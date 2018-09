Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az indiai Himalájában készült videón több mint 120 métert zuhantak az állatok.
Elképesztő felvétel: egy hópárduc szakadékba zuhanva ejti el prédáját

Az ENSZ-ről és a közgyűléséről, Donald Trump nagy bejelentéséről, a magyar családokról és nyugdíjasokról beszélt a miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában.
Orbán ma véglegesíti az újabb nemzeti konzultáció kérdéseit

Az őrületbe kergetik egyes szakmák képviselőit a kormányhivatalok azzal, hogy mondvacsinált hiányosságon rugóznak a végzettséget igazoló papírokkal kapcsolatban. Szürreális történetek következnek. Burkolhat-e a burkoló? Így packáznak a kkv-kal a kormányhivatalok Majka a legjobb befektetésének tekintette Curtist A Dunkin' Donuts szerint akadályozza növekedését a neve, ezért kényszerül módosítani azt.
Csak a fánk nem szerepel majd a világ legnagyobb fánkozójának nevében A Hyundai az alapmodellnél hosszabb és praktikusabb i30-asból is elkészítette a sportos N kivitelt.
Újabb izgalmas dél-koreai versenyző: itt a Hyundai i30 Fastback N A nők esetében fokozatosan 55-ről 60, férfiaknál 60-ról 65 évre nő a nyugdíjkorhatár.
Hiába a sok tüntetés, az orosz parlament csak megszavazta a nyugdíjkorhatár emelését Ugyan az óvoda felújítása még csak a harmadáig készült el Szombathelyen, a polgármester így is talált átadni való dolgokat. Félig sincs kész a felújítás, de a polgármester felavatta az óvodaablakokat