Schmuck Andort örököse, Fodor Zsóka fogja eltemetni

Ahogy korábban megírtuk, hosszan tartó súlyos betegség után hétfőn elhunyt Schmuck Andor baloldali politikus, médiaszereplő. Schmuck még márciusban, a TV2 A Nagy Duett című műsorában beszélt a nyilvánosság előtt betegségéről, júniusban a Borsnak pedig azt nyilatkozta, hogy ugyan a kezelés félidejében az eredményei nem túl jók, de „újult erővel küzdök tovább, és bízom abban, hogy végül megnyerem a meccset”.

„Nagyon fáj, mert nagyon szerettem. Mintha a fiam lett volna, úgy beszélhetek róla, mert nagyon jó ember volt” – mondta el a story.hu-nak Fodor Zsóka. A színésznő épp a nyaralásáról hazaérve értesült a halálhírről: „Nagyon fáj, hogy nem ölelhettem meg utoljára” – árulta el a színésznő, akinek üzeneteire az utóbbi időben már nem reagált Schmuck.

„Nem volt semmi okunk összeveszni. 15 csodás évet köszönhetek neki. Elvitt Amerikába, Mallorcára, Zanzibárra, a világ több pontjára. Olyanok voltunk, mintha a fiam lett volna. Amikor érezte, hogy beteg, kizárta a baráti körét. Eltaszított magától mindenkit, köztük engem is. Mindent megpróbáltam, amikor meghalt az édesanyja, akkor is írtam neki. Egy hosszú levélben megköszöntem azt a sok jót, amit tőle kaptam. De semmire nem reagált, akárhogy próbáltam közeledni” – nyilatkozta Fodor Zsóka, aki Schmuck hagyatékának örököseként, korábbi egyezségüknek megfelelően, a politikus utolsó útjáról is gondoskodni fog.

„Egyikünk sem gondolta sosem, hogy én leszek, aki később hal meg. Egy dolgot örököltem tőle – hál’ istennek, mindenét elosztogatta” – mondta a színésznő.