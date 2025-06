Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasúttársaság hivatalos közlése szerint az oldal bizonytalan ideig fejlesztés alatt áll – írja Vitézy Dávid.","shortLead":"A vasúttársaság hivatalos közlése szerint az oldal bizonytalan ideig fejlesztés alatt áll – írja Vitézy Dávid.","id":"20250613_mav-keses-mozdonykovetes-vitezy-david-lazar-janos-magyar-allami-vasut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38.jpg","index":0,"item":"f5a22418-5c4c-4517-86d5-832c972068fb","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_mav-keses-mozdonykovetes-vitezy-david-lazar-janos-magyar-allami-vasut","timestamp":"2025. június. 13. 20:23","title":"Leállt a rendszer, ahol a MÁV késéseit lehetett követni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32fee17-1031-4164-b6a9-78154dd7c005","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kutatók arra voltak kíváncsiak, milyen agyi folyamatok magyarázzák azt a jelenséget, hogy az emberek másképp ítélik meg a saját rasszukhoz tartozó arcokat, mint a tőlük idegeneket. A kutatás kanadai, az eredmény a világon bárhol érvényes.","shortLead":"Kutatók arra voltak kíváncsiak, milyen agyi folyamatok magyarázzák azt a jelenséget, hogy az emberek másképp ítélik meg...","id":"20250614_hvg-evolucios-elony-ismeros-idegen-arcok-feldolgozasa-eloiteletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e32fee17-1031-4164-b6a9-78154dd7c005.jpg","index":0,"item":"92d3b9c1-aff8-4e23-b917-d4226b6f17e0","keywords":null,"link":"/360/20250614_hvg-evolucios-elony-ismeros-idegen-arcok-feldolgozasa-eloiteletek","timestamp":"2025. június. 14. 15:45","title":"Evolúciós előny volt, ma emberek ki- és lenézéséhez vezet, amit az arcokat látó agy csinál velünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412cf973-290d-409b-82eb-241512257b9a","c_author":"Gyükeri Mercédesz ","category":"gazdasag","description":"Amikor Ranjeet Singh Dhillon egy jómódú indiai család tagjaként úgy döntött, Európában próbál szerencsét, semmit nem tudott Magyarországról, azt gondolta, biztos nagy ország, ha annyi érmet szerez az olimpián. Több üzlettel próbálkozott, köztük volt az Aboriginal ruhamárka is, és húsz éve nyitotta meg az egyik legismertebb budapesti indiai éttermet, az Indigót. A HVG-nek arról is beszélt, igaz-e, hogy minden indiai étel csípős, és arról is, nyitna-e éttermet hazájában.","shortLead":"Amikor Ranjeet Singh Dhillon egy jómódú indiai család tagjaként úgy döntött, Európában próbál szerencsét, semmit nem...","id":"20250613_hvg-portre-Ranjeet-Singh-Dhillon-Indigo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/412cf973-290d-409b-82eb-241512257b9a.jpg","index":0,"item":"703d886b-fb24-4483-8674-0787026736a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250613_hvg-portre-Ranjeet-Singh-Dhillon-Indigo","timestamp":"2025. június. 13. 19:30","title":"„Mindig szerencsés voltam, kedvesek voltak velem a magyarok, de az elmúlt pár évben érezni megkülönböztetést”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875ae405-68a9-4136-ab18-11da99e11235","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Borbély Lénárd arra figyelmeztette a járókelőket, hogy ne nyúljanak az egyébként Amerikában őshonos állathoz.","shortLead":"Borbély Lénárd arra figyelmeztette a járókelőket, hogy ne nyúljanak az egyébként Amerikában őshonos állathoz.","id":"20250614_Aligatorteknos-csepel-polgarmester-Kis-Duna-part-onkormanyzat-megunt-allat-veszelyes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/875ae405-68a9-4136-ab18-11da99e11235.jpg","index":0,"item":"3ff301d5-0490-4d1b-a5b1-4329b8bbb93f","keywords":null,"link":"/elet/20250614_Aligatorteknos-csepel-polgarmester-Kis-Duna-part-onkormanyzat-megunt-allat-veszelyes","timestamp":"2025. június. 14. 20:09","title":"Aligátorteknősre bukkant a csepeli polgármester a Kis-Duna-parton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c46e5c-693a-4903-a3bb-4a79353fcc34","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyetlen nap alatt hat Guinness-rekordot is megdöntött egy 14 éves indiai fiú, akit csak élő számológépként emlegetnek. A srác nemcsak elképesztő sebességgel, hanem hasonló pontossággal végi el fejben a matematikai műveleteket.","shortLead":"Egyetlen nap alatt hat Guinness-rekordot is megdöntött egy 14 éves indiai fiú, akit csak élő számológépként emlegetnek...","id":"20250615_indiai-fejszamolo-diak-guinness-rekordok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0c46e5c-693a-4903-a3bb-4a79353fcc34.jpg","index":0,"item":"140ceb2a-e78c-4374-8db1-dac16ef2fb04","keywords":null,"link":"/tudomany/20250615_indiai-fejszamolo-diak-guinness-rekordok","timestamp":"2025. június. 15. 08:03","title":"14 évesen élő számológép egy indiai csodagyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19dbfc8b-c516-4f91-9c17-18b7d8937783","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Több évtizedes veterán járgányok, kanyarvadász benzinpusztító élményautók és hangtalan szuperpíszí elektromos kocsik egyaránt szép számmal felbukkantak a Balaton Park Circuiten – mutatjuk őket.","shortLead":"Több évtizedes veterán járgányok, kanyarvadász benzinpusztító élményautók és hangtalan szuperpíszí elektromos kocsik...","id":"20250615_patina-vasalodeszka-benzin-aram-porsche-raceborn-fesztival-balaton-park-circuit-fotogaleria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19dbfc8b-c516-4f91-9c17-18b7d8937783.jpg","index":0,"item":"a77d9049-12d4-4686-891f-2ef481bbbdf8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250615_patina-vasalodeszka-benzin-aram-porsche-raceborn-fesztival-balaton-park-circuit-fotogaleria","timestamp":"2025. június. 15. 07:59","title":"Patina, vasalódeszka, benzin, áram: a végletek Porschéi lepték el a Balaton partját – fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ead2837-b77b-4528-86fd-2fa30efd6325","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már nem csak az új funkciókat, hanem azt is tudni lehet, hogy mely iPhone-ok és más Apple eszközök kapják meg ősszel a cég újdonságait. Van néhány búcsúzó.","shortLead":"Már nem csak az új funkciókat, hanem azt is tudni lehet, hogy mely iPhone-ok és más Apple eszközök kapják meg ősszel...","id":"20250614_apple-ios-ipados-macos-26-tamogatott-keszulekek-lista-iphone","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ead2837-b77b-4528-86fd-2fa30efd6325.jpg","index":0,"item":"d7cdad94-1bff-4096-a158-af8177c8fbd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250614_apple-ios-ipados-macos-26-tamogatott-keszulekek-lista-iphone","timestamp":"2025. június. 14. 14:03","title":"Itt a lista: ezek a készülékek kapják meg az iOS 26-ot és az Apple többi új rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd7d325-33b5-42af-b7fb-675353e75c14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy riporteri kérdésre csúszott ki a száján, hogy kislányt várnak.","shortLead":"Egy riporteri kérdésre csúszott ki a száján, hogy kislányt várnak.","id":"20250614_szoboszlai-dominik-buzsik-borka-szuletendo-gyerek-neme","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfd7d325-33b5-42af-b7fb-675353e75c14.jpg","index":0,"item":"272f517d-9a2d-420f-b70e-a68015f35767","keywords":null,"link":"/elet/20250614_szoboszlai-dominik-buzsik-borka-szuletendo-gyerek-neme","timestamp":"2025. június. 14. 11:15","title":"Szoboszlai elárulta a születendő gyerekének a nemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]