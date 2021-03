Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ee95530-6622-4e47-bea9-e3cdb249c865","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon sok a beteg a 2-es metró vonalán dolgozók között.","shortLead":"Nagyon sok a beteg a 2-es metró vonalán dolgozók között.","id":"20210309_metro_bkv_dolgozo_koronavirus_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ee95530-6622-4e47-bea9-e3cdb249c865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbf2bed-2963-409c-9cf0-ba759f30016b","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_metro_bkv_dolgozo_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. március. 09. 13:54","title":"Elkezdik a metródolgozók beoltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b63c704-1753-4a65-8b14-acbfd3fe6cd7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik sportos 4-esre vágynak, de az M4-et egy kicsit már soknak, feleslegesen erősnek tartják.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik sportos 4-esre vágynak, de az M4-et egy kicsit már soknak, feleslegesen erősnek tartják.","id":"20210309_420_loeros_lett_a_bmw_440i","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b63c704-1753-4a65-8b14-acbfd3fe6cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f6a863-9354-4f27-bdca-5bedd2da6a62","keywords":null,"link":"/cegauto/20210309_420_loeros_lett_a_bmw_440i","timestamp":"2021. március. 09. 09:21","title":"M4 helyett: 420 lóerős lett a BMW M440i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af960e65-950b-4281-9be3-e1c50a1924e3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kormány meghajlott a japánok akarata előtt.","shortLead":"A kormány meghajlott a japánok akarata előtt.","id":"20210309_tokio_olimpia_tokio2020_kulfoldi_nezok_japan_kormany_nob","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af960e65-950b-4281-9be3-e1c50a1924e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b07d5e6-b2ff-4542-98ee-ef0544beee85","keywords":null,"link":"/sport/20210309_tokio_olimpia_tokio2020_kulfoldi_nezok_japan_kormany_nob","timestamp":"2021. március. 09. 15:19","title":"Úgy tűnik, nem lesznek külföldi nézők az olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06795f3f-129c-4935-b482-5e5d33af8d29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi a legfrissebb pletykák szerint 2021 második felében állhat elő azzal a telefonjával, amit már 200W-os töltővel is lehet majd tölteni.","shortLead":"A Xiaomi a legfrissebb pletykák szerint 2021 második felében állhat elő azzal a telefonjával, amit már 200W-os töltővel...","id":"20210309_xiaomi_200w_toltes_telefon_gyorstoltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06795f3f-129c-4935-b482-5e5d33af8d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62890682-770f-4920-ab81-2d5e1fd43768","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_xiaomi_200w_toltes_telefon_gyorstoltes","timestamp":"2021. március. 09. 14:03","title":"Nem elírás: 200W-os töltővel állhat elő a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7e106b-0a77-4a3d-972d-10823c14afda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesznek és az Éljen Szekszárd Egyesületnek is 7 szavazata van most a közgyűlésben. ","shortLead":"A Fidesznek és az Éljen Szekszárd Egyesületnek is 7 szavazata van most a közgyűlésben. ","id":"20210309_kepviselo_kilepes_ellenzeki_tobbseg_szekszard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b7e106b-0a77-4a3d-972d-10823c14afda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7d53e8-2164-4811-aed5-bea695d5b5e8","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_kepviselo_kilepes_ellenzeki_tobbseg_szekszard","timestamp":"2021. március. 09. 11:10","title":"Egy képviselő kiugrott, így ugrott az ellenzéki többség Szekszárdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A jövőben nem ígérkezik könnyűnek a mutatvány, hogy a magyar kormányfő továbbra is törleszkedjen Moszkvához és Pekinghez, miközben besöpri az uniós tagság minden várt előnyét – áll a Financial Timesban megjelent véleménycikkben.","shortLead":"A jövőben nem ígérkezik könnyűnek a mutatvány, hogy a magyar kormányfő továbbra is törleszkedjen Moszkvához és...","id":"20210309_FT_Europanak_kezd_elege_lenni_Orbanbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d5cde17-d1fb-4ba0-adc0-57bee5ba6050","keywords":null,"link":"/360/20210309_FT_Europanak_kezd_elege_lenni_Orbanbol","timestamp":"2021. március. 09. 07:30","title":"FT: Európának kezd elege lenni Orbánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"Március 8-tól a kormány újabb szigorításokat léptetett életbe a járvány megfékezése érdekében. Ez jelentősen befolyásolja az elkövetkező két hétben az emberek életét: kevesebb bolt van nyitva, a szolgáltatások egy részét nem lehet igénybe venni. A Bankmonitor.hu szakértői összeszedték, hogy a szolgáltatások korlátozása milyen hatással lehet a banki ügyintézésre: vajon mindent el tudunk intézni ebben a két hétben?","shortLead":"Március 8-tól a kormány újabb szigorításokat léptetett életbe a járvány megfékezése érdekében. Ez jelentősen...","id":"20210309_Hogyan_vehetunk_fel_hitelt_a_koronavirusjarvany_miatti_zaras_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1510f68-ab64-4cd3-ad0f-eb2115d1e3ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_Hogyan_vehetunk_fel_hitelt_a_koronavirusjarvany_miatti_zaras_alatt","timestamp":"2021. március. 09. 14:45","title":"Hogyan vehetünk fel hitelt a koronavírus-járvány miatti zárás alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A visszafogott közleményben finoman jelzik, hogy a történtekről másoknak más emlékeik is lehetnek.","shortLead":"A visszafogott közleményben finoman jelzik, hogy a történtekről másoknak más emlékeik is lehetnek.","id":"20210309_Reagalt_a_Buckinghampalota_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_interjujara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b552db4-7846-4c3c-bd00-80a00c9abb58","keywords":null,"link":"/elet/20210309_Reagalt_a_Buckinghampalota_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_interjujara","timestamp":"2021. március. 09. 18:52","title":"Reagált a Buckingham-palota Meghan Markle és Harry herceg interjújára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]