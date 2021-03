Közveszélyes módon ijesztgette egy sofőr a többi autóst a Pesti úton - videó

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c827160-61aa-4c50-865d-206456e119c9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A védőoltás és az utazás is érzékeny téma Kanadában a járványhelyzet miatt. Erre Mark Machinról kiderült, hogy az Egyesült Arab Emírségekben járt, ahol Pfizer-vakcinát kapott.","shortLead":"A védőoltás és az utazás is érzékeny téma Kanadában a járványhelyzet miatt. Erre Mark Machinról kiderült...","id":"20210227_kanadai_nyugdijalap_vezetoje_lemondott_oltas_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c827160-61aa-4c50-865d-206456e119c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b31b58b5-f4d6-492a-9063-87c221cd3af0","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_kanadai_nyugdijalap_vezetoje_lemondott_oltas_miatt","timestamp":"2021. február. 27. 10:06","title":"Belebukott a legnagyobb kanadai nyugdíjalap vezetője, hogy külföldre ment beoltatni magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ferenc pápa egészségéről szóló interjút közölt a Vatikán a pápa iraki útja előtt. Az interjú ahhoz a könyvhöz készült, amely az egyházfők egészségével foglalkozik majd.","shortLead":"Ferenc pápa egészségéről szóló interjút közölt a Vatikán a pápa iraki útja előtt. Az interjú ahhoz a könyvhöz készült...","id":"20210228_Ferenc_papa_Romaban_papakent_kivan_meghalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b8eb3c-f016-49be-b34c-65920d347728","keywords":null,"link":"/kultura/20210228_Ferenc_papa_Romaban_papakent_kivan_meghalni","timestamp":"2021. február. 28. 07:46","title":"Ferenc pápa Rómában, pápaként kíván meghalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz heteket ígér a kormány a járvány kapcsán; 97 ezren vesztették el az állásukat decemberről januárra; egyre több kormány készül a Facebook megrendszabályozására. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nehéz heteket ígér a kormány a járvány kapcsán; 97 ezren vesztették el az állásukat decemberről januárra; egyre több...","id":"20210228_Es_akkor_stadion_jarvany_egeszsegugy_facebook_rogan_szelektiv_tozsde_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc24cab5-64d2-47c0-9fc8-b6dbf0b84b5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210228_Es_akkor_stadion_jarvany_egeszsegugy_facebook_rogan_szelektiv_tozsde_munka","timestamp":"2021. február. 28. 07:00","title":"És akkor sötétben tapogatózunk a Puskás Aréna alagútjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc6c81f-5324-4b21-a413-c3c744ed94cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zöld útlevelet akar adni Ausztria az ország azon lakóinak, akiket már kétszeresen beoltottak, akik friss teszttel rendelkeznek, s akik már kigyógyultak a koronavírus-fertőzésből – írja Sebastian Kurz közlése nyomán a Népszava.","shortLead":"Zöld útlevelet akar adni Ausztria az ország azon lakóinak, akiket már kétszeresen beoltottak, akik friss teszttel...","id":"20210228_Elojogok_jarnanak_az_oltottaknak_Ausztriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cc6c81f-5324-4b21-a413-c3c744ed94cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b79ffda-8b5f-46a3-83a4-def5781bb47f","keywords":null,"link":"/vilag/20210228_Elojogok_jarnanak_az_oltottaknak_Ausztriaban","timestamp":"2021. február. 28. 18:14","title":"Előjogok járnának az oltottaknak Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0202966-4504-4770-a991-d8cc6df46360","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vulkán az utóbbi időben kifejezetten aktív.","shortLead":"A vulkán az utóbbi időben kifejezetten aktív.","id":"20210228_Lenyugozo_videon_a_fustot_okado_Etna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0202966-4504-4770-a991-d8cc6df46360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ac7bac-cd44-47e8-927c-c2bd0e1e9996","keywords":null,"link":"/vilag/20210228_Lenyugozo_videon_a_fustot_okado_Etna","timestamp":"2021. február. 28. 20:26","title":"Lenyűgöző videón a füstöt okádó Etna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi politikus már elfogadja, hogy a civileknek is be kell ülni 1-1 frakcióba.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi politikus már elfogadja, hogy a civileknek is be kell ülni 1-1 frakcióba.","id":"20210301_Marki_Zay_ellenzeki_frakcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3404119-62ae-4c99-9bd6-70e8afd3b64f","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_Marki_Zay_ellenzeki_frakcio","timestamp":"2021. március. 01. 07:53","title":"Márki-Zay már beülne egy \"ellenzéki\" frakcióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe91ab7d-3442-47f0-832e-b071c07e7a60","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Sok cég segítene városának teljes iparűzési adója befizetésével. A pénzt azonban nem is olyan egyszerű odaadni, miközben a kormány döntése az adó felezéséről nem véletlen: így lehet önkormányzati pénzből állami.","shortLead":"Sok cég segítene városának teljes iparűzési adója befizetésével. A pénzt azonban nem is olyan egyszerű odaadni...","id":"202108__iparuzesi_ado__onkormanyzatok__alsagos_segitseg__civil_kurazsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe91ab7d-3442-47f0-832e-b071c07e7a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb31fa1-dacf-439c-ab8f-28fecb44cbbb","keywords":null,"link":"/360/202108__iparuzesi_ado__onkormanyzatok__alsagos_segitseg__civil_kurazsi","timestamp":"2021. február. 27. 11:00","title":"Megmentik-e az önként adózó lokálpatrióták a városokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szaúd-Arábia de facto uralkodója, Mohamed herceg adta ki a parancsot Jamal Khashoggi újságíró likvidálására – állítja az amerikai hírszerzés. A korábban készült jelentés titkosításának feloldása jelzi, hogy Joe Biden elnök az amerikai-szaúdi kapcsolatokat a királyság emberi jogi helyzetétől teszi függővé.","shortLead":"Szaúd-Arábia de facto uralkodója, Mohamed herceg adta ki a parancsot Jamal Khashoggi újságíró likvidálására – állítja...","id":"20210227_Mohamed_szaudi_tronorokos_rendelte_el_Khashoggi_meggyilkolasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c43fb88-92f9-4843-8e63-30c4a6731e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20210227_Mohamed_szaudi_tronorokos_rendelte_el_Khashoggi_meggyilkolasat","timestamp":"2021. február. 27. 15:14","title":"Mohamed szaúdi trónörökös rendelte el Khashoggi meggyilkolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]