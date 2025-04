Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b91ece90-179b-4401-b1f1-304873aac6cd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az MG Cybersternél jelentősen könnyebb újdonság igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","shortLead":"Az MG Cybersternél jelentősen könnyebb újdonság igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","id":"20250402_xiaomi-hatszellel-tamad-ez-a-kicsi-es-olcso-kinai-sportkupe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b91ece90-179b-4401-b1f1-304873aac6cd.jpg","index":0,"item":"71988e7c-52f3-4a84-b39f-03b83d6bdc6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250402_xiaomi-hatszellel-tamad-ez-a-kicsi-es-olcso-kinai-sportkupe","timestamp":"2025. április. 02. 08:41","title":"Xiaomi hátszéllel támad ez a kicsi és olcsó kínai sportkupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e07c05a6-e1a6-4055-9c0f-47b68d70e5c7","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Címernek látszik, de nem az.","shortLead":"Címernek látszik, de nem az.","id":"20250402_-Sulyok-Tamas-sajat-logot-kapott-az-allamfo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e07c05a6-e1a6-4055-9c0f-47b68d70e5c7.jpg","index":0,"item":"68efd925-6819-4bb9-bb89-35f75f04bde6","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_-Sulyok-Tamas-sajat-logot-kapott-az-allamfo-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 13:26","title":"Ön is észrevett valami furát Sulyok Tamás fotóin? Saját logót kapott az államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a33ad21-c46e-44f6-8193-5b9ad11d730b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az okosórás világ hajnalán világszerte nagy népszerűségre szert tett Pebble márka alapítója egyfajta nosztalgiából két olyan okosórát is a piacra küld, amelyek olyanok, mint a hajdani sikertermékek. Nyílt forráskódú operációs rendszerük van, több ezer alkalmazással kompatbilisek, és akár egy hónapig is bírják egy feltöltéssel.","shortLead":"Az okosórás világ hajnalán világszerte nagy népszerűségre szert tett Pebble márka alapítója egyfajta nosztalgiából két...","id":"20250403_pebble-okosora-visszateres-core-2-duo-core-time-2-specifikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a33ad21-c46e-44f6-8193-5b9ad11d730b.jpg","index":0,"item":"525c8f20-390c-47c8-a898-a4fa595824b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_pebble-okosora-visszateres-core-2-duo-core-time-2-specifikacio","timestamp":"2025. április. 03. 08:03","title":"Visszatér a legendás karóra, és csak 30 naponta kell majd tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f021214-e986-4d0f-90af-8be0070b9cd6","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A baleseti statisztika egy dolog, de gyakorlatilag eltörpül egy másik tényező mellett, ha a kerékpározás és az autózás hatásait hasonlítjuk össze. ","shortLead":"A baleseti statisztika egy dolog, de gyakorlatilag eltörpül egy másik tényező mellett, ha a kerékpározás és az autózás...","id":"20250402_biciklizes-hatasa-egeszsegre-kockazata-veszelyei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f021214-e986-4d0f-90af-8be0070b9cd6.jpg","index":0,"item":"6fec3dcd-8c11-46d7-96de-9c8fdbee1c32","keywords":null,"link":"/elet/20250402_biciklizes-hatasa-egeszsegre-kockazata-veszelyei","timestamp":"2025. április. 02. 05:01","title":"Veszélyesebb biciklizni, mint autózni? Meg fog lepődni a válaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8abc7002-247f-4956-9050-3110e42e2d5a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Donald Trump amerikai elnök szerint még a határidő lejárta előtt véglegesíthetik a TikTok amerikai üzletágának felvásárlását.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szerint még a határidő lejárta előtt véglegesíthetik a TikTok amerikai üzletágának...","id":"20250401_tiktok-egyesult-allamok-betiltas-eladas-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8abc7002-247f-4956-9050-3110e42e2d5a.jpg","index":0,"item":"61dde61b-50d4-4b07-b96f-410a0f8a96c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_tiktok-egyesult-allamok-betiltas-eladas-donald-trump","timestamp":"2025. április. 01. 15:03","title":"Napokon belül kiderülhet, ki veszi meg a TikTok amerikai üzletágát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e20cd64-91bf-4a87-9d13-f7e845e021df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész egy másik művészeti ágban is alkotott, erről szól utolsó bejegyzése is. ","shortLead":"A színész egy másik művészeti ágban is alkotott, erről szól utolsó bejegyzése is. ","id":"20250402_val-kilmer-festmeny-kozossegi-media","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e20cd64-91bf-4a87-9d13-f7e845e021df.jpg","index":0,"item":"65d34e2f-bf0a-411b-b8f7-8b0c05fce55a","keywords":null,"link":"/elet/20250402_val-kilmer-festmeny-kozossegi-media","timestamp":"2025. április. 02. 12:40","title":"Szívszorító Val Kilmer utolsó közösségi médiás posztja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88acf73c-be64-429c-8928-6f2727eea656","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bővítené műholdas szolgáltatásait az Apple, ám a jelek szerint ezt igyekezne megakadályozni Musk.","shortLead":"Bővítené műholdas szolgáltatásait az Apple, ám a jelek szerint ezt igyekezne megakadályozni Musk.","id":"20250401_apple-globalstar-egyuttmukodes-elon-musk-spacex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88acf73c-be64-429c-8928-6f2727eea656.jpg","index":0,"item":"a4f07291-d473-4997-ab9e-e2e9b53669e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_apple-globalstar-egyuttmukodes-elon-musk-spacex","timestamp":"2025. április. 01. 12:05","title":"A műholdak miatt rúghatja össze a port Elon Musk és az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d7a2ea-f311-4ecb-9ead-756e03d83da1","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Nagy nehezen meghirdette átfogó védelmi stratégiáját az EU, ám kérdés, az elég lesz-e a katonai kiadások és az európai hadiipar felpörgetésére, valamint az USA-tól függés csökkentésére.","shortLead":"Nagy nehezen meghirdette átfogó védelmi stratégiáját az EU, ám kérdés, az elég lesz-e a katonai kiadások és az európai...","id":"20250401_europa-fegyverkezik-vedelmi-osszefogas-hadiipar-feher-konyv-strategia-kiadasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48d7a2ea-f311-4ecb-9ead-756e03d83da1.jpg","index":0,"item":"d5bbffdd-ba66-4dbd-b90e-4cbe96375479","keywords":null,"link":"/360/20250401_europa-fegyverkezik-vedelmi-osszefogas-hadiipar-feher-konyv-strategia-kiadasok","timestamp":"2025. április. 01. 17:30","title":"„450 millió EU-snak nem kellene 340 millió amerikaitól függenie 140 millió orosz ellen, aki 38 millió ukránnal sem bír”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]