jól szerepelt a populista szélsőjobb jelöltje is.","id":"20210125_portugalia_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=388b6b1d-04fa-440a-a100-7a3aaeecacdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d359a065-3004-4abe-83c7-900c02c14e2b","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_portugalia_valasztas","timestamp":"2021. január. 25. 05:17","title":"Olyan többséggel választották újra a portugál elnököt, hogy második forduló sem kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c86812-e586-4e3c-854b-ff010da5644f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több kisgyerek is súlyos szövődményekkel került intenzív osztályra, olyanok, akiknek korábban tünetmentes koronavírus- fertőzésük volt - számolt be az RTL Klub Híradója.","shortLead":"Több kisgyerek is súlyos szövődményekkel került intenzív osztályra, olyanok, akiknek korábban tünetmentes koronavírus...","id":"20210123_Tobb_tunetmentes_Covidfertozott_gyerek_sulyos_szovodmenyekkel_kerult_korhazba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1c86812-e586-4e3c-854b-ff010da5644f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38028775-51b0-4194-86d4-0692ff4e0fb2","keywords":null,"link":"/itthon/20210123_Tobb_tunetmentes_Covidfertozott_gyerek_sulyos_szovodmenyekkel_kerult_korhazba","timestamp":"2021. január. 23. 22:00","title":"Több tünetmentes Covid-fertőzött gyerek súlyos szövődményekkel került kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb80d35-e210-4e55-bfdb-21f196fa21f8","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszország több száz városában és kisebb településén vonultak utcára ellenzéki tüntetők, hogy a múlt vasárnapi hazatérése után azonnal őrizetbe vett és 30 napos elzárásra ítélt Alekszej Navalnij szabadon bocsátását követeljék. A legtöbben, mintegy 40 ezren, Moszkvában gyűltek össze és több városban komoly összetűzések alakultak ki a gyülekezési tilalmat megsértő tüntetők és a durván fellépő rendőrök között.","shortLead":"Oroszország több száz városában és kisebb településén vonultak utcára ellenzéki tüntetők, hogy a múlt vasárnapi...","id":"20210123_Most_volt_a_legnagyobb_Navalnijfele_tuntetes_Oroszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdb80d35-e210-4e55-bfdb-21f196fa21f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3747406-334e-45e4-802d-7d54fba84296","keywords":null,"link":"/vilag/20210123_Most_volt_a_legnagyobb_Navalnijfele_tuntetes_Oroszorszagban","timestamp":"2021. január. 23. 19:57","title":"Durva fellépéssel oszlatták fel az eddigi legnagyobb Navalnij-féle tüntetést Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72760fe2-d8b7-416a-8860-4c3c8497d046","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonok szelfikamerájának elrejtése mindig is fontos kérdés volt a gyártók számára, és különféle megoldások is születtek. A Samsung az ehhez kapcsolódó innovációban is az elsők között járt, illetve jár egy újabb szabadalmával.","shortLead":"Az okostelefonok szelfikamerájának elrejtése mindig is fontos kérdés volt a gyártók számára, és különféle megoldások is...","id":"20210123_samsung_szabadalaom_szelfi_kamerarendszer_elrejtese_reszkijelzo_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72760fe2-d8b7-416a-8860-4c3c8497d046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b040cd4d-bbdd-4155-baf1-325e61e39d9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_samsung_szabadalaom_szelfi_kamerarendszer_elrejtese_reszkijelzo_alatt","timestamp":"2021. január. 23. 16:03","title":"Egyedi megoldás: trükkösen rejtené el az okostelefon-kamerát a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953da238-b9d7-4b64-8450-027f35e35f81","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszervezetek nem elégedettek, van, aki elutasítja a megoldást. ","shortLead":"A szakszervezetek nem elégedettek, van, aki elutasítja a megoldást. ","id":"20210125_Ma_alairjak_a_megallapodast_a_2021es_minimalberrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=953da238-b9d7-4b64-8450-027f35e35f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e2680a-0fa9-44d7-9004-b088d736a1b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_Ma_alairjak_a_megallapodast_a_2021es_minimalberrol","timestamp":"2021. január. 25. 05:45","title":"Ma aláírják a megállapodást a 2021-es minimálbérről, kétszer emelkedhet idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]