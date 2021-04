Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b23e5c87-2a1a-46b7-86a3-bd7a813bf2a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A modern könyvnyomtatás feltalálója, Johannes Gutenberg előtt tiszteleg ma a kereső főoldalán látható logóhelyettesítő grafikával a Google.","shortLead":"A modern könyvnyomtatás feltalálója, Johannes Gutenberg előtt tiszteleg ma a kereső főoldalán látható logóhelyettesítő...","id":"20210414_johannes_gutenberg_konyvnyomtatas_google","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b23e5c87-2a1a-46b7-86a3-bd7a813bf2a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe03bc91-e9ff-4b5f-ae12-f640e0c8a1ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_johannes_gutenberg_konyvnyomtatas_google","timestamp":"2021. április. 14. 11:33","title":"Miért van éppen ma Johannes Gutenberg a Google főoldalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6610fdb0-fec7-4647-b1b4-2d12d133de22","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"2020-ban összesen 12,5 milliárd forint értékben kötött tervezési keretmegállapodásokat a paksi bővítés kiegészítő beruházásaiért felelős állami cég, az egyikben a Mészáros gyerekek tervezőcége is benne van. ","shortLead":"2020-ban összesen 12,5 milliárd forint értékben kötött tervezési keretmegállapodásokat a paksi bővítés kiegészítő...","id":"20210414_A_Meszaros_gyerekek_es_tarsaik_500_millio_forint_megrendelest_kaptak_a_Paks_2_korul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6610fdb0-fec7-4647-b1b4-2d12d133de22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350224f6-1154-47da-b377-4595d55a8b49","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_A_Meszaros_gyerekek_es_tarsaik_500_millio_forint_megrendelest_kaptak_a_Paks_2_korul","timestamp":"2021. április. 14. 11:09","title":"Felpörögtek a Paks II. körüli munkálatok, Mészáros gyerekei is lecsípik a részüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c4d3b90-2084-4394-86cb-5b34abf7e334","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Apától, nagyapától, dédnagyapától búcsúznak.","shortLead":"Apától, nagyapától, dédnagyapától búcsúznak.","id":"20210415_Korabban_nem_publikalt_fotokkal_emlekeztek_Fulop_hercegre_a_kiralyi_csalad_tagjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c4d3b90-2084-4394-86cb-5b34abf7e334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1bc1e6c-c5ff-45bb-b1ec-151ad464aa8c","keywords":null,"link":"/elet/20210415_Korabban_nem_publikalt_fotokkal_emlekeztek_Fulop_hercegre_a_kiralyi_csalad_tagjai","timestamp":"2021. április. 15. 10:32","title":"Korábban nem publikált fotókkal emlékeztek Fülöp hercegre a királyi család tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf8afd7-b9f2-4e1f-a32d-b3cb7b397d18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos Mini külsejét és belsejét is modernizálták a facelift során.","shortLead":"A sportos Mini külsejét és belsejét is modernizálták a facelift során.","id":"20210415_kicsi_a_bors_de_eros_megujult_a_mini_jcw","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcf8afd7-b9f2-4e1f-a32d-b3cb7b397d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4853c5b5-cfd5-4cb0-915a-3cc0b4b60630","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_kicsi_a_bors_de_eros_megujult_a_mini_jcw","timestamp":"2021. április. 15. 07:59","title":"Kicsi a bors, de erős: megújult a Mini JCW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4ddb8c-c5c5-44b6-a70b-fb59bda8826a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A brazil kórházak intenzív részlegein már 52 százalékos a 40 év alatti betegek aránya.","shortLead":"A brazil kórházak intenzív részlegein már 52 százalékos a 40 év alatti betegek aránya.","id":"20210414_braziliaban_virusvarians_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e4ddb8c-c5c5-44b6-a70b-fb59bda8826a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be179c30-aacc-4187-a2e4-71c5027b011f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_braziliaban_virusvarians_koronavirus","timestamp":"2021. április. 14. 06:11","title":"Leginkább a 40 év alattiakat támadja Brazíliában a helyi vírusvariáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca0098b-cfe1-47e5-9308-e368cc00be6d","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Egy család negyvenes éveiben járó testvérpárja – csak egy példa az Ózd környéki roma közösségekben koronavírus miatt elhunytak közül. A vírus nem válogat, egy helyi háziorvos szerint többségi és a kisebbségi közösségekben egyformán tombol a járvány. A romák körében mégis nagyobb a kockázat, de nem csak az általánosan rosszabb egészségi állapotuk miatt.","shortLead":"Egy család negyvenes éveiben járó testvérpárja – csak egy példa az Ózd környéki roma közösségekben koronavírus miatt...","id":"20210413_koronavirus_roma_szegregatumok_ozd_jarvanyhelyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eca0098b-cfe1-47e5-9308-e368cc00be6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a656bf3-1a46-4728-9cc7-1e398c788949","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_koronavirus_roma_szegregatumok_ozd_jarvanyhelyzet","timestamp":"2021. április. 13. 20:00","title":"„Az első hullámot még kinevettük, most napról napra jönnek a megdöbbentő halálesetek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6947fcb3-4c83-4952-b9f7-b2b012eecbed","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A lengyel Alkotmánybíróság döntése tovább gyengíti az állampolgárok jogvédelmét.","shortLead":"A lengyel Alkotmánybíróság döntése tovább gyengíti az állampolgárok jogvédelmét.","id":"20210415_Eltavolitjak_a_lengyel_ombudsmant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6947fcb3-4c83-4952-b9f7-b2b012eecbed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e44bbcf-31f8-43ab-9df7-a2c9654e504d","keywords":null,"link":"/vilag/20210415_Eltavolitjak_a_lengyel_ombudsmant","timestamp":"2021. április. 15. 14:45","title":"Eltávolítják a lengyel ombudsmant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple első embere megmagyarázta, miért nem ért egyet az Epic Games játékfejlesztő bíróság elé vitt elképzelésével.","shortLead":"Az Apple első embere megmagyarázta, miért nem ért egyet az Epic Games játékfejlesztő bíróság elé vitt elképzelésével.","id":"20210415_tim_cook_apple_epic_games_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef0fcea-8201-41ae-8440-e25014fdc291","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_tim_cook_apple_epic_games_per","timestamp":"2021. április. 15. 10:03","title":"Tim Cook: Nem lesz bolhapiac az App Store-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]