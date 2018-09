Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"410d0445-66e9-4e8c-840b-a1d4e8af0652","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főigazgató szerint a döntést több hetes vizsgálat előzte meg.","shortLead":"A főigazgató szerint a döntést több hetes vizsgálat előzte meg.","id":"20180920_Az_igazgato_szerint_sulyos_etikai_vetseg_miatt_kellett_mennie_az_Orszagos_Kardiologiai_Intezet_osztalyvezeto_szivsebeszenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=410d0445-66e9-4e8c-840b-a1d4e8af0652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7699a83b-499a-4293-b648-abe7b8f43f3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Az_igazgato_szerint_sulyos_etikai_vetseg_miatt_kellett_mennie_az_Orszagos_Kardiologiai_Intezet_osztalyvezeto_szivsebeszenek","timestamp":"2018. szeptember. 20. 20:26","title":"Az igazgató szerint súlyos etikai vétség miatt kellett mennie az Országos Kardiológiai Intézet osztályvezető szívsebészének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b99707-571e-4e22-b9f2-a84d50945490","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"A HVG hetilap szubjektív lapajánlója.","shortLead":"A HVG hetilap szubjektív lapajánlója.","id":"201838_eg_anapmelegtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0b99707-571e-4e22-b9f2-a84d50945490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf3a202-3977-4060-b218-f758cdf5a22e","keywords":null,"link":"/itthon/201838_eg_anapmelegtol","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:00","title":"Nagy Gábor: Ég a napmelegtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8631102d-1649-469a-bb62-10f9de458033","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább nőtt a Florence nevű trópusi vihar halálos áldozatainak száma. Az anyagi károk óriásiak, Észak- és Dél-Karolinában pedig szüntelenül áradnak a folyók.","shortLead":"Tovább nőtt a Florence nevű trópusi vihar halálos áldozatainak száma. Az anyagi károk óriásiak, Észak- és...","id":"20180921_Mar_41_ember_halalat_okozta_Florence","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8631102d-1649-469a-bb62-10f9de458033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bdda9d-15e2-430d-bea4-fad6a79d49f9","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Mar_41_ember_halalat_okozta_Florence","timestamp":"2018. szeptember. 21. 06:52","title":"Már 41 ember halálát okozta Florence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg az 50 évnél idősebbek, a budapestiek és a havi 250 ezer forintnál többet keresők tesznek félre pénzt a nyugdíjas éveikre.","shortLead":"Főleg az 50 évnél idősebbek, a budapestiek és a havi 250 ezer forintnál többet keresők tesznek félre pénzt a nyugdíjas...","id":"20180921_A_magyarok_tobb_mint_fele_nem_sporol_a_nyugdijas_korara_es_nagyon_ra_fog_fazni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2110818-ef1e-4d59-867e-a8f5e63f438a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_A_magyarok_tobb_mint_fele_nem_sporol_a_nyugdijas_korara_es_nagyon_ra_fog_fazni","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:57","title":"A magyarok több mint fele nem spórol a nyugdíjas korára, és nagyon rá fog fázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30422222-65d7-440c-b296-8f95024e951b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 26 éves Shin Lim kártyái csak úgy füstöltek a verseny során, a közönségkedvenc 14 éves Courtney Hadwin a hatodik helyen végzett. ","shortLead":"A 26 éves Shin Lim kártyái csak úgy füstöltek a verseny során, a közönségkedvenc 14 éves Courtney Hadwin a hatodik...","id":"20180920_Americas_Got_Talent_verseny_gyoztes_donto_Shin_Lim","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30422222-65d7-440c-b296-8f95024e951b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ffe0d84-515a-4181-8622-b4247e19a62c","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Americas_Got_Talent_verseny_gyoztes_donto_Shin_Lim","timestamp":"2018. szeptember. 20. 16:30","title":"Nem hittek a szemüknek – bűvész nyerte az America's Got Talent versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb124a94-9dfd-4d91-bcd1-e7d70e74ac99","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kő egy olyan teremben landolt, ahol éppen többen is voltak, de senki nem sérült meg. Az elkövetőt azóta elfogták. ","shortLead":"A kő egy olyan teremben landolt, ahol éppen többen is voltak, de senki nem sérült meg. Az elkövetőt azóta elfogták. ","id":"20180921_Kovet_dobtak_be_a_gdanski_zsinagoga_ablakan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb124a94-9dfd-4d91-bcd1-e7d70e74ac99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2ad173-bcc6-4453-b43b-49cb65335aeb","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Kovet_dobtak_be_a_gdanski_zsinagoga_ablakan","timestamp":"2018. szeptember. 21. 15:05","title":"Követ dobtak be a gdanski zsinagóga ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e09952-192a-4f7e-9a28-b7df304510b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem balesetveszélyes, és még spórolnak is azzal, hogy az ország másik felén felszedett vasakat építik be a csilivili villamos pályájába.","shortLead":"Nem balesetveszélyes, és még spórolnak is azzal, hogy az ország másik felén felszedett vasakat építik be a csilivili...","id":"20180921_Sporolnak_a_hodmezovasarhelyi_tramtrain_sinpalyajaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34e09952-192a-4f7e-9a28-b7df304510b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0fdf760-81b6-4375-83ff-59d30a7b46f4","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Sporolnak_a_hodmezovasarhelyi_tramtrain_sinpalyajaval","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:09","title":"Spórolnak a hódmezővásárhelyi tramtrain sínpályájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b501fbce-46ad-4c8c-8f43-e08e76239688","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az elmúlt néhány évben több száz megcsonkított macskatetemet találtak szerte a városban. A hatóságok már meg is nevezték a gyanúsítottakat: a rókákat.","shortLead":"Az elmúlt néhány évben több száz megcsonkított macskatetemet találtak szerte a városban. A hatóságok már meg is...","id":"20180920_Mindenki_megnyugodhat_a_Scotland_Yard_szerint_nem_letezik_a_rettegett_macskasorozatgyilkos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b501fbce-46ad-4c8c-8f43-e08e76239688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70fb3d40-3267-4f91-8525-4ff4e85b8806","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Mindenki_megnyugodhat_a_Scotland_Yard_szerint_nem_letezik_a_rettegett_macskasorozatgyilkos","timestamp":"2018. szeptember. 20. 19:53","title":"Mindenki megnyugodhat, a Scotland Yard szerint nem létezik a rettegett macska-sorozatgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]