Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"05861f94-a002-425f-b73b-2d3253a539d1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A dolgozók 10 százalékos alapbéremeléssel lennének elégedettek, de a Budapest Airport csak 4 százalékosat adna.","shortLead":"A dolgozók 10 százalékos alapbéremeléssel lennének elégedettek, de a Budapest Airport csak 4 százalékosat adna.","id":"20250224_budapest-airport-bertargyalas-liszt-ferenc-repuloter-ferihegy-sztrajk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05861f94-a002-425f-b73b-2d3253a539d1.jpg","index":0,"item":"ee2293e6-b6af-4ff5-830b-628fd2360db7","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_budapest-airport-bertargyalas-liszt-ferenc-repuloter-ferihegy-sztrajk","timestamp":"2025. február. 24. 15:43","title":"Elakadtak a bértárgyalások, sztrájk jöhet Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter hajnalban dacos Facebook-bejegyzéssel vágott neki a külügyi tanács ülésének.","shortLead":"Szijjártó Péter hajnalban dacos Facebook-bejegyzéssel vágott neki a külügyi tanács ülésének.","id":"20250224_Az-EU-elfogadta-az-oroszokkal-szembeni-16-szankcios-csomagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"e1d4c818-c56f-4aad-bbc5-7e6fb29899f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_Az-EU-elfogadta-az-oroszokkal-szembeni-16-szankcios-csomagot","timestamp":"2025. február. 24. 10:41","title":"Az EU elfogadta az oroszokkal szembeni 16. szankciós csomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Tisza Párt elnöke korábban már visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint bennfentes kereskedéssel keresett több millió forintot a tőzsdén.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke korábban már visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint bennfentes kereskedéssel keresett...","id":"20250224_magyar-peter-reszvenyei-ugyeszseg-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5.jpg","index":0,"item":"020221bd-465a-4ef5-a3c3-5e28b211b7aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_magyar-peter-reszvenyei-ugyeszseg-vizsgalat","timestamp":"2025. február. 24. 19:06","title":"Vizsgálja az ügyészség Magyar Péter egyik tőzsdei ügyletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d4d886-f58c-48b3-bf18-d1f982f9939b","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Orbán Viktor felszólalásával kezdődött a tavaszi ülésszak első napja. A miniszterelnök a kormány friss döntéseiről számolt be az országgyűlésnek, büszkélkedett a munkáshitellel, a háromgyerekes anyák adómentességéve, a családi adókedvezmény növelésével és a minimálbér emelésével is. Percről percre követtük Orbán beszédét és az arra érkező reakciókat.","shortLead":"Orbán Viktor felszólalásával kezdődött a tavaszi ülésszak első napja. A miniszterelnök a kormány friss döntéseiről...","id":"20250224_parlament-kozvetites-Orban-Viktor-percrol-percre-elo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1d4d886-f58c-48b3-bf18-d1f982f9939b.jpg","index":0,"item":"23132e51-77bb-41ae-9199-11673de3aff5","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_parlament-kozvetites-Orban-Viktor-percrol-percre-elo","timestamp":"2025. február. 24. 13:09","title":"„A Fidesznél csak a Fidesz a jobb” – Orbán Viktor indította el a parlament tavaszi munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő mellkasi CT-vizsgálatának eredményei szerdán várhatók.","shortLead":"A katolikus egyházfő mellkasi CT-vizsgálatának eredményei szerdán várhatók.","id":"20250225_ferenc-papa-ketoldali-tudogyulladas-allapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"3b44c4a4-66d9-4ac0-a284-9c522db996a2","keywords":null,"link":"/elet/20250225_ferenc-papa-ketoldali-tudogyulladas-allapot","timestamp":"2025. február. 25. 21:08","title":"Nem javult, de nem is romlott Ferenc pápa állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934a8f42-09b4-47ab-b8e9-27e7fab4d52f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Bentley Bentayga legújabb limitált szériás verziója egyedi külsővel és belsővel, de már W12-es motor nélkül debütált.","shortLead":"A Bentley Bentayga legújabb limitált szériás verziója egyedi külsővel és belsővel, de már W12-es motor nélkül debütált.","id":"20250226_itt-a-luxustol-tocsogo-legujabb-hatalmas-bentley-bentayga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/934a8f42-09b4-47ab-b8e9-27e7fab4d52f.jpg","index":0,"item":"07e5f5ea-b89a-42ae-b567-4853a4a686b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_itt-a-luxustol-tocsogo-legujabb-hatalmas-bentley-bentayga","timestamp":"2025. február. 26. 07:59","title":"Itt a luxustól tocsogó legújabb hatalmas Bentley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d20379-a2ce-4570-b46a-bbc592ab815a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség vasúti közlekedés biztonsága elleni vétség gyanúja miatt nyomoz.","shortLead":"A rendőrség vasúti közlekedés biztonsága elleni vétség gyanúja miatt nyomoz.","id":"20250224_rendorseg-gazolas-salgotarjani-utca-kozlekedes-biztonsaga-elleni-vetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16d20379-a2ce-4570-b46a-bbc592ab815a.jpg","index":0,"item":"1a9d3ea7-839b-41bb-b00d-b35b341d76c6","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_rendorseg-gazolas-salgotarjani-utca-kozlekedes-biztonsaga-elleni-vetseg","timestamp":"2025. február. 24. 16:55","title":"A rendőrség nem találja a reggeli vonatgázolás áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92fba916-60a6-4a71-8aa3-fbb3072d29c0","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A 93 évesen is aktív Agnes Denes munkásságának jelentőségét és elismertségét jelzi, hogy a londoni ArtReview magazin egyedüli magyar származású alkotóként idén is őt válogatta be a kortárs színtér száz legfontosabb szereplője közé. Műveit most a Szépművészeti Múzeum állítja ki.","shortLead":"A 93 évesen is aktív Agnes Denes munkásságának jelentőségét és elismertségét jelzi, hogy a londoni ArtReview magazin...","id":"20250224_hvg-A-logika-rendszerei-a-rendszerek-logikaja-agnes-denes-kiallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92fba916-60a6-4a71-8aa3-fbb3072d29c0.jpg","index":0,"item":"9d49b96f-b292-4549-ad21-ad6e16224330","keywords":null,"link":"/360/20250224_hvg-A-logika-rendszerei-a-rendszerek-logikaja-agnes-denes-kiallitas","timestamp":"2025. február. 24. 16:00","title":"Aki búzamezővé alakította Manhattan szemétlerakóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]