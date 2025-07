Pártelnök fürdőgatyában: Magyar Péter vízre szállva kezdte meg újabb országjárását

A Tisza Párt 80 nap alatt Magyarország körül elnevezésű kampánytúrája négy napos, Tokajtól Tiszafüredig tartó kenuzással kezdődik, a későbbiekben pedig biciklivel, motorral, vonattal és gyalog is folytatják az ország bejárását. A tokaji rajt szimbolikus jelentőségű: ide kötődik az Orbán-család első vitatott földügylete, nemrégiben pedig a kormányfő lánya, Ráhel vásárolt itt szőlőket.

Miközben a Fidesz éppen a kommentmezők központból vezérelt megszállásával és fizetett online hirdetések özönével igyekszik megszólítani azokat a fiatalokat, akik idén nyáron már két fesztivál-koncert között is Orbán-ellenes rigmusokkal vakációznak, Magyar szűk másfél éven belül harmadszor kezd országjárásba, amivel szó szerint lépésről lépésre zárkózik fel a kistelepüléseken eddig egyeduralkodó kormánypárthoz.

A pártelnök fürdőnadrágban és ingben jelent meg szerda reggel a tokaji Tutajos strandon, ahol már a vízparton sorakoztak a kenuk, amelyekkel ma Tiszalökig, a hét végére pedig Tiszafüredig terveznek eljutni az országjáró tiszások.

Mint mondta, a következő nyolcvan nap fő célja, hogy újra találkozzanak emberekkel, és végigbeszéljék a nagykanizsai kongresszuson ismertetett „magyar New Deal” lényegét, a program négy kulcselemét. Fontos lesz a terveik ismertetése, de – tette hozzá – a párt már továbblépett abba a stádiumba, amiben már a konkrét megoldásokat is keresik mindazokra a problémákra, amelyeket az országban bárki jelezhet a párt online problématérképén. Bár a problémák többsége nem ismeretlen, a bejelentésekből állhat össze az az országos kataszter, ami alapján az új kormányzat azonnal célirányos munkához láthat.

„Politikus nem lehet eleget az emberek között” – fogalmazta meg eddigi tapasztalatainak fő tanulságát Magyar, aki egy prospektust is bemutatott a neres körök által újabban megszerzett műemléképületek képeivel. Ezekről elmondta, hogy bőven adnak majd feladatot a nemzeti vagyon visszaszerzésére hivatott leendő állami szervnek.

„Nem csak a választások miatt fontos a magyar vidék” – mondta Magyar, hozzátéve, hogy a Tisza elsősorban lakhatási programjával, az uniós fejlesztési forrásokra alapozott munkahelyteremtésekkel és a helyben elérhető közszolgáltatások visszaépítésével kínál alternatívát a vidéknek. Ugyanakkor az egyes települések lakóinak konkrét igényeit elsőkézből fogják megismerni – erről szól szerinte a 80 nap alatt Magyarország körül.

Magyar végül durván húsz evezni készülő társaságában szállt vízre. A politikus a túravezető kormányzása alatt sikló kenu elülső, azaz a „vezérevezős” posztját foglalta el.

A számokban is megmutatkozik az ilyen utak eredménye

A Választási Földrajz kutatása szerint Magyar már az EP-választások előtti, régimódi országjárással is komoly eredményeket ért el, hiszen az általa személyesen felkeresett 185 településen szignifikánsan több szavazatot szerzett a Tisza, és kevesebbet a Fidesz, mint ott, ahová nem jutott el (miközben például a DK szavazatarányai között nincs különbség az eszerint összevetett települések között).

Most tavasszal még látványosabb – bár szavazatokra még nem váltott – sikert aratott Magyar a Budapest-Nagyvárad „zarándoklatával”. Ezzel Orbán tihanyi beszédére reagált, amiben a kormányfő uniós politikai szövetséget ajánlott a magyarellenes megmozdulásai miatt hírhedt szélsőséges romániai elnökjelöltnek, George Simionnak – aki kampányában később hivatkozott is tihanyi prókátorának szavaira. Bár emiatt Magyar gyalogútját akkor a nemzetegyesítés gesztusaként mutatta be, tényleges politikai hatása az volt, hogy az előző választások alkalmával még túlnyomóan kormánypártinak bizonyuló jászsági és dél-tiszántúli kistelepülések lakóit is közvetlenül szólíthatta meg. Személyes jelenlétével pedig szinte mindenhol szívélyes fogadtatást váltott ki ezekben a periferikus községekben, ahol többnyire emberemlékezet óta nem járt más „országos politikus”.

A Tisza a Fidesz szíve közepébe hatolt – riport Magyar Péter vándorlásáról és megérkezéséről A román határ szombati átlépése, a nagyváradi érkezés volt a nagy tiszás menet legszimbolikusabb része, ám Magyar Péter vándorútjához csatlakozva azt láttuk: az akció legfontosabb célja és hatása a magyar vidék felrázása volt. Hogyan jutott el a menet Romániáig? Milyen szervezési munka állt mögötte és önkéntesek milyen módon nyújtottak segítséget hozzá?

Úgy tűnik, a Tokajról induló hosszú országjárást éppen a nagyváradi innováció sikere alapján tervezte meg a Tisza stábja. Magyar szakít az országjárásnak nevezett utca-fórumozás régi iskolájával – amit mostanában a „Lázárinfók” képviselnek –, és ahelyett, hogy mindenfelé fel-feltűnne pár órára, inkább igyekszik egy élményszerű, hangulatában és történetében azonosulható, izgalmas sztori főhőseként fellépni helyben – és persze videókon keresztül országszerte. Úton lévő politikusként ráadásul nemcsak arra van minden nap apropója, hogy poszttal jelentkezzen be az aktuálisan elért helyszínről, de bármilyen (a politikacsinálás központjaiban megkerülhetetlen) témától is távol tarthatja magát, ha érdeke azt diktálja. Az országjárás így, ha akarja, mobil pódium a talpa alatt, ha akarja, elvonulás.

Ez éles váltás, hiszen politikus az utóbbi években inkább azzal kerülhetett nyáron a hírekbe, ha nyaralás közben irodai munkájáról készült képekkel jelentkezett.