A statisztikából szépen kirajzolódik az is, melyik ország autósai a legszabálytalanabbak.

A Vezess.hu kérte ki az adatokat arról, hogy Magyarország útjain mennyit szabálytalankodtak a külföldiek és ezért milyen büntetést kapnak. Mivel 2020-ban a koronavírus-járvány miatt egyértelműen jelentősen visszaesett a külföldi autósok száma, ezért az egy évvel korábbi adatok számíthatnak igazán referenciának – jegyzi meg a lap.

2020-ban még így is, több mint 4,7 milliárd forintnyi bírságot szabtak ki a külföldiekre. Ugyanakkor ez közel fele annak, ami egy évvel korábban volt, amikor a teljes bírságösszeg elérte a 8,6 milliárd forintot, ami összesen 285 ezer eljárásból jött össze.

Érdekes megvizsgálni, melyik ország autósai szabálytalankodtak a legtöbbször. Komoly előnnyel vezetnek a román rendszámmal közlekedő autósok, esetükben 2019-ben 56 ezer bírságolás történt, ami 1,93 milliárd forintot jelentett az államkasszának. Őket követik a német, osztrák, szlovák és lengyel rendszámmal közlekedő autósok.

A szabálytalanságok közül manapság talán a "horrorkaravánok" kapják a külföldiek esetében a legnagyobb figyelmet. A Vezess.hu szerint a statisztikában is nagyon jól látszik a szerepük, mert gépkocsi+pótkocsi kategóriaként szerepelnek, 2019-ben 183 millió forintnyi bírsággal, 2020-ban pedig 73 millióval. Ebben a kategóriában is messze vezetnek a román rendszámos szerelvények: tízszer annyi, 3781 esetben kaptak büntetést, mint a második német rendszámos szerelvények, amelyeknél 368 eset volt. Itt érdemes megjegyezni, hogy 2021-től már 500 ezer forint a kiszabható maximális összeg a szabálytalan szerelvénykere a helyszínen is.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.