[{"available":true,"c_guid":"651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Valamilyen digitális munkarend van érvényben az óvodák 6,4 és az iskolák 12,1 százalékában.\r

","shortLead":"Valamilyen digitális munkarend van érvényben az óvodák 6,4 és az iskolák 12,1 százalékában.\r

","id":"20210223_iskolak_ovodak_digitalis_munkarend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec5bed4-a730-4c32-8e1f-01cc06ad4338","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_iskolak_ovodak_digitalis_munkarend","timestamp":"2021. február. 23. 19:17","title":"A harmadik hullám az iskolákat is elérte, egyre több helyen állnak át digitális oktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce4cf902-db0f-47de-909a-6dbea9336cab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr a nádat letarolva hajtott a tóba, majd sikerült kimásznia az autójából. ","shortLead":"A sofőr a nádat letarolva hajtott a tóba, majd sikerült kimásznia az autójából. ","id":"20210225_A_varpalotai_horgasztoba_csuszott_egy_auto__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce4cf902-db0f-47de-909a-6dbea9336cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03db6b1-342f-4c94-b47d-522f0c4ded1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210225_A_varpalotai_horgasztoba_csuszott_egy_auto__video","timestamp":"2021. február. 25. 08:04","title":"A Várpalotánál lévő horgásztóban kötött ki egy megcsúszó autó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6991b-1a0a-4355-81ac-d9c01ab8d6a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"4353 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"4353 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","id":"20210224_koronavirus_magyarorszag_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda6991b-1a0a-4355-81ac-d9c01ab8d6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3189d3f2-6320-4902-b373-430ac8450641","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_koronavirus_magyarorszag_adatok","timestamp":"2021. február. 24. 08:53","title":"Koronavírus: meghalt 102 beteg és 2855 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"A hőmérséklet akár 20 fokig is emelkedhet.","shortLead":"A hőmérséklet akár 20 fokig is emelkedhet.","id":"20210225_idojaras_elorejelzes_figyelmeztetes_kod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5c36f4-b765-4c4e-844c-a9ae5f630175","keywords":null,"link":"/idojaras/20210225_idojaras_elorejelzes_figyelmeztetes_kod","timestamp":"2021. február. 25. 05:25","title":"Az ország nagy részére figyelmeztetést adtak ki a köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2732c991-d6b6-478e-b702-0163814e8e6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő héten több mint 800 ezerre emelkedhet Magyarországon azok száma, akiket legalább egy dózissal beoltottak.","shortLead":"A következő héten több mint 800 ezerre emelkedhet Magyarországon azok száma, akiket legalább egy dózissal beoltottak.","id":"20210223_koronavirus_magyarorszag_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2732c991-d6b6-478e-b702-0163814e8e6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2978c8-fc95-496d-aede-d1383e28388f","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_koronavirus_magyarorszag_operativ_torzs","timestamp":"2021. február. 23. 13:51","title":"Müller Cecília: Voltak olyan beoltottak, aki később elkapták a fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4379b5-b9bd-40dd-ba61-724d132d3195","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többet hallani arról, hogy megszűnhet az iPhone vezetékes töltése, és így eltűnhet a speciális Lightning-csatlakozó. Egy bejegyzésből kiderül, hogy kezdetben nem is úgy képzelte el az Apple ezt, amivé azután alakult.","shortLead":"Egyre többet hallani arról, hogy megszűnhet az iPhone vezetékes töltése, és így eltűnhet a speciális...","id":"20210224_apple_lightning_csatlakozo_prototipus_kepei_a_twitteren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc4379b5-b9bd-40dd-ba61-724d132d3195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84261b4-0868-4934-8475-be6b87715074","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_apple_lightning_csatlakozo_prototipus_kepei_a_twitteren","timestamp":"2021. február. 24. 10:03","title":"Más csatlakozót képzelt el az iPhone-okra az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df353ceb-77d9-4183-80f0-7023439b9cc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Izgalmas formaterv, akár 305 lóerős teljesítmény, hipergyors töltés és napelem az Ioniq 5-ben.","shortLead":"Izgalmas formaterv, akár 305 lóerős teljesítmény, hipergyors töltés és napelem az Ioniq 5-ben.","id":"20210223_szemrevaloan_sarkos_kulsovel_erkezett_meg_a_hyundai_uj_villanyautoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df353ceb-77d9-4183-80f0-7023439b9cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf11a6d-be4d-4d7e-9cfd-96bc9802d955","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_szemrevaloan_sarkos_kulsovel_erkezett_meg_a_hyundai_uj_villanyautoja","timestamp":"2021. február. 23. 09:31","title":"Szemrevalóan sarkos külsővel érkezett meg a Hyundai ígéretes új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48f4dd7b-f155-4118-ac15-2e1c17e4bd61","c_author":"HVG","category":"360","description":"Forgalomba került az első digitális postabélyeg Németországban. Jövőre már mindegyik új bélyeg ilyen lesz. ","shortLead":"Forgalomba került az első digitális postabélyeg Németországban. Jövőre már mindegyik új bélyeg ilyen lesz. ","id":"202107_kodolt_postabelyeg_levelleolvasas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48f4dd7b-f155-4118-ac15-2e1c17e4bd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f93a200-e9d2-49dd-8470-09a61c2366e6","keywords":null,"link":"/360/202107_kodolt_postabelyeg_levelleolvasas","timestamp":"2021. február. 23. 12:00","title":"Nagyon hasznos kódot tesz minden bélyegére a német posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]