[{"available":true,"c_guid":"c4115e09-927b-461b-862d-eb95a6c1c88f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Lehet-e visszaút a NER-nek abból az utcából, ahová egyre radikálisabb döntések mentén jutott? Mit tanult valójában a Fidesz 2006-ból? A Political Capital ügyvezető igazgatóját Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"Lehet-e visszaút a NER-nek abból az utcából, ahová egyre radikálisabb döntések mentén jutott? 