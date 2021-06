Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt mondja, azért nem, mert \"nagyon szereti ezt a gyereket, tehetségesnek tartja és féltette\". ","shortLead":"Azt mondja, azért nem, mert \"nagyon szereti ezt a gyereket, tehetségesnek tartja és féltette\". ","id":"20210610_Vidnyanszky_Attila_Berettyan_Nandor_SZFE_Nemzeti_Szinhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d159e09-ff5e-4da2-b1f2-38ce18f97e08","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_Vidnyanszky_Attila_Berettyan_Nandor_SZFE_Nemzeti_Szinhaz","timestamp":"2021. június. 10. 15:50","title":"Vidnyánszky nem javasolta Berettyán Nándornak, hogy vállalja a Karinthy Színház igazgatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627aa3e4-d414-4c72-bc06-658fd10c9b10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyes esetekben értéktelen másolatokkal helyettesítették az ellopott műveket.","shortLead":"Egyes esetekben értéktelen másolatokkal helyettesítették az ellopott műveket.","id":"20210611_festmeny_szobor_olasz_kozmedia_rai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=627aa3e4-d414-4c72-bc06-658fd10c9b10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162b141a-880b-40c3-96ac-fdcefc43c9b1","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_festmeny_szobor_olasz_kozmedia_rai","timestamp":"2021. június. 11. 17:11","title":"Alkalmazottak lophattak el 120 festményt és szobrot az olasz közmédiától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Maradhat a BDPST ROCK Rádió az eddigi nevénél annak ellenére is, hogy Orbán Viktor vejének hasonló néven fut az egyik cége.","shortLead":"Maradhat a BDPST ROCK Rádió az eddigi nevénél annak ellenére is, hogy Orbán Viktor vejének hasonló néven fut az egyik...","id":"20210610_tiborcz_bdpst_radio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2e4e6d-3d94-4841-b5de-7fb8f141fd58","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_tiborcz_bdpst_radio","timestamp":"2021. június. 10. 18:05","title":"Névhasználati pert bukott Tiborcz István cége egy online rádió ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b532da4-fbc0-4d46-b5c5-ff8cd65acdd4","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Egy biztos: azt megtanultam tőle, hogy a játék komoly dolog, de akkor is csak játék. ","shortLead":"Egy biztos: azt megtanultam tőle, hogy a játék komoly dolog, de akkor is csak játék. ","id":"20210611_Melyik_csapatnak_szurkolna_apam_ha_elne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b532da4-fbc0-4d46-b5c5-ff8cd65acdd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91e95e2-794b-44ae-a3bd-329b3d83df8c","keywords":null,"link":"/elet/20210611_Melyik_csapatnak_szurkolna_apam_ha_elne","timestamp":"2021. június. 11. 18:30","title":"Vándor Éva: Melyik csapatnak szurkolna apám, ha élne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TV2 Média Csoport állításuk szerint szerződésszegés miatt döntött az Izaura TV és a Jocky TV terjesztési jogának megvonásáról a szolgáltatótól. ","shortLead":"A TV2 Média Csoport állításuk szerint szerződésszegés miatt döntött az Izaura TV és a Jocky TV terjesztési jogának...","id":"20210611_tv2_digi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4db831e-bde6-46b2-a44d-2bfe9be245d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_tv2_digi","timestamp":"2021. június. 11. 11:06","title":"A TV2 elérhetetlenné tette két csatornáját a DIGI-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ee3481-680d-493e-b12d-fb5683578b7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb laborvizsgálatra van hozzá szükség, de nem lehetetlen. A legbiztosabb mégis az oltás. \r

","shortLead":"Újabb laborvizsgálatra van hozzá szükség, de nem lehetetlen. A legbiztosabb mégis az oltás. \r

","id":"20210612_hosszabbitas_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8ee3481-680d-493e-b12d-fb5683578b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7581e8-da54-4262-be2f-0872d0b37138","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_hosszabbitas_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. június. 12. 13:21","title":"Kiderült, hogyan lehet meghosszabbítani a lejárt védettségi igazolványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e71d8523-4c72-460d-a3d7-b7277fe69c73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Időt akarnak nyerni az oltási programnak, a kormány hétfőn dönt a kérdésben. ","shortLead":"Időt akarnak nyerni az oltási programnak, a kormány hétfőn dönt a kérdésben. ","id":"20210612_halasztas_nyitas_NagyBritannia_koronavirus_delta_varians","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e71d8523-4c72-460d-a3d7-b7277fe69c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eebf316-cb7f-4d8b-9287-297653d8700f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_halasztas_nyitas_NagyBritannia_koronavirus_delta_varians","timestamp":"2021. június. 12. 08:59","title":"Halaszthatják a teljes nyitást Nagy-Britanniában, aggasztó hírek érkeztek a delta variánsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4acd3ed-afb3-4605-a649-92dc9d567489","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Alpina kezelésbe vette a bajor gyártó szabadidőautóit.","shortLead":"Az Alpina kezelésbe vette a bajor gyártó szabadidőautóit.","id":"20210611_dehogy_halott_a_dizel_394_loeros_gazolajos_motor_az_uj_bmw_x3x4ben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4acd3ed-afb3-4605-a649-92dc9d567489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcf1007-e8fa-47cb-acac-6507b0cd1ad8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_dehogy_halott_a_dizel_394_loeros_gazolajos_motor_az_uj_bmw_x3x4ben","timestamp":"2021. június. 11. 11:26","title":"Dehogy halott a dízel: 394 lóerős gázolajos motor az új BMW X3/X4-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]