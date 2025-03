Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bb6afbe3-e381-475d-8bc3-2c2258d89bdd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyar Péter arról beszélt: nemrég megsúgták neki, hogy a rendőrség át akarja kutatni az irodáját és munkatársainak lakását. A cél az, hogy a párt ne folytathassa a kampányt. A Tisza Pártról készített riportot a brit lap tudósítója.","shortLead":"Magyar Péter arról beszélt: nemrég megsúgták neki, hogy a rendőrség át akarja kutatni az irodáját és munkatársainak...","id":"20250309_The-Times-magyar-peter-orban-viktor-tisza-part-riport-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb6afbe3-e381-475d-8bc3-2c2258d89bdd.jpg","index":0,"item":"6345972f-0808-4720-a493-ace8f89541f6","keywords":null,"link":"/360/20250309_The-Times-magyar-peter-orban-viktor-tisza-part-riport-lapszemle","timestamp":"2025. március. 09. 09:00","title":"The Times: 15 éve nem fenyegette senki Orbán hatalmát annyira, mint Magyar Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee546c7-bba6-44fd-955e-4538c1285fc8","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Kovácsné Magyari Hajnalka kozmetikus és társadalomtörténész most lett ötvenéves, amit a legszebb női korként él meg, már nem akar megfelelni senkinek. Nagyváradról áttelepülve előbb társközvetítéssel kezdte, majd kozmetikusként dolgozott, és közben kutatóként a szocialista divat és nőideál szakértőjévé képezte magát. Milyen káros szépségtrendek terjednek manapság? Mennyire hígult föl a kozmetikus szakma? Mi mindent tettek a szépségért a Kádár-korszakban élő nők?","shortLead":"Kovácsné Magyari Hajnalka kozmetikus és társadalomtörténész most lett ötvenéves, amit a legszebb női korként él meg...","id":"20250308_Portre-Kovacsne-Magyari-Hajnalka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dee546c7-bba6-44fd-955e-4538c1285fc8.jpg","index":0,"item":"545d489d-297f-4771-a283-c054c76dfa00","keywords":null,"link":"/360/20250308_Portre-Kovacsne-Magyari-Hajnalka","timestamp":"2025. március. 08. 15:30","title":"„Be akartam bizonyítani, hogy anya is okos”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cd2fc8-d3d3-4ea5-bb0c-9e5d6578b4c5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ruman Radev bolgár elnök szerint Európa azon álláspontja, hogy erővel érje el a békét Ukrajnában, már “nem tűnik realistának”.","shortLead":"Ruman Radev bolgár elnök szerint Európa azon álláspontja, hogy erővel érje el a békét Ukrajnában, már “nem tűnik...","id":"20250308_A-bolgar-elnok-nem-hisz-az-EU-Ukrajna-strategiajaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6cd2fc8-d3d3-4ea5-bb0c-9e5d6578b4c5.jpg","index":0,"item":"8e03c71d-b431-43c1-b185-c0161e9286b0","keywords":null,"link":"/vilag/20250308_A-bolgar-elnok-nem-hisz-az-EU-Ukrajna-strategiajaban","timestamp":"2025. március. 08. 18:05","title":"A bolgár elnök nem hisz az EU Ukrajna-stratégiájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f694350-0106-4b72-a387-b34b3dc63b8c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Elvileg igen, de gyakorlatban nincs jelentősége.","shortLead":"Elvileg igen, de gyakorlatban nincs jelentősége.","id":"20250308_Kaphatnak-e-magyar-nyugdijat-atkoltozo-ukran-nyugdijasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f694350-0106-4b72-a387-b34b3dc63b8c.jpg","index":0,"item":"1efbcaa4-9297-4be4-94ed-a3361708fa44","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_Kaphatnak-e-magyar-nyugdijat-atkoltozo-ukran-nyugdijasok","timestamp":"2025. március. 08. 14:44","title":"Kaphatnak-e magyar nyugdíjat átköltöző ukrán nyugdíjasok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a54a189-db80-4890-a448-b911a86d0fb8","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A kongói anarchia gyökerei jól tetten érhetők az M23 lázadó tuszi csoport kérlelhetetlen vezérének, Szultani Makengának az életútján.","shortLead":"A kongói anarchia gyökerei jól tetten érhetők az M23 lázadó tuszi csoport kérlelhetetlen vezérének, Szultani Makengának...","id":"20250309_hvg-szultani-makenga-kongo-kontur-vereskezu-hadur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a54a189-db80-4890-a448-b911a86d0fb8.jpg","index":0,"item":"47b1391b-4340-4b71-a4ef-41bb599b2d48","keywords":null,"link":"/360/20250309_hvg-szultani-makenga-kongo-kontur-vereskezu-hadur","timestamp":"2025. március. 09. 11:15","title":"Véletlenül lett katona, véreskezű hadurat csinált belőle több afrikai háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A „csendes gyilkos” végzett velük, szombat este találtak rá a holttestre.","shortLead":"A „csendes gyilkos” végzett velük, szombat este találtak rá a holttestre.","id":"20250309_pest-megye-szen-monoxid-mergezes-halal-kutyak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1.jpg","index":0,"item":"5b781567-1ca3-479d-a406-a9b29ddd35f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_pest-megye-szen-monoxid-mergezes-halal-kutyak","timestamp":"2025. március. 09. 11:34","title":"Két kutyájával együtt halt meg egy férfi Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c9f47b-03b0-42ca-9080-53617e1a4ab1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Fényhidat kapott és egyedi gúnyába bújt az új Skoda Octavia legerősebb verziója.","shortLead":"Fényhidat kapott és egyedi gúnyába bújt az új Skoda Octavia legerősebb verziója.","id":"20250310_ime-a-legujabb-skoda-octavia-rs-rendorauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1c9f47b-03b0-42ca-9080-53617e1a4ab1.jpg","index":0,"item":"f4864d5d-4837-4f63-8fd3-6263b6a98f96","keywords":null,"link":"/cegauto/20250310_ime-a-legujabb-skoda-octavia-rs-rendorauto","timestamp":"2025. március. 10. 07:21","title":"Íme a legújabb Skoda Octavia RS rendőrautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b706d63e-14d6-489e-a2e4-6a97d140c756","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyértelművé tette a célokat a kormányfő.","shortLead":"Egyértelművé tette a célokat a kormányfő.","id":"20250308_Orban-Budapestnek-nem-jut-ujabb-beruhazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b706d63e-14d6-489e-a2e4-6a97d140c756.jpg","index":0,"item":"d0b1b451-7e66-411d-bd1b-ec2ffd1a482c","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_Orban-Budapestnek-nem-jut-ujabb-beruhazas-ebx","timestamp":"2025. március. 08. 12:55","title":"Orbán: Budapestnek nem jut újabb beruházás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]