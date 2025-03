Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapest-Újszász-Szolnok vonalon 10-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani.","shortLead":"A Budapest-Újszász-Szolnok vonalon 10-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani.","id":"20250329_Elgazolt-egy-embert-a-vonat-Sulysapnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4.jpg","index":0,"item":"984488be-3948-4d8c-8d89-98a68c283592","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Elgazolt-egy-embert-a-vonat-Sulysapnal","timestamp":"2025. március. 29. 21:41","title":"Elgázolt egy embert a vonat Sülysápnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d9329e-827f-4cd0-acc6-903cb984243f","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Jakub Mensik felnőtt pályafutása első tornagyőzelmét szerezte meg.","shortLead":"Jakub Mensik felnőtt pályafutása első tornagyőzelmét szerezte meg.","id":"20250331_tenisz-novak-djokovics-jakub-mensik-miami-open-donto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0d9329e-827f-4cd0-acc6-903cb984243f.jpg","index":0,"item":"68fd44f7-14cb-41e1-b1ae-d8f19a7e9292","keywords":null,"link":"/sport/20250331_tenisz-novak-djokovics-jakub-mensik-miami-open-donto","timestamp":"2025. március. 31. 10:54","title":"Majdnem visszalépett a cseh tinédzser, aztán kiverte Djokovicsot a Miami Open döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3962af54-b4c9-4a95-a537-557948a06d29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten többször is támadás érte a Tisza aláírásgyűjtő önkénteseit, most Dunaegyházán szidalmazták és fenyegették őket. ","shortLead":"A héten többször is támadás érte a Tisza aláírásgyűjtő önkénteseit, most Dunaegyházán szidalmazták és fenyegették őket. ","id":"20250330_tisza-part-nepszavazas-alairasgyujtes-dunaegyhaza-kovacs-roland-fidesz-polgarmesterjelolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3962af54-b4c9-4a95-a537-557948a06d29.jpg","index":0,"item":"5e32e157-41d2-4499-8130-8c70783bd18c","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_tisza-part-nepszavazas-alairasgyujtes-dunaegyhaza-kovacs-roland-fidesz-polgarmesterjelolt","timestamp":"2025. március. 30. 11:04","title":"Most fideszes polgármesterjelölt rugdosta a Tisza Párt népszavazási pultját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285cc825-ee5f-4dcb-a9fd-5f0941243650","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Paul Marchant 16 évig volt a cég első embere.","shortLead":"Paul Marchant 16 évig volt a cég első embere.","id":"20250331_primark-paul-marchant-vezerigazgato-lemondas-tiszteletlenseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/285cc825-ee5f-4dcb-a9fd-5f0941243650.jpg","index":0,"item":"6a41b8f6-b20a-44b2-bc09-aa4d2a2e35c0","keywords":null,"link":"/elet/20250331_primark-paul-marchant-vezerigazgato-lemondas-tiszteletlenseg","timestamp":"2025. március. 31. 11:24","title":"Lemondott a Primark vezérigazgatója, mert tiszteletlenül bánt egy nővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf488350-b4fc-467c-9f04-014fac80bd79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 41 éves nő állítja, hogy az orvosok szerint már csak napjai lehetnek hátra.","shortLead":"A 41 éves nő állítja, hogy az orvosok szerint már csak napjai lehetnek hátra.","id":"20250331_Sulyos-autobalesetet-szenvedett-Virginia-Giuffre-aki-korabban-szexualis-zaklatassal-vadolta-Andras-herceget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf488350-b4fc-467c-9f04-014fac80bd79.jpg","index":0,"item":"23c79d0b-9cef-4461-bda5-01e0fb7f04c8","keywords":null,"link":"/elet/20250331_Sulyos-autobalesetet-szenvedett-Virginia-Giuffre-aki-korabban-szexualis-zaklatassal-vadolta-Andras-herceget","timestamp":"2025. március. 31. 21:29","title":"Súlyos autóbalesetet szenvedett Virginia Giuffre, aki korábban szexuális zaklatással vádolta András herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a75133b-6265-4a08-bace-a4ad7aa61af7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi többek között azt kiabálta: „nem rendőr kell ide, hanem hóhér. És mindnyájatokat fel kell akasztani”.","shortLead":"A férfi többek között azt kiabálta: „nem rendőr kell ide, hanem hóhér. És mindnyájatokat fel kell akasztani”.","id":"20250330_tisza-part-alairasgyujtes-onkentesek-tamadas-kelenfold-ferfi-elfogatoparancs-korozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a75133b-6265-4a08-bace-a4ad7aa61af7.jpg","index":0,"item":"b3c7e9da-1933-4a66-807b-112b6d943405","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_tisza-part-alairasgyujtes-onkentesek-tamadas-kelenfold-ferfi-elfogatoparancs-korozes","timestamp":"2025. március. 30. 21:16","title":"Körözik a férfit, aki Kelenföldön rátámadt a tiszás aláírásgyűjtőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0744f083-ce71-4e13-b3bc-ae91cc91d045","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közeledik az esős évszak is, ami még több problémához vezethet a következő hetekben.","shortLead":"Közeledik az esős évszak is, ami még több problémához vezethet a következő hetekben.","id":"20250330_Mianmar-foldrenges-katonai-konfliktus-legicsapas-junta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0744f083-ce71-4e13-b3bc-ae91cc91d045.jpg","index":0,"item":"c9110754-250f-4237-8766-6adccc61b44b","keywords":null,"link":"/vilag/20250330_Mianmar-foldrenges-katonai-konfliktus-legicsapas-junta","timestamp":"2025. március. 30. 10:06","title":"Katonai konfliktus és az egészségügy felszerelés hiánya is nehezíti a helyzetet Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d27ae7-71d5-446c-9a07-0887acd7b7d0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az iráni forradalmi gárda vezetője szerint 50 ezer amerikai katona van a Közel-Keleten, akiket támadás érhet.","shortLead":"Az iráni forradalmi gárda vezetője szerint 50 ezer amerikai katona van a Közel-Keleten, akiket támadás érhet.","id":"20250331_iran-valaszcsapas-fenyegetes-usa-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3d27ae7-71d5-446c-9a07-0887acd7b7d0.jpg","index":0,"item":"ae33e1a7-37aa-4c71-a0a2-c7dfd5b9c1ec","keywords":null,"link":"/vilag/20250331_iran-valaszcsapas-fenyegetes-usa-tamadas","timestamp":"2025. március. 31. 15:42","title":"Irán kemény válaszcsapással fenyegette meg az USA-t, ha megtámadják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]