[{"available":true,"c_guid":"b3bd63e3-5898-4ad8-9af2-46c4936b3926","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovákia sem volt hajlandó támogatni a nyilatkozatot, majd mégis aláírták.","shortLead":"Szlovákia sem volt hajlandó támogatni a nyilatkozatot, majd mégis aláírták.","id":"20250127_belarusz-feherorosz-valasztas-Magyarorszag-eu-nyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3bd63e3-5898-4ad8-9af2-46c4936b3926.jpg","index":0,"item":"61837e6f-3676-42ac-813a-9362e40a8046","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_belarusz-feherorosz-valasztas-Magyarorszag-eu-nyilatkozat","timestamp":"2025. január. 27. 07:10","title":"Magyarország megakadályozta, hogy az EU közös nyilatkozatot adjon ki a fehéroroszországi elnökválasztásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Azok is alkalmazhatják, akik tavaly még átlépték az eddig 12 milliós határt.","shortLead":"Azok is alkalmazhatják, akik tavaly még átlépték az eddig 12 milliós határt.","id":"20250126_afamentesseg-osszeghatar-megemeles-nagy-marton-orban-viktor-bejelentes-afa-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4.jpg","index":0,"item":"755917f7-f0c4-481b-96a8-e3fb82137f96","keywords":null,"link":"/kkv/20250126_afamentesseg-osszeghatar-megemeles-nagy-marton-orban-viktor-bejelentes-afa-vallalkozas","timestamp":"2025. január. 26. 08:37","title":"Már vasárnaptól érvényes az alanyi adómentesség magasabb határa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f45a1e4-25c2-4b8b-a114-cdeca7580ffe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"És hogyan kellene megálljt parancsolni Donald Trumpnak, aki császári udvarrá változtatja a világ hatalmi központját? Mi lesz Ukrajnával és Kínával? Válogatásunk a világlapok írásaiból.","shortLead":"És hogyan kellene megálljt parancsolni Donald Trumpnak, aki császári udvarrá változtatja a világ hatalmi központját? Mi...","id":"20250126_nemzetkozi-lapszemle-trump-orban-merkel-kina-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f45a1e4-25c2-4b8b-a114-cdeca7580ffe.jpg","index":0,"item":"205cccf1-1b18-460e-a6ca-df21d3178146","keywords":null,"link":"/360/20250126_nemzetkozi-lapszemle-trump-orban-merkel-kina-ukrajna","timestamp":"2025. január. 26. 10:00","title":"Merkel történelmi hibája: nem parancsolt megálljt Orbán Viktornak - nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ac011e-cf45-4e45-aeb7-e77c81b726fa","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai mérnökök munkájának köszönhetően született meg a Black Panther 2.0 nevű robotkutya, ami speciális kialakításának köszönhetően minden eddigi négylábú robotnál gyorsabban tud futni.","shortLead":"Kínai mérnökök munkájának köszönhetően született meg a Black Panther 2.0 nevű robotkutya, ami speciális kialakításának...","id":"20250126_kina-robotkutya-black-panther-2-vilagrekord-gyorsasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25ac011e-cf45-4e45-aeb7-e77c81b726fa.jpg","index":0,"item":"5876072b-09fc-4482-ab66-dd2d57f3efae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250126_kina-robotkutya-black-panther-2-vilagrekord-gyorsasag","timestamp":"2025. január. 26. 16:03","title":"Világcsúcsot futott egy kínai kutyarobot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Irreálisan hosszú reklámblokkok bukkantak fel a YouTube-videók előtt egyeseknél, de van egy lehetséges magyarázat a jelenségre.","shortLead":"Irreálisan hosszú reklámblokkok bukkantak fel a YouTube-videók előtt egyeseknél, de van egy lehetséges magyarázat...","id":"20250127_google-youtube-tobb-oras-atugorhatatlan-reklamok-reklamblokkolok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d.jpg","index":0,"item":"81aa17b2-fb3c-4a50-8ea4-b066ecc512ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_google-youtube-tobb-oras-atugorhatatlan-reklamok-reklamblokkolok","timestamp":"2025. január. 27. 10:03","title":"Mi történt? Több órás, átugorhatatlan reklámok jelentek meg a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8834f8-fa78-49f5-942a-a35a67b12505","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A férfiak körében is egyre népszerűbbek a különféle bőrápolási termékek, de a nők még mindig fizetik a „pinkadót”, vagyis egy hasonló kozmetikai termékhez drágábban jutnak hozzá. A gondoskodás télen mindkét nem számára kiemelten fontos, hiszen a hideg és szeles időjárás gyorsan képes fájdalmas elváltozásokat okozni a bőrön. Mi okozza a bőr téli kiszáradását? Miért kevésbé zsírosak a férfiaknak szánt krémek?","shortLead":"A férfiak körében is egyre népszerűbbek a különféle bőrápolási termékek, de a nők még mindig fizetik a „pinkadót”...","id":"20250125_hvg-hasonlosag_es_kulonbseg-teli-borapolasi-tanacsok-ferfiak-nok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d8834f8-fa78-49f5-942a-a35a67b12505.jpg","index":0,"item":"eefc71f5-6496-424b-b310-2e097d9edf2b","keywords":null,"link":"/360/20250125_hvg-hasonlosag_es_kulonbseg-teli-borapolasi-tanacsok-ferfiak-nok","timestamp":"2025. január. 25. 13:30","title":"A férfiak és a nők bőre között óriási a különbség – erre figyeljünk télen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"127f76a0-be18-4c19-8f9e-2fe98da87001","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kisebb-nagyobb alkatrészekből állítottuk össze a Mercedes G-osztályt 45. születésnapjára készült Lego terepjárót, amivel egy igazi, ráadásul tisztán elektromos G-Klasséra is felhajtottunk.","shortLead":"Kisebb-nagyobb alkatrészekből állítottuk össze a Mercedes G-osztályt 45. születésnapjára készült Lego terepjárót...","id":"20250126_uj-lego-technic-mercedes-g-osztaly-45-eves-szett-epites-teszt-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/127f76a0-be18-4c19-8f9e-2fe98da87001.jpg","index":0,"item":"0421462b-5d9d-4da9-8555-14963486f989","keywords":null,"link":"/cegauto/20250126_uj-lego-technic-mercedes-g-osztaly-45-eves-szett-epites-teszt-velemeny-ebx","timestamp":"2025. január. 26. 14:00","title":"Kockák kimaxolva: 2891 darabból megépítettük, aztán terepre vittük az új Mercedes G-osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb37dd5e-e48c-48e4-b9ee-ab3b1c14254a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Bár eljött az a határidő, amíg az izraeli-palesztin tűzszüneti megállapodás értelmében ki kellett volna vonni a Dél-Libanonban állomásozó izraeli katonákat, a hadsereg egyes egységei maradtak, mert az izraeli vezetés szerint az Irán támogatását élvező Hezbollah és a libanoni hadsereg nem tartotta be maradéktalanul az alkuban vállaltakat.","shortLead":"Bár eljött az a határidő, amíg az izraeli-palesztin tűzszüneti megállapodás értelmében ki kellett volna vonni...","id":"20250126_Egyelore-Del-Libanonban-maradnak-az-izraeli-katonak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb37dd5e-e48c-48e4-b9ee-ab3b1c14254a.jpg","index":0,"item":"12813fcf-f960-435b-a609-17948472bed2","keywords":null,"link":"/vilag/20250126_Egyelore-Del-Libanonban-maradnak-az-izraeli-katonak","timestamp":"2025. január. 26. 15:17","title":"Egyelőre Dél-Libanonban maradnak az izraeli katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]