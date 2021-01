Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e8768e2-87ad-4a79-878d-c13aa3397230","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Talán nem volt még év, aminek a végét annyian várták volna szerte a világon, mint a 2020-asét, ez a sötét, fáradt és hideg január azonban nem hozott túl sok megkönnyebbülést magával. Újdonságot azért igen: beiktatták Joe Bident, debütált számos értékes film, a Színház-és Filmművészeti Egyetem modellváltása pedig megállíthatatlanul robog tovább. Ez volt az elmúlt hónap az Élet+Stílus és a Kult rovatban.","shortLead":"Talán nem volt még év, aminek a végét annyian várták volna szerte a világon, mint a 2020-asét, ez a sötét, fáradt és...","id":"20210130_Januar_EletStilus_Kultura_havi_osszefoglalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e8768e2-87ad-4a79-878d-c13aa3397230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17bdc2b-ed8b-4fce-8dfc-6e8cc8601690","keywords":null,"link":"/kultura/20210130_Januar_EletStilus_Kultura_havi_osszefoglalo","timestamp":"2021. január. 30. 20:00","title":"Trump uralma véget ért, de Keresztanyué és Doktor Balatoné még csak most kezdődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e556a123-8ab9-4999-b58b-1afa7180e03f","c_author":"","category":"kkv","description":"A nemzetközi pályázaton az oroszok előtt nyert a magyar ROATEX Zrt. A 300 millió dolláros beruházás után tíz évig a magyar cég üzemeltetheti a rendszert.","shortLead":"A nemzetközi pályázaton az oroszok előtt nyert a magyar ROATEX Zrt. A 300 millió dolláros beruházás után tíz évig...","id":"20210130_magyar_technologiai_export_utdijfizetes_indonezia_roatex_zrt_nusz_zrt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e556a123-8ab9-4999-b58b-1afa7180e03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ca9007-6563-4490-9ed7-05bb9fe95c9d","keywords":null,"link":"/kkv/20210130_magyar_technologiai_export_utdijfizetes_indonezia_roatex_zrt_nusz_zrt","timestamp":"2021. január. 30. 11:12","title":"Magyarok építhetik ki az elektromos útdíjfizetési rendszert Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd80d2c-73bf-4bb9-843f-72e58d0bac29","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Meggyengül a szovjet hadsereg, ha kemény valutáról van szó. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Meggyengül a szovjet hadsereg, ha kemény valutáról van szó. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című...","id":"20210130_szovjet_csapatkivonas_1991_februar_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fd80d2c-73bf-4bb9-843f-72e58d0bac29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7f410c-f22d-46c4-a6a3-4741330acd09","keywords":null,"link":"/360/20210130_szovjet_csapatkivonas_1991_februar_2","timestamp":"2021. január. 30. 16:30","title":"A szovjet tisztek nem vágynak a rubelövezetbe – 1991. február 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e88f36e-bb34-42d5-9d90-79eea1fc666c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pápai Mihály a veszélyhelyzetet kihasználva szavazott meg magának nettó 2,7 milliós jutalmat. A kormányhivatal vizsgálata szerint jogszabálysértés történt.","shortLead":"Pápai Mihály a veszélyhelyzetet kihasználva szavazott meg magának nettó 2,7 milliós jutalmat. A kormányhivatal...","id":"20210129_kormanyhivatal_papai_mihaly_fidesz_gyal_polgarmester_jutalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e88f36e-bb34-42d5-9d90-79eea1fc666c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720d1d21-a900-4ab4-90b0-007587caa561","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_kormanyhivatal_papai_mihaly_fidesz_gyal_polgarmester_jutalom","timestamp":"2021. január. 29. 13:35","title":"A kormányhivatal szerint jogtalanul vett fel többmilliós jutalmat Gyál fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2f620c-7594-466e-ac9d-46d029448cbc","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány az éjjel egy rendelettel február 8-tól megszüntette, egy másikkal pedig ugyane naptól újra bevezette a veszélyhelyzetet.","shortLead":"A kormány az éjjel egy rendelettel február 8-tól megszüntette, egy másikkal pedig ugyane naptól újra bevezette...","id":"20210130_Meghosszabbitottak_a_veszelyhelyzetet_drasztikusan_nonek_a_vendeglatok_buntetesei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a2f620c-7594-466e-ac9d-46d029448cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c30d11-a2c4-4955-bb1f-84a8e6af7401","keywords":null,"link":"/itthon/20210130_Meghosszabbitottak_a_veszelyhelyzetet_drasztikusan_nonek_a_vendeglatok_buntetesei","timestamp":"2021. január. 30. 09:17","title":"Meghosszabbították a veszélyhelyzetet, drasztikusan nőnek a vendéglátók büntetései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a759ce1e-5930-4a96-ba50-d85b2ceb6ccc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Paul Crutzen az elsők között mutatta be, hogyan teszi tönkre az emberi tevékenység az ózonréteget. A holland vegyész 87 éves volt.","shortLead":"Paul Crutzen az elsők között mutatta be, hogyan teszi tönkre az emberi tevékenység az ózonréteget. A holland vegyész 87...","id":"20210129_ozonlyuk_paul_crutzen_vegyesz_kemikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a759ce1e-5930-4a96-ba50-d85b2ceb6ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f535cfdf-6385-4bba-af84-1a6f309cf2cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_ozonlyuk_paul_crutzen_vegyesz_kemikus","timestamp":"2021. január. 29. 14:03","title":"Meghalt az ózonlyuk egyik felfedezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legsúlyosabb tünetek megelőzésében 85 százalékos védettséget nyújt az oltóanyag a cég közlése szerint.","shortLead":"A legsúlyosabb tünetek megelőzésében 85 százalékos védettséget nyújt az oltóanyag a cég közlése szerint.","id":"20210129_janssen_johnson_vakcina_66_szazalek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4262e1-1fe8-4697-b3d4-9b7b24fccfb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_janssen_johnson_vakcina_66_szazalek","timestamp":"2021. január. 29. 16:36","title":"A Johnson & Johnson azt állítja, 66 százalékos a vakcinája hatékonysága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy olyan kiszivárgott titkosszolgálati jelentésről ír a La Repubblica, amely a hivatalostól eltérő képet fest az olaszországi járványhelyzetről.","shortLead":"Egy olyan kiszivárgott titkosszolgálati jelentésről ír a La Repubblica, amely a hivatalostól eltérő képet fest...","id":"20210129_kontrolalhatatlan_olasz_jarvanyhelyzet_titkosszolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d912ab-39ef-4c63-8cbd-7f858cfa472e","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_kontrolalhatatlan_olasz_jarvanyhelyzet_titkosszolgalat","timestamp":"2021. január. 29. 17:20","title":"Duplája lehet az olasz fertőzöttek száma a hivatalos adatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]