Emlékezetes, hogy néhány éve a maranellói cég vezetése – akkori elnökével Louis Camillerivel az élén – kijelentette, a Ferrari vélhetően soha nem fog teljesen elektromos autókat piacra dobni. Mára mindez drasztikusan megváltozott, és nem csak a márka vezetőjének távozása miatt.

A társaság idei éves közgyűlésén, a jelenleg még mindig elnök nélkül működő cég megbízott vezetője John Elkann elárulta, hogy 2025-ben színre lép az első teljesen villanymotoros Ferrari. Hozzátette: mérföldkő lesz számukra is, ami az elmúlt évtizedek legnagyobb kihívása. Ennek megfelelően a mérnökeik és a dizájnerek is hatalmas elánnal dolgoznak a fontos projekten. További részleteket nem közöltek az autóról, de régóta találgatnak arról, hogy a nehéz akkumulátorok miatt az első villany-Ferrari egyben a márka első SUV-jának, a hamarosan bemutatkozó a Purosangue-nak a villanymotoros változata lehet.

Egy dizájnötlet a Ferrari SUV-ra.

A maranellói cég rendezvényén elhangzott az is, hogy idén még három új Ferrari-modellt mutatnak be. Az elsőt május 5-én, amely a Ferrari 812 VS lesz egy versenypályás használtara optimalizált változata a Ferrari 812 Superfast modellnek, amelynek kabrió variánsát is bemutatják néhány hónappal később. A harmadik modell pedig egy hibrid V6-os modell, amelyet a McLaren Arturával szemben dobnak piacra, 710 lóerős teljesítménnyel.

