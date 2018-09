Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Már 415 forintba fog kerülni egy liter gázolaj, a benzin ára viszont marad 400 forint alatt.","shortLead":"Már 415 forintba fog kerülni egy liter gázolaj, a benzin ára viszont marad 400 forint alatt.","id":"20180926_Orult_annak_hogy_ma_olcsobb_lett_az_uzemanyag_Penteken_ujra_dragul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3b4b4a-401d-411c-bcd3-0f83dbd917fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Orult_annak_hogy_ma_olcsobb_lett_az_uzemanyag_Penteken_ujra_dragul","timestamp":"2018. szeptember. 26. 13:14","title":"Örült annak, hogy ma olcsóbb lett az üzemanyag? Pénteken újra drágul!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cec4c4-fc81-4049-943c-928a81aff35b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanús, hogy valami rosszat ettek, mert az érintett iskolák mindegyikét ugyanaz a főzőkonyha látja el. A gyerekek hánynak és megy a hasuk. ","shortLead":"Gyanús, hogy valami rosszat ettek, mert az érintett iskolák mindegyikét ugyanaz a főzőkonyha látja el. A gyerekek...","id":"20180927_diak_iskola_szombathely_hanyas_hasmenes_menza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65cec4c4-fc81-4049-943c-928a81aff35b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1b424b-2aba-4867-bc89-c3c4b3ead3bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_diak_iskola_szombathely_hanyas_hasmenes_menza","timestamp":"2018. szeptember. 27. 17:46","title":"250 diák lett rosszul Szombathelyen, ételmérgezésre gyanakodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2845586-49e0-48ce-bf49-47e5029ee176","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Értékesíti az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) azokat az ingatlanokat, melyeket a Farkas Flórián volt miniszterelnöki biztos nevével összekapcsolódó Híd a Munka Világába program keretében vásároltak. Bár eljárás folyik a szervezet ellen, az ingatlanokon nincs vagyonzár. ","shortLead":"Értékesíti az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) azokat az ingatlanokat, melyeket a Farkas Flórián volt miniszterelnöki...","id":"20180928_Ugy_adjak_el_a_csodbe_torkollt_roma_program_ingatlanvagyonat_hogy_eljaras_folyik_ellenuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2845586-49e0-48ce-bf49-47e5029ee176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ae7a64-45bf-4314-99b0-b59cfcf487de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Ugy_adjak_el_a_csodbe_torkollt_roma_program_ingatlanvagyonat_hogy_eljaras_folyik_ellenuk","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:08","title":"Úgy adják el a csődbe torkollt romaprogram ingatlanvagyonát, hogy eljárás folyik ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9f8bbd-1d91-420d-b3fc-df4fa613d8ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Lungo Drom elnöke hosszasan beszélt a Magyar Hírlapnak a jelentés szerinte valós problémáiról.","shortLead":"A Lungo Drom elnöke hosszasan beszélt a Magyar Hírlapnak a jelentés szerinte valós problémáiról.","id":"20180926_Farkas_Florian_A_Sargentinijelentes_veszelyezteti_a_magyar_ciganysag_felzarkozasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d9f8bbd-1d91-420d-b3fc-df4fa613d8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9956c5b-da07-4a33-9571-139c2f146c87","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Farkas_Florian_A_Sargentinijelentes_veszelyezteti_a_magyar_ciganysag_felzarkozasat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 14:20","title":"Farkas Flórián: A Sargentini-jelentés veszélyezteti a magyar cigányság felzárkózását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt túl nehéz dolguk a rendőröknek, a helyszínen fogták le a tanúk a férfit, aki egy családi ház udvarán késelt.","shortLead":"Nem volt túl nehéz dolguk a rendőröknek, a helyszínen fogták le a tanúk a férfit, aki egy családi ház udvarán késelt.","id":"20180927_Sprint_a_rendoroktol_nyolc_perc_alatt_elfogtak_egy_kispesti_keseles_gyanusitottjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e2bdf96-ec1f-4733-afc5-8343c3f87448","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Sprint_a_rendoroktol_nyolc_perc_alatt_elfogtak_egy_kispesti_keseles_gyanusitottjat","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:53","title":"Sprint a rendőröktől: nyolc perc alatt elfogták egy kispesti késelés gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86609781-214f-4df7-a31d-5bc896b360d8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Európai Labdarúgó-szövetség a Bajnokok Ligája következő kiírásában vezeti be a videobírós (VAR) rendszert.","shortLead":"Az Európai Labdarúgó-szövetség a Bajnokok Ligája következő kiírásában vezeti be a videobírós (VAR) rendszert.","id":"20180927_bajnokok_ligaja_videobiro_var_cristiano_ronaldo_kiallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86609781-214f-4df7-a31d-5bc896b360d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a15368-808d-4c38-bf79-93b72ab7e80b","keywords":null,"link":"/sport/20180927_bajnokok_ligaja_videobiro_var_cristiano_ronaldo_kiallitas","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:40","title":"Nem lesz még egy olyan kiállítás, mint Ronaldóé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98ce4a2-2c01-4103-b17b-51b5628b7a36","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiúk az első, a lányok a harmadik helyen állnak az alkoholizálásban.","shortLead":"A fiúk az első, a lányok a harmadik helyen állnak az alkoholizálásban.","id":"20180926_A_magyar_kamaszok_listavezetok_Europaban_ha_a_lereszegedesrol_van_szo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e98ce4a2-2c01-4103-b17b-51b5628b7a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82df5a71-786f-4322-9d8a-4d4ca546008b","keywords":null,"link":"/elet/20180926_A_magyar_kamaszok_listavezetok_Europaban_ha_a_lereszegedesrol_van_szo","timestamp":"2018. szeptember. 26. 14:50","title":"A magyar kamaszok listavezetők Európában, ha a lerészegedésről van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c07dfb-b2ee-4117-8b35-e0c5f1069788","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Darabjaira szedték a idei legjobb iPhone-t, s gyorsan egy árkalkulációt is végeztek, hogy megmutassák, mennyibe kerülnek a készülékben lévő alkatrészek.","shortLead":"Darabjaira szedték a idei legjobb iPhone-t, s gyorsan egy árkalkulációt is végeztek, hogy megmutassák, mennyibe...","id":"20180927_iphone_xs_max_ara_alkatreszek_ara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19c07dfb-b2ee-4117-8b35-e0c5f1069788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681bb138-a4d1-4df4-bc85-b9512795c4f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180927_iphone_xs_max_ara_alkatreszek_ara","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:03","title":"Kiderült, mennyibe kerül igazából a 499 990 forintért árult új iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]