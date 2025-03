Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c4f199fb-4699-4be7-b9bc-131c39335183","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A 13 millió forint alatti árával a legolcsóbb BMW-ként jegyzett új 1-es szériából rögtön két példányt is vallatóra fogtunk, a 163 lóerős lágyhibrid dízel 120d-t és az immár „i” jelzés nélküli 300 lovas benzines M135-öt.","shortLead":"A 13 millió forint alatti árával a legolcsóbb BMW-ként jegyzett új 1-es szériából rögtön két példányt is vallatóra...","id":"20250301_legkisebb-es-legolcsobb-bmw-120d-m135-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4f199fb-4699-4be7-b9bc-131c39335183.jpg","index":0,"item":"eebbf338-e8da-4bbf-a8fd-de6dab86e5e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250301_legkisebb-es-legolcsobb-bmw-120d-m135-teszt-velemeny","timestamp":"2025. március. 01. 14:00","title":"A legkisebb és legolcsóbb új BMW: teszten a spórolós 120d és a sportos M135","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f95aa8b-ebaa-461d-b0b6-07f3d68b35ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait, van egy telitalálat.","shortLead":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait, van egy telitalálat.","id":"20250302_hatos-lotto-nyeroszamok-telitalalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f95aa8b-ebaa-461d-b0b6-07f3d68b35ed.jpg","index":0,"item":"933bbbec-390a-4cf4-b41b-3308d120be49","keywords":null,"link":"/elet/20250302_hatos-lotto-nyeroszamok-telitalalat","timestamp":"2025. március. 02. 18:11","title":"Valaki csaknem 650 millió forintot nyert a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e4206f-0b45-4dc7-8479-8986bcdf8659","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kutatás szerint a szexuális következetlenség a heteroszexuális párok esetén alacsonyabb párkapcsolati elégedettséggel jár együtt, és magasabb a szakítás kockázata. Ez kevésbé jellemző az azonos nemű párokra, az ő kapcsolatukat ritkábban viseli meg, ha valamelyik fél a másik nemhez is vonzódik. ","shortLead":"Egy kutatás szerint a szexuális következetlenség a heteroszexuális párok esetén alacsonyabb párkapcsolati...","id":"20250301_Szexualis-inkonzisztencia-brit-kanadai-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80e4206f-0b45-4dc7-8479-8986bcdf8659.jpg","index":0,"item":"e1cc2da0-d002-4dc0-81fc-2b5c02eafb9e","keywords":null,"link":"/elet/20250301_Szexualis-inkonzisztencia-brit-kanadai-kutatas","timestamp":"2025. március. 01. 15:00","title":"Az azonos nemű pároknak ezzel könnyebb megküzdeniük a párkapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce61f0ff-4ae0-41e4-9c42-648f6b07725e","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az énekes rákkal küzdött, 75 éves volt.","shortLead":"Az énekes rákkal küzdött, 75 éves volt.","id":"20250301_zene-new-york-dolls-meghalt-david-johansen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce61f0ff-4ae0-41e4-9c42-648f6b07725e.jpg","index":0,"item":"1ce7ceb3-6b5a-4044-bf56-fd60197430f3","keywords":null,"link":"/kultura/20250301_zene-new-york-dolls-meghalt-david-johansen","timestamp":"2025. március. 01. 19:09","title":"Meghalt David Johansen, a New York Dolls frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2dd649e-6a54-4eb6-bbaa-fd6e7e0e0418","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Természetesen Apple Watchot viselt Tim Cook az iPhone 16e bemutatóján, azonban az idő „megállt” nála tíz óra kilenc percnél. És nem csak az ő órája mutatja ezt az időt, más Apple-vezetőknél is hasonló a helyzet. De vajon miért?","shortLead":"Természetesen Apple Watchot viselt Tim Cook az iPhone 16e bemutatóján, azonban az idő „megállt” nála tíz óra kilenc...","id":"20250301_tim-cook-apple-watch-idobeallitas-10-09-magyarazat-ora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2dd649e-6a54-4eb6-bbaa-fd6e7e0e0418.jpg","index":0,"item":"064b6177-4f47-4b39-94df-877f06585b80","keywords":null,"link":"/tudomany/20250301_tim-cook-apple-watch-idobeallitas-10-09-magyarazat-ora","timestamp":"2025. március. 01. 14:03","title":"Valami furcsát vettek észre Tim Cook óráján: miért mindig 10 óra 9 percet mutat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf8e8ca-3731-4a81-8bb1-05acac28948a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sikerről, politikáról, rugdosásról és távlati célokról is beszélt a miniszterelnök, amikor engedte, hogy kérdezzék – no nem a sajtó, hanem a Pannon Egyetem diákjai.","shortLead":"Sikerről, politikáról, rugdosásról és távlati célokról is beszélt a miniszterelnök, amikor engedte, hogy kérdezzék – no...","id":"20250302_Orban-A-politika-olyan-sport-mint-a-boksz-ahol-meg-a-gyoztest-is-nagyon-megverik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adf8e8ca-3731-4a81-8bb1-05acac28948a.jpg","index":0,"item":"36ba5e5a-4175-46a2-bbbd-c414b65b3d82","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Orban-A-politika-olyan-sport-mint-a-boksz-ahol-meg-a-gyoztest-is-nagyon-megverik-ebx","timestamp":"2025. március. 02. 18:54","title":"Orbán: A politika olyan sport, mint a boksz, ahol még a győztest is nagyon megverik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bdd37f-da9f-4d11-9f48-5b0ae1771369","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volkswagen 50 évvel ezelőtt mutatta be az első Polót, és azóta több, mint 20 millió példány talált gazdára a népszerű német kisautóból.","shortLead":"A Volkswagen 50 évvel ezelőtt mutatta be az első Polót, és azóta több, mint 20 millió példány talált gazdára a népszerű...","id":"20250303_50-eves-a-volkswagen-Polo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20bdd37f-da9f-4d11-9f48-5b0ae1771369.jpg","index":0,"item":"5943ace3-91ae-410c-8973-75228438546e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_50-eves-a-volkswagen-Polo","timestamp":"2025. március. 03. 07:59","title":"50 éves a VW Polo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf3920a-1a1f-497f-b4d7-880729f37b5f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ez a negyedik negyedév teljesítménye a harmadikhoz képest. 2023 negyedik negyedévéhez viszonyítva 137 millió euróval javult az egyenleg.","shortLead":"Ez a negyedik negyedév teljesítménye a harmadikhoz képest. 2023 negyedik negyedévéhez viszonyítva 137 millió euróval...","id":"20250303_819-millio-euroval-csokkent-a-szolgaltatasok-kulkereskedelmi-egyenlege-tavaly-ev-vegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cf3920a-1a1f-497f-b4d7-880729f37b5f.jpg","index":0,"item":"3fab5557-c5a2-489e-b1c2-3f4ef650fccc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_819-millio-euroval-csokkent-a-szolgaltatasok-kulkereskedelmi-egyenlege-tavaly-ev-vegen","timestamp":"2025. március. 03. 08:30","title":"819 millió euróval csökkent a szolgáltatások külkereskedelmi egyenlege tavaly év végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]